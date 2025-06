Singurul supraviețuitor al tragediei din India, uimit că a scăpat cu viață. Ce a văzut când a deschis ochii

Povestea lui Vishwash Kumar Ramesh este una incredibilă. Cetățeanul britanic în vârstă de 40 de ani este singurul supraviețuitor din avionul Air India care s-a prăbușit la câteva secunde după ce a decolat. Bărbatul este singurul om care a scăpat cu viață din aeronava în care toți pasagerii și membri echipajului au murit.

Cum a reușit să scape cu viață singurul supraviețuitor al tragediei din India

în avionul care s-a prăbușit joi, într-o zonă rezidențială din nord-vestul Indiei. Inițial, autoritățile au crezut că toți cei aflați la bord și-au pierdut viața, dar echipele de intervenție l-au găsit în viață pe Ramesh, printre resturile aeronavei,

ADVERTISEMENT

„Totul s-a întâmplat în fața ochilor mei. Nu știu cum am supraviețuit. Pentru câteva secunde am crezut că sunt pe moarte, dar apoi am deschis ochii și am realizat că sunt viu. Mi-am desfăcut centura și am ieșit din avion cum am putut. În fața mea, însoțitoarele de zbor și toți ceilalți erau morți”, a declarat bărbatul.

Ramesh, care trăiește în Marea Britanie de 20 de ani, se întorcea din India după ce și-a vizitat familia. El a fost găsit în viață, vizibil debusolat și cu răni serioase, și a fost transportat la spital. Medicii au spus că are răni multiple, dar starea lui este stabilă și în prezent se află în afara oricărui pericol. Impactul avionului în zona rezidențială a fost extrem de puternic, urmat de o explozie infernală. Avionul s-a prăbușit peste clădirea unui colegiu medical, iar resturile au fost împrăștiate peste tot în jur.

ADVERTISEMENT

„Am fugit, nu știu nici eu cum am reușit”

În urma tragediei, autoritățile au anunțat că 169 dintre pasageri erau cetățeni indieni, iar printre victime se numără și 53 de britanici, inclusiv mai multe familii. însă acesta se afla în aeronavă cu fratele lui, pe care nu l-a mai găsit.

„Partea avionului unde stăteam eu a căzut direct în parterul clădirii. Era un loc liber. Când s-a spart ușa, am văzut acel loc și am sărit imediat. Cred că ușa s-a rupt din cauza impactului. În partea cealaltă era un perete, dar lângă mine era liber. Am fugit. Nu știu nici eu cum am reușit”, a mai declarat bărbatul.

ADVERTISEMENT

Într-un alt interviu, pentru Hindustan Times, Ramesh a povestit că în momentul în care s-a ridicat a văzut cadavre peste tot în jurul lui. „Când m-am ridicat, erau cadavre peste tot în jurul meu. Eram speriat. M-am ridicat și am fugit. Erau bucăți din avion peste tot. Cineva m-a apucat de mână și m-a pus într-o ambulanță, apoi m-au adus la spital”.