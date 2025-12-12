Singurul român care s-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord cu FCSB! „A început să țipe nevastă-mea că sună toate telefoanele în casă!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

A fost nebunie totală joi seara pe Arena Națională. FCSB a revenit incredibil și a câștigat meciul cu Feyenoord din Europa League, după ce a fost condusă cu 1-3. Giovanni Becali a ratat însă finalul incredibil al jocului din Europa League. Soția sa l-a trezit abia după fluierul final.

FCSB, victorie fabuloasă în Europa League. Remontada istorică pentru campioana României

Cel mai tare meci al serii de joi în cupele europene s-a jucat la București. FCSB a câștigat duelul cu olandezii de la Feyenoord, după ce a fost condusă cu 1-3. Finalul de joc le-a aparținut roș-albaștrilor, care au întors scorul și s-au impus cu 4-3.

Jucătorii campioanei României au sărbătorit acest succes colosal alături de suporteri. FCSB rămâne cu șanse reale la o calificare în primăvara europeană, însă are nevoie de trei puncte din ultimele două jocuri rămase cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce.

Giovanni Becali s-a culcat la 3-1 pentru Feyenoord și s-a trezit la 4-3 pentru FCSB

, a ratat însă finalul meciului. Acesta s-a culcat la 3-1 pentru olandezi și s-a trezit abia după finalul partidei. În momentul în care s-a uitat la scor, agentul FIFA nu a înțeles cum s-a produs remontada de pe Arena Națională.

„Am văzut meciul cu Craiova. Au luat gol pe final. Am mai stat un sfert de oră și a început meciul FCSB-ului. Am văzut că e 1-3. Știam că mă trezesc la ora 6 și am de alergat prin curte, știam că de la 7:30 trebuie să fac masaj și după să vin la emisiune. M-a luat somnul și m-am culcat la 1-3.

M-am culcat așa, dezamăgit, și vine nevastă-mea. A zis că sună telefoanele aiurea. M-am speriat, poate s-a răcit cineva. Eu am lăsat și televizorul pornit. Comentatorul țipa acolo. Nu înțelegeam. Când mă uit, s-a terminat meciul, 4-3. Eu am crezut că văd invers, 4-3 pentru olandezi.

Mi-a zis nevasta că sună telefonul. Am văzut la televizor 4-3. Incredibil așa ceva. Până la 1-3 îi vedeam căzuți pe cei de la FCSB. Nu se mai aștepta nimeni la o revenire. Una dintre cele mai spectaculoase reveniri”, a declarat impresarul în emisiunea Giovanni Show.

