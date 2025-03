Sir Alex Ferguson, înlocuit de AI? Propunere incredibilă pentru Manchester United

Un expert în inteligență artificială a propus clubului Manchester United o soluție inovativă pentru a păstra legătura cu fanii chiar și fără să angajeze legende din istoria grupării, precum Sir Alex Ferguson (83 de ani), care nu va mai continua în postura de ambasador după finalul acestui sezon.

Sir Alex Ferguson, înlocuit de AI?

INEOS, grupul condus de Sir Jim Ratcliffe care controlează clubul Manchester United, a luat mai multe măsuri controversate în ultimele luni din motive financiare, printre care și renunțarea la contractul de ambasador al legendarului tehnician , care va mai activa în această postură doar până la sfârșitul actualului sezon.

ADVERTISEMENT

James Henderson, un expert în AI, a afirmat că tehnologia modernă este destul de avansată pentru a crea o „clonă AI” a unei persoane reale pentru a interacționa cu fanii, o variantă mult mai ieftină decât salariile plătite legendelor.

„AI-ul generativ a progresat atât de rapid, încât acum este posibil să creezi versiuni AI ai unor oameni, fie că e vorba de legende sau staruri actuale din sport sau divertisment. Manchester United are o misiune specifică, să scape de costurile cu salariile legendelor clubului, dar fără să-i supere pe fani sau să distrugă acele experiențe.

ADVERTISEMENT

Un Sir Alex Ferguson AI ar putea avea propriul cont pe rețelele sociale, să comunice cu fani de pe mapamond 24/7, în mai multe limbi, sau să vorbească pe ecranele din lojele ‘corporate’, nu doar una, ci toate” a afirmat acesta pentru .

INEOS, măsuri controversate la Manchester United

Măsurile luate de cei de la INEOS pentru a economisi bani au început din vara anului trecut, când 250 de angajați ai clubului au rămas fără loc de muncă, iar alți aproximativ 200 au fost dați afară în acest an. În plus, clubul a renunțat la mai multe contracte ale unor ambasadori, printre care și Sir Alex Ferguson, care era plătit cu 2 milioane de lire sterline pe an.

ADVERTISEMENT

De asemenea, noua conducere a decis să crească prețurile biletelor în timpul acestui sezon, decizie criticată vehement de grupurile de suporteri, care au scos în evidență parcursul dezastruos al echipei. Manchester United ocupă un incredibil loc 13 după 29 de etape în Premier League, iar singurul trofeu pe care echipa îl mai poate câștiga este .