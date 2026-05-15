Sir David Beckham scrie din nou istorie! E primul sportiv miliardar din istoria Marii Britanii

Sir David Beckham (51 de ani) este primul sportiv miliardar din istoria Marii Britanii. Fostul mijlocaș al lui Manchester United și celebra sa soție, Victoria, au o avere de 1.12 miliarde de lire sterline (aproape 1.3 miliarde de euro), conform listei realizate pentru anul 2026 de Sunday Times cu cei mai bogați oameni din Marea Britanie. Care este singurul nume din lumea sportului care îl depășește pe Beckham.

Sir David Beckham a fost un fotbalist important pentru naționala Angliei și cluburi uriașe din Europa, precum Manchester United sau Real Madrid, însă acesta a excelat cu adevărat după retragere, ca om de afaceri. Momentan, acesta activează în lumea fotbalului ca și co-proprietar la două cluburi, Inter Miami în SUA, formație la care evoluează Lionel Messi, și Salford City, grupare din divizia a patra engleză.

Fostul mare fotbalist și soția sa sunt însă extrem de activi și în alte domenii, precum imobiliarele sau moda. a dezvăluit vineri lista celor mai bogați oameni din Marea Britanie, iar David Beckham este primul sportiv miliardar din istoria țării. Averea cumulată a familiei Beckham a crescut într-un mod incredibil în doar 12 luni, deoarece anul trecut aceștia valorau „doar” 500 de milioane de lire sterline.

Singurul om din lumea sportului britanic cu o avere mai mare decât David Beckham este , însă publicația care a realizat lista nu l-a luat pe acesta în considerare ca sportiv, deoarece cariera sa de pilot a fost una scurtă, averea imensă fiind câștigată prin comercializarea Formulei 1.

Cum arată topul celor mai bogați britanici din lumea sportului

Bernie Ecclestone (fostul șef din Formula 1) și familia – 2 miliarde de lire sterline Sir David și Victoria Beckham – 1.1285 miliarde Barry și Eddie Hearn (tată și fiu, implicați în promovarea mai multor sporturi, printre care box, darts sau snooker) – 1.035 miliarde Ben Francis (co-fondator și CEO al companiei Gymshark) – 800 de milioane Sir Lewis Hamilton (septuplu campion mondial în Formula 1) – 435 milioane Tom și Phil Beahon (fondatorii companiei Castore) – 350 milioane Rory McIlroy (jucător profesionist de golf, fost lider mondial) – 325 milioane Anthony Joshua (boxer, fost campion mondial la categoria grea) – 240 milioane Tyson Fury (boxer, fost campion mondial la categoria grea) – 162 milioane Harry Kane (fotbalist la Bayern Munchen și naționala Angliei) și Sir Andy Murray (fost tenismen, triplu câștigător de Grand Slam) – 110 milioane

Averea conducătorului de la Manchester United a scăzut considerabil. Cine ocupă primul loc în topul bogaților din Marea Britanie.

Începând din 2024, , care a preluat partea sportivă după ce a devenit acționar minoritar. Acesta ocupă locul 9 în clasamentul celor mai bogați oameni din Marea Britanie, cu o avere de 15.194 miliarde de lire sterline, însă a înregistrat o scădere considerabilă față de 2025.

Averea sa a scăzut cu 1.85 miliarde de lire, după ce scăzuse cu 6 miliarde în 2025 față de cifra din 2024. Pe primul loc în topul din 2026 al celor mai bogați oameni din Marea Britanie este familia fostului om de afaceri indian Gopichand Hinduja, decedat în 2025. Copii acestuia, care conduc grupul Hinduja, au o avere de 38 de miliarde de lire sterline (43.5 miliarde de euro).