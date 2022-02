Cristina Șișcanu, îngrijorată pentru rudele din Ucraina: “Le-am spus să vină la mine. Verișoarele mele se roagă”

Cristina Șișcanu a încercat să-și convingă rudele din Ucraina să vină în România, după ce Rusia a atacat țara vecină în această dimineață. Multe dintre rudele ei se află în zonele unele au avut loc atacurile.

Partenera de viață a lui Mădălin Ionescu este îngrijorată pentru rudele ei și vrea ca acestea să fie în siguranță. Vedeta urmărește știrile pentru a vedea cum se desfășoară lucrurile în țara vecină.

Deocamdată, Cristina Șișcanu nu a reușit să-și convingă rudele să plece din Ucraina. Acestea refuză să-și părăsească locuințele.

Cristina Șișcanu, îngrijorată pentru rudele din Ucraina

are majoritatea rudelor în Ucraina, inclusiv în Kiev, și ar vrea ca acestea să vină în România pentru a fi în siguranță.

Verișoara vedetei este stabilită la Kiev, acolo unde lucrează ca asistentă medicală. Unchiul ei a informat-o că mașinile sunt verificate de echipajele de poliție, care sunt peste tot.

Oamenii se pregătesc să plece, motiv pentru care unchiul ei a stat ore întregi la benzinărie pentru a-și alimenta mașina.

“Situația e gravă, de dimineață sunt ochi și urechi la știri despre situația din Ucraina. Asupra noastră se răsfrâng lucrurile astea pentru că verișoarele mele sunt ucrainence, fratele mamei e stabilit de foarte mult timp în Ucraina, are familie acolo, are două fete de vârstă apropiată cu mine, care au și ele familii și copii.

Una e în Kiev, alta e în altă zonă care nu e vizată de ruși. Verișoara mea stabilită în Kiev e la serviciu, e asistentă medicală, își desfășoară în continuare activitatea în mod obișnuit.

Unchiul meu a vrut să meargă să-și alimenteze mașina la benzinărie, a stat trei ore la coadă să o poată alimenta. Toți sunt pregătiți pentru plecare în caz că va fi nevoie. Unchiul meu mi-a spus că sunt echipaje de poliție peste tot, sunt verificate mașinile.”, a spus Cristina Șișcanu pe .

Soția lui Mădălin Ionescu i-a propus unchiului ei și familiei sale să vină în România și să stea la ea în această perioadă. Aceștia încă nu vor să părăsească Ucraina.

“Le-am propus rudelor mele să vină aici la mine, să am grijă de ele pe toată perioada asta critică. E vorba despre unchiul meu, soția lui, cele două fete care au la rândul lor soți și copii.

Mi-au zis că nu vor să plece de acum de acasă, dar propunerea rămâne deschisă și dacă sunt într-un pericol iminent eu îi aștept și sunt dispusă să-i ajut cu tot ce e nevoie.”, a mai precizat vedeta.

“Totul e imprevizbil”

Deși a făcut eforturi pentru a-și convinge rudele să vină în România, vedeta știe că este doar decizia lor și speră ca totul să fie bine.

Verișoarele ei fac tot posibilul să-și păstreze calmul în aceste momente critice și se roagă, sperând ca totul să termine cât mai curând.

La scurt timp după ce i-a informat pe urmăritorii din mediul online despre situația rudelor sale, vedeta a oferit câteva declarații și la Antena Stars.

“Sunt verișoarele mele, unchiul meu, fratele mamei, verișoarele cu care am copilărit, ne vizitam foarte des, e cumplit. De dimineață am stat la discuții să încerc să-i conving pe toți și să-i aducem aici, dar n-am putut să-i conving. Nu vor să-și părăsească casele, unchiul meu are o gospodărie acolo, e tot o debandadă.

Lucrurile au luat o întorsătură extrem de gravă și complicată. Sunt foarte îngrijorată și de verișoara mea, asistentă medicală, care a mers la muncă în mod obișnuit. Nu am putut să-i conving, până la urmă e decizia lor. Ar fi trebuit cred să ia această decizie mai devreme înainte de a pleca.

Haosul va fi din ce în ce mai mare, totul e imprevizibil. Unchiul meu e lângă o pădure, lui i se pare că nu i se va întâmpla nimic, verișoarele mele sunt stabilitate în oraș.

Verişoarele mele, una fiind stabilită în Jîtomîr şi una în Kiev, se roagă şi îşi păstrează calmul, încearcă să fie stăpâne pe situaţie şi trăiesc cu speranţa că se va termina repede, ceea ce eu nu cred. Deocamdată, sunt stăpâne pe situaţie.”, a mai spus Cristina Șișcanu la

Rusia a invadat Ucraina în această dimineață

În această dimineață, pe 24 februarie 2022, Vladimir Putin . Țara vecină a fost atacată nord, din Belarus, din Est și din Sud.

Liderul de la Kremlin a anunțat începerea unei “operațiuni militare speciale de demilitarizare și denazificare a Ucrainei”.

La scurt timp de la anunțul președintelui rus, au fost raportate explozii la Kiev, Harkiv, Odesa și Donbas. Atacurile au făcut deja numeroase victime.