Singurul semn de întrebare la U Craiova pentru returul cu KupS. Cum arată primul „11” al lui Coelho. Exclusiv

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Filipe Coelho (45 de ani) are un singur semn de întrebare pentru returul cu KuPS Kuopio din turul 3 preliminar Europa League. În rest, antrenorul portughez știe formula de star cu care va aborda partida contra campioanei Finlandei.

Cum va arăta echipa de start a Universității Craiova împotriva lui KuPS

Returul dintre U Craiova și KuPS Kuopio va începe de la scorul de 1-1, . În cazul în care va trece de această dublă, campioana României nu doar că se va califica în play-off-ul Europa League, dar va avea garantată prezența pe tabloul principal Conference League.

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În privința primului „11” pe care U Craiova îl va folosi la duelul de pe „Ion Oblemenco”, FANATIK a aflat că Filipe Coelho are un singur dubiu. Antrenorul lusitan nu s-a hotărât încă în privința atacantului central. Coelho are de ales între Steven Nsimba și Assad Al Hamlawi.

Din informațiile FANATIK, echipa de start a Universității Craiova pentru returul cu KuPS Kuopio va arăta în felul următor: L. Popescu – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Mekvabișvili, Cicâldău, Bancu – D. Matei, Nsimba/Al Hamlawi – Baiaram.

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Presiune uriașă pe Filipe Coelho

antrenor care are obiectiv calificarea în grupa principală de Europa League. În cazul în care va trece de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova o va întâlni în play-off pe Ararat-Armenia.

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„Dacă nici acum, la ce condiții sunt la Craiova și ce echipă bună a făcut Mihai Rotaru, sunt două loturi! Dacă nici acum nu te califici în grupa de Europa League, după ce ai zbârcit-o cu Levski pentru Champions League, înseamnă că e o problemă. Și e o problemă și a lui Coelho. Eu rămân la ideea mea că echipa asta, care anul trecut a câștigat campionatul, e creația lui Mirel Rădoi și a lui Mihai Rotaru.

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El nu a schimbat nimic. Același sistem de joc. Jucătorii aduși acum, de Coelho sau Felgueiras, Tavares… Sunt jucători care nu sunt peste ce are Craiova. Înseamnă că le-a cam greșit. (n.r. – Nu e prea devreme să tragem concluzii?) Nu! Tavares mi se pare foarte, foarte slab. Am înțeles că s-a dat un milion pe el. Mi se pare foarte slab. L-am văzut și cu Levski. Cu KuPS, nimic, la Dinamo, nimic”, a tunat Valeriu Răchită.