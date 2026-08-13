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Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv

U Craiova se pregătește de meciul sezonului, manșa secundă a dublei cu KuPS din turul 3 preliminar Europa League. Cum va arăta echipa de start a lui Filipe Coelho
Cristi Coste, Cristian Măciucă
13.08.2026 | 11:30
Singurul semn de intrebare la U Craiova pentru returul cu KupS Cum arata primul 11 al lui Coelho Exclusiv
breaking news
Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho FOTO: Fanatik
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Filipe Coelho (45 de ani) are un singur semn de întrebare pentru returul cu KuPS Kuopio din turul 3 preliminar Europa League. În rest, antrenorul portughez știe formula de star cu care va aborda partida contra campioanei Finlandei.

Cum va arăta echipa de start a Universității Craiova împotriva lui KuPS

Returul dintre U Craiova și KuPS Kuopio va începe de la scorul de 1-1, rezultat înregistrat săptămâna trecută, în Finlanda. În cazul în care va trece de această dublă, campioana României nu doar că se va califica în play-off-ul Europa League, dar va avea garantată prezența pe tabloul principal Conference League.

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În privința primului „11” pe care U Craiova îl va folosi la duelul de pe „Ion Oblemenco”, FANATIK a aflat că Filipe Coelho are un singur dubiu. Antrenorul lusitan nu s-a hotărât încă în privința atacantului central. Coelho are de ales între Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi.

Din informațiile FANATIK, echipa de start a Universității Craiova pentru returul cu KuPS Kuopio va arăta în felul următor: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Mekvabișvili, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Nsimba/Al Hamlawi – Baiaram. Partida de pe „Ion Oblemenco” este programată joi, 13 august, de la ora 20:00. 

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Presiune uriașă pe Filipe Coelho

Presiunea este uriașă pe umerii lui Filipe Coelho, antrenor care are obiectiv calificarea în grupa principală de Europa League. În cazul în care va trece de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova o va întâlni în play-off pe Ararat-Armenia.

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„Dacă nici acum, la ce condiții sunt la Craiova și ce echipă bună a făcut Mihai Rotaru, sunt două loturi! Dacă nici acum nu te califici în grupa de Europa League, după ce ai zbârcit-o cu Levski pentru Champions League, înseamnă că e o problemă. Și e o problemă și a lui Coelho. Eu rămân la ideea mea că echipa asta, care anul trecut a câștigat campionatul, e creația lui Mirel Rădoi și a lui Mihai Rotaru.

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El nu a schimbat nimic. Același sistem de joc. Jucătorii aduși acum, de Coelho sau Felgueiras, Tavares… Sunt jucători care nu sunt peste ce are Craiova. Înseamnă că le-a cam greșit. (n.r. – Nu e prea devreme să tragem concluzii?) Nu! Tavares mi se pare foarte, foarte slab. Am înțeles că s-a dat un milion pe el. Mi se pare foarte slab. L-am văzut și cu Levski. Cu KuPS, nimic, la Dinamo, nimic”, a tunat Valeriu Răchită.

 

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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