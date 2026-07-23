Sport

Singurul transfer pe care îl mai face FCSB în această vară! Când revine Ofri Arad

FCSB se pregătește de debutul în Conference League cu FK Auda și are lotul aproape complet. ”Roș-albaștrii” vor să mai facă un singur transfer în această vară.
Traian Terzian
23.07.2026 | 14:50
Singurul transfer pe care il mai face FCSB in aceasta vara Cand revine Ofri Arad
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FCSB vrea să mai facă un singur transfer în această vară. Ce post e vizat. Sursă foto: colaj Fanatik
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Înainte de startul european, Mihai Stoica a dezvăluit faptul că FCSB este aproape să-și încheie campania de transferuri. Mai exact, fosta campioană mai are de completat un singur post în această vară.

FCSB mai vrea să facă un singur transfer în această vară

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a mărturisit că se mai caută aducerea unui atacant și apoi lotul va fi complet. În ceea ce-l privește pe mijlocașul Ofri Arad, acesta a suferit o ușoară accidentare și va fi disponibil abia de săptămâna viitoare.

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”Ofri Arad a suferit o entorsă și, cel mai probabil, va reveni săptămâna viitoare. La mijlocaș cred că am renunțat. Am avut o revelație că aveam deja un mijlocaș (n.r. – Radunovic), dar nu îl foloseam pe poziția aceea. Suntem acoperiți pe acel post. Atacant căutăm în continuare. Este singura țintă pe care nu am atins-o până acum”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, despre campania de achiziții a FCSB.

În așteptarea lui Drăguș

”Roș-albaștrii” i-au achiziționat în această perioadă de mercato pe Ronny Labonne, Eddy Gnahore, Aymen Boutoutaou, Dylan Batubinsika și Luca Stanciu, transferul acestuia din urmă fiind anunțat în exclusivitate de FANATIK.

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Pentru varianta de atacant, FCSB speră să se rezolve situația lui Denis Drăguș. Internaționalul român, care și-a dat acordul să se întoarcă în România, se află în negocieri cu Trabzonspor pentru încheierea înțelegerii.

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Drăguș, care nu mai intră în planurile de viitor ale turcilor, mai are de primit 3.000.000 de euro, dar, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, este dispus să renunțe la jumătate din sumă pentru a fi lăsat să plece liber de contract.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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