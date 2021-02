Sir Tom Moore, veteranul care a strâns donații record pentru spitalele britanice, a fost răpus de coronavirus

Sir Tom Moore, veteranul de 100 de ani care a strâns din donații aproape 33 de milioane de lire sterline pentru sistemul sanitar din Marea Britanie, plimbându-se în grădina sa, s-a stins din viață, pe patul de spital, în urma infecției cu virusul SARS-CoV-2.

Într-un mesaj emoționat publicat la scurt timp după aflarea tristei vești, regina Elisabeta, cea care l-a ridicat la rang de cavaler, amintește de „inspirația pe care a oferit-o întregii națiuni și altora din întreaga lume”.

Tom Moore a fost testat pozitiv săptămâna trecută. Familia susține că medicamentele pe care le primea pentru pneumonie nu au făcut posibilă vaccinarea anti-Covid.

„Cu mare durere, vă anunțăm moartea tatălui nostru, căpitanul Sir Tom Moore. Suntem recunoscătoare că am fost alături de el în ultimele clipe de viață. Hannah, Benjie și Georgia la capătul patului și Lucy pe FaceTime.

Am petrecut ore întregi stând de vorbă cu el, amintindu-ne de copilărie și de minunata noastră mamă. Am râs și am plâns împreună.

Ultimul an din viața tatălui nostru a fost cu adevărat remarcabil. A întinerit și a trăit clipe la care putea doar să viseze.

În timp ce mulți oameni îl purtau în suflet, a fost un tată și bunic extraordinar și va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, au transmis fiicele sale, Hannah Ingram-Moore și Lucy Teixeira.

Deși inițial își propusese să strângă 1.000 de lire sterline, făcând 100 de ture în grădina sa, după o operație la șold, pe 30 aprilie 2020, chiar înainte de a împlini 100 de ani, Sir Tom Moore a reușit să doneze spitalelor britanice nu mai puțin de 32.794.701 de lire sterline de la peste 1,5 milioane de susținători.

Drept mulțumire pentru gestul său impresionant, a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a, la cererea premierului Boris Johnson, în iulie anul trecut, primind astfel Ordinul Imperiului Britanic în rang de cavaler. De asemenea, cu ocazia aniversării sale, a fost promovat de la gradul de căpitan la cel de colonel.

