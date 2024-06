Singurul român patron de restaurant din Wurzburg, mesaj de suflet înainte de România – Olanda: “Băieţi, nimeni nu vă stă în cale!” Exclusiv

de când tricolorii şi-au mutat aici cartierul general pentru EURO 2024. Toţi ştiu că selecţionata lui Edi Iordănescu este cazată şi se antrenează în micuţa localitate din Bavaria, iar localnicii români sunt mândri de rezultatele obţinute până acum la turneul final. FANATIK a stat de vorbă cu Miro Christoph, singurul român patron de restaurant din Wurzburg. care şi-a spus povestea drumului din ţară şi până în Germania, ca mai apoi să le transmită un mesaj emoţionant jucătorilor înaintea .

Povestea singurului român patron de restaurant din Wurzburg: “A fost o hotărâre de 10 minute”

Pe Miro l-am întânit la doar câteva minute după ce restaurantul “Il Felice” din Wurzburg îşi începuse programul. Localul se află într-o zonă cu parfumul secolelor trecute şi este vecin cu cea mai veche casă din oraş. Pe străduţele cu piatră cubică, primii clienţii deja aşteptau nerăbdători să ia loc la masă. Plecat din 1990 din România, pe când avea 18 ani, Miro s-a destăinuit pentru FANATIK pe terasa restaurantului pe care l-a deschis în urmă cu un deceniu.

Cum aţi ajuns în Wurzburg? Care este povestea dumneavoastră?

– Mă numesc Miro Christoph, sunt născut în Moldova Nouă, pe unde intră Dunărea în România, în Banat. Am venit în Germania acum exact 34 de ani, chiar pe timpul ăsta, în iunie.

În 1990, când se disputa Campionatul Mondial din Italia.

– L-am prins în Berlin, dar eram prea mic atunci ca să-mi dau seama de nebunia şi de vâlva care era atunci pe străzi. Încă nu erau locuri cu public viewing, toţi erau pe terase, acasă sau făceau un grătărel. Nu era nebunia de acum.

Când aţi deschis restaurantul “Il Felice” şi cum aţi avut ideea cu specific italian?

– Nu a fost o idee specială. Acest restaurant este o hotărâre de 10 minute. L-am văzut, mi-a plăcut şi l-am luat. Înaintea de el am fost patron al celei mai vechi pizzerii din Germania, “Capri Blauen Grotte”. Acolo am făcut primii paşi ca patron şi am putut să mă dezvolt. Aici am deschis “Il Felice”, fericitul, astfel că fac exact ceea ce îmi place să fac. Acum 10 ani l-am deschis.

“La Frankfurt consider că nu am făcut egal. Am câştigat”

Să revenim şi la fotbal, naţionala României este aici în Wurzburg şi trăim momente foarte fericite, după calificarea în optimile de finală. Cum aţi trăit pe stadion experienţa asta?

– Este ceva fenomenal, o nebunie. A fost primul meci de fotbal la care am fost cu fiul meu. Când am ieşit din parcare, pe Allianz Arena, şi am văzut câmpul ăla galben de contaţionali, mi s-a făcut pielea de gâină. A fost prima noastră experienţă împreună la un meci de fotbal. Am fost de multe ori prea ocupat cu restaurantele şi nu am avut timp, chiar dacă suntem împătimiţi cu fotbalul. A doua oară, la Frankfurt, eu consider că nu am făcut egal. Consider că am câştigat.

Mergeţi la meciul cu Olanda din optimi?

– Cred că da. Aştept să văd ce se întâmplă cu biletele.

Până unde o să ajungă naţionala la EURO 2024?

– Am fost un pic entuziasmat după primul meci, am spus că o să ajungem în semifinale. Orice se poate întâmpla. Acum, oricine pierde este eliminat. Dacă băieţii se vor ţine ca până acum, cu entuziasm, cu dorinţa pe care au avut-o, cred că pot ajunge în semifinale.

Am înţeles că vin fani români la restaurantul dumneavoastră ca să vadă meciul. Ce aţi auzit despre atmosfera creată de ei?

– Toţi ies pe străzi cu maşinile, s-au dus la hotel ca să-i aştepte pe jucători când vin de la meci. E frumos tot ceea ce se întâmplă.

Mesajul special pentru jucătorii României înainte de meciul cu Olanda: “Nimeni nu vă opreşte”

Cu ce echipe ţineţi, pe lângă naţionala României?

– Acum, după 34 de ani aici, e normal să ţin şi cu Germania. Am două inimi acum. La echipe de club ţin cu Borussia Dortmund şi am fost fanul Universităţii Craiova pe timpuri.

I-aţi chema aici pe jucătorii României să sărbătorească dacă vor câştiga EURO 2024?

– Bineînţeles, m-aş bucura. Locuri avem destule, nu ar fi nicio problemă.

Ce mesaj aţi avea pentru jucătorii naţionalei României?

– Băieţi, succes şi nimeni nu vă stă în cale. Acolo unde vreţi să ajungeţi, acolo o să ajungeţi. Nimeni nu vă opreşte.

Şi, la final, un mesaj pentru un tânăr român care ar vrea să vină la muncă în Germania. Ce sfat i-aţi da?

– Consecvenţă, seriozitate şi perseverenţă, cam astea ar fi lucrurile de care ai nevoie oriunde, nu doar în Germania

L-am lăsat pe Miro cu gândul la bunul mers al restaurantului, dar şi la meciul România – Olanda. Pentru toţi românii, de acasă sau din diaspora, partida de la Munchen este aşteptată cu sufletul la gură. Undeva, în mintea multora, serile de la World Cup 1994 încep să reapară, după 30 de ani.

