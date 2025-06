Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India și-a condus fratele pe ultimul drum. Cum a apărut Vishwash Kumar Ramesh la funeralii

Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India și-a condus fratele pe ultimul drum. Vishwash Kumar Ramesh a fost filmat în timp ce căra trupul fără viață al fratelui său spre locul de incinerare.

Ramesh și fratele său, Ajay, AI 171. Cei doi au venit să își viziteze familia, urmând să revină în Marea Britanie. Cei doi stăteau pe locuri diferite, iar după prăbușirea aeronavei, la doar 30 de secunde de la decolare, Ramesh a supraviețuit ca prin minune, în timp ce Ajay a murit.

Cel puțin 270 de persoane au murit în urma celei mai mari tragedii aviatice care a avut loc în India în ultimii 11 ani. Printre acestea se numără și Ajay, care a fost dus pe ultimul drum de familia sa. Mama lui Ramesh a fost surprinsă în timp ce mergea alături de sicriul în care se afla fiul său, purtând un sari albastru. Supraviețuitorul, vizibil afectat și încă rănit, a susținut cosciugul cu umărul drept tot drumul.

| Diu | Lone survivor of AI-171 flight crash, Vishwas Ramesh Kumar, mourns the death of his brother Ajay Ramesh, who was travelling on the same flight

Vishwas Ramesh Kumar is a native of Diu and is settled in the UK.

