Sir David Beckham scrie din nou istorie! E primul sportiv miliardar din istoria Marii Britanii

Sir David Beckham (51 de ani) este primul sportiv miliardar din istoria Marii Britanii. Fostul mijlocaș al lui Manchester United și celebra sa soție, Victoria, au o avere de 1.12 miliarde de lire sterline (aproape 1.3 miliarde de euro), conform listei realizate pentru anul 2026 de Sunday Times cu cei mai bogați oameni din Marea Britanie. Care este singurul nume din lumea sportului care îl depășește pe Beckham.
Sir David Beckham a fost un fotbalist important pentru naționala Angliei și cluburi uriașe din Europa, precum Manchester United sau Real Madrid, însă acesta a excelat cu adevărat după retragere, ca om de afaceri. Momentan, acesta activează în lumea fotbalului ca și co-proprietar la două cluburi, Inter Miami în SUA, formație la care evoluează Lionel Messi, și Salford City, grupare din divizia a patra engleză.
Fostul mare fotbalist și soția sa sunt însă extrem de activi și în alte domenii, precum imobiliarele sau moda. Sunday Times a dezvăluit vineri lista celor mai bogați oameni din Marea Britanie, iar David Beckham este primul sportiv miliardar din istoria țării. Averea cumulată a familiei Beckham a crescut într-un mod incredibil în doar 12 luni, deoarece anul trecut aceștia valorau „doar” 500 de milioane de lire sterline.
Singurul om din lumea sportului britanic cu o avere mai mare decât David Beckham este fostul șef al Formula 1, Bernie Ecclestone, însă publicația care a realizat lista nu l-a luat pe acesta în considerare ca sportiv, deoarece cariera sa de pilot a fost una scurtă, averea imensă fiind câștigată prin comercializarea Formulei 1.
Începând din 2024, destinele fostului club al lui David Beckham, Manchester United, sunt conduse de omul de afaceri Jim Ratcliffe, care a preluat partea sportivă după ce a devenit acționar minoritar. Acesta ocupă locul 9 în clasamentul celor mai bogați oameni din Marea Britanie, cu o avere de 15.194 miliarde de lire sterline, însă a înregistrat o scădere considerabilă față de 2025.
Averea sa a scăzut cu 1.85 miliarde de lire, după ce scăzuse cu 6 miliarde în 2025 față de cifra din 2024. Pe primul loc în topul din 2026 al celor mai bogați oameni din Marea Britanie este familia fostului om de afaceri indian Gopichand Hinduja, decedat în 2025. Copii acestuia, care conduc grupul Hinduja, au o avere de 38 de miliarde de lire sterline (43.5 miliarde de euro).