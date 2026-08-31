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Old Trafford a trăit un moment emoționant și, în același timp, îngrijorător înaintea meciului dintre Manchester United și Ipswich Town, . Sir Alex Ferguson (84 de ani), cel mai mare manager din istoria clubului, a sosit la stadion vizibil afectat de probleme de mobilitate, purtând o cizmă ortopedică pe piciorul stâng și sprijinindu-se de un baston. Imaginile surprinse de fani și publicate de DailySports și The Sun au devenit virale în câteva minute, stârnind reacții puternice în rândul suporterilor.

Sir Alex Ferguson a venit cu cizmă ortopedică și baston la meciul Manchester United – Ipswich Town 5-2!

Marele tehnician scoțian a fost surprins pe Old Trafford coborând din mașină sprijinit de oamenii clubului. Legenda lui United înainta încet, dar hotărât, folosindu‑se de baston pentru a-și ține echilibrul în timp ce se îndrepta spre tribune. Pe piciorul stâng purta o cizmă ortopedică masivă, de culoare gri, care îi bloca complet glezna și talpa, semn clar că are nevoie de protecție serioasă la nivelul membrului inferior. Chiar și așa, Sir Alex a mers înainte, cu aceeași determinare care l-a făcut nemuritor în fotbal.

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🚨📸 – Sir Alex Ferguson ARRIVES at Old Trafford!😍❤️ — (fan) Zaid ✍🏼🇾🇪 (@ZaidBalll)

În ciuda dificultăților evidente de deplasare, Ferguson a părut într-o dispoziție bună. A zâmbit, a salutat oamenii din jur și a fost condus spre zona lojei oficiale, acolo unde urmărește de obicei meciurile lui United. Cei de la The Sun și DailySports au scris cu emoție despre acest subiect, însă nu au precizat și care este cauza pentru care Sir Alex a ajuns să poarte respectiva cizmă.

Sir Alex Ferguson a câștigat 38 de trofee pe banca lui Manchester United!

Acesta a stat pe banca tehnică a „diavolilor roșii” timp de 27 de ani, din 1986 și până în 2013, fiind în mod evident cel mai de succes tehnician din istoria clubului și considerat de mulți specialiști drept cel mai mare antrenor din toate timpurile. În cei 27 de ani petrecuți pe Old Trafford, Ferguson a câștigat nu mai puțin de 38 de trofee alături de Manchester United.

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Printre aceste 38 de titluri se regăsesc două (1998/1999, 2007/2008) și 13 trofee Premier League. Ferguson a pregătit-o pe Manchester United în exact 1500 de meciuri, iar bilanțul este următorul: 859 de victorii, 338 de remize și 267 de înfrângeri. De asemenea, el este ultimul antrenor care a adus cele două mari trofee (Premier League și UEFA Champions League) pe Old Trafford.