Singurul sondaj care l-a dat pe Ciprian Ciucu câștigător înainte de alegerile la Primăria Capitalei

În perioada premergătoare alegerilor pentru Primăria Capitalei, majoritatea sondajelor îl dădeau câștigător pe alți candidați, însă INSCOP a surprins: sondajul lor l-a plasat pe Ciprian Ciucu pe primul loc, oferind o previziune aproape de rezultatul final.

Singurul sondaj care l-a dat pe Ciucu câștigător

După alegerile locale de la Primăria Capitalei vedem că INSCOP este singurul institut care l-a dat pe Ciprian Ciucu câștigător. Studiul, efectuat pe 4 decembrie și raportat la alegătorii care declarau că merg sigur la vot, îl plasa pe Ciucu în frunte, contrar majorității celorlalte sondaje, care indicau preferințe diferite pentru candidați.

Tot INSCOP s-a apropiat cel mai mult și de scorul final obținut de Cătălin Drulă, oferind o imagine mai apropiată de realitate decât alte instituții de sondare.

Comparație între sondaje: INSCOP vs. AtlasIntel, CURS, Avangard și ARA

În perioada premergătoare alegerilor, sondajele realizate în decembrie au prezentat o imagine variată a competiției electorale. Singurul sondaj care l-a dat pe Ciprian Ciucu câștigător a fost cel realizat de INSCOP pe 4 decembrie, raportat la alegătorii care declarau că merg sigur la vot. Tot INSCOP a fost și instituția care s-a apropiat cel mai mult de scorul final al lui Drulă, contrar tendinței generale a celorlalte institute.

Pe 1 decembrie, AtlasIntel indica o cursă extrem de strânsă între Băluță, cu 23,3%, și Alexandrescu, cu 23,2%, urmați de Ciucu la 21,7%, Drulă la 15,5% și Ciceală la 8,4%. Patru zile mai târziu, tot AtlasIntel îl plasa pe Alexandrescu în frunte cu 24%, urmat îndeaproape de Băluță, la 23,9%, în timp ce Ciucu scădea la 20,2%.

Ciucu versus Băluță: diferențe clare

Sondajul CURS din 3 decembrie îl avea pe Băluță pe primul loc, cu 26%, urmat de Ciucu la 23% și Drulă la 22%, în timp ce Alexandrescu era cotat cu 17%, iar Ciceală cu 7%. În contrast cu acestea, sondajul INSCOP din 4 decembrie îl plasa pe Ciucu în frunte, cu 28,9%, urmat de Băluță la 27,4%, Alexandrescu la 21,2%, Drulă la 10,9% și Ciceală la 8,3%.

Pe 5 decembrie, sondajul realizat de CURS și Avangard indica din nou o victorie a lui Băluță, cu 27%, urmat de Ciucu la 24%, Drulă la 21%, Alexandrescu la 18% și Ciceală la 5%. În aceeași zi, datele publicate de ARA arătau un tablou similar: Băluță era creditat cu 26%, Ciucu cu 24%, Drulă cu 20%, Alexandrescu cu 18%, iar alt candidat cu 12%.

Rezultat vot Alegeri locale Primăria Capitalei. Sursa foto: INSCOP

INSCOP compară estimările cu rezultatul final: Ciucu lider, Alexandrescu aproape de realitate

De asemenea, a doua zi după alegeri, INSCOP a făcut public un nou sondaj care permite o comparație completă între rezultatele finale ale , din 7 decembrie 2025, și estimările oferite în cele trei măsurători realizate anterior: sondajul din ziua votului, cel din 4 decembrie și cel din 20 noiembrie.

Datele arată clar modul în care au evoluat procentele candidaților și cât de aproape s-au aflat acestea de rezultatul final. În toate cele trei sondaje INSCOP, : în ziua votului era cotat cu 31,7%, în măsurătoarea din 4 decembrie cu 28,9%, iar în cea din 20 noiembrie cu 27,1%. Votul efectiv i-a adus 36,1%.

La polul opus, Anca Alexandrescu are cele mai stabile procente. Rezultatul final, 21,9%, este aproape identic cu valorile din sondaje: 21,1% în ziua votului, 21,2% în 4 decembrie și 21,3% în 20 noiembrie. Practic, estimările au anticipat cu o acuratețe remarcabilă scorul obținut în alegeri.

„Sondajele INSCOP Research au subestimat rezultatul final al dlui. Ciucu. În ultima săptămână, am fost singurul institut care a indicat că dl. Ciucu va câștiga alegerile, iar estimările noastre nu au fost prea mari, ci prea mici! Sondajele INSCOP Research au indicat exact procentele pentru dna. Anca Alexandrescu, dar nu am reușit să identificăm clasarea sa pe locul 2”, a declarat directorul INSCOP, Remus Ștefureac.

Daniel Băluță, peste estimările sondajelor: votul real mult mai scăzut

Sondajele realizate înainte de alegerile de pe 7 decembrie au supraestimat, de asemenea, constant scorul obținut de Daniel Băluță (PSD). Rezultatele finale arată diferențe semnificative: sondajele indicau între 24% și 27,4%, în timp ce votul efectiv i-a adus doar 20,5%. Prezența la vot, foarte scăzută, a fost de 26,1%, iar pe 4 decembrie, sondajele indicau 27,4%, iar pe 20 noiembrie, 24,0%. Practic, toate sondajele l-au supraestimat cu până la 7 puncte procentuale.

„Sigura explicație pe care o putem identifica fiind faptul că cei care au declarat că vor vota pentru domnia sa, pur și simplu nu s-au mai prezentat la vot pe 7 decembrie, în contextul prezenței generale foarte scăzute (un record negativ în ultimul deceniu). Altfel spus, votanții domniei sale au fost mai puțin mobilizați”, a explicat Ștefureac.

Estimările pentru Drulă, aproape de realitate, cu variații minore

În cazul lui Cătălin Drulă (USR), sondajele s-au apropiat destul de mult de rezultatul final obținut la urne, de 13,9%. Estimările realizate de INSCOP arătau 12,8% în ziua votului, 10,9% pe 4 decembrie și 12,1% pe 20 noiembrie. Se remarcă faptul că, deși sondajele au fost apropiate de scorul real, au existat mici variații în jurul valorilor de 11–12%, indicând o predictibilitate rezonabilă, dar nu perfectă.

„În realitate, scorurile noastre pentru dl. Ciucu au fost mai mici decât rezultatul final, iar scorul pentru dl. Drulă a fost similar, în marja rezultatului final. Toți acești politicieni aveau propriile cercetări sociologice care arătau scoruri identice cu ale INSCOP pentru dl. Drulă… Din prima săptămână de campanie dl. Drulă avea 13% fix”, a mai punctat directorul INSCOP, Remus Ștefureac.