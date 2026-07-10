Sistemul VAR din România intră într-o nouă eră! În România se va arbitra la fel ca în Bundesliga și MLS

ADVERTISEMENT

A mai rămas doar o săptămână până la startul SuperLigii, sezonul 2026-2027, iar campionatul României va beneficia de un serviciu premium. FRF a anunțat că a semnat un parteneriat valabil până în 2023 cu nemții de la Sportec Solutions AG, prin care sistemul VAR va beneficia de o infrastructură nouă. Din stagiunea următoare va exista un HUB centralizat la Mogoșoaia și

VAR nou în SuperLiga

, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Între timp, noua tehnologie a fost implementată și e pregătită pentru startul sezonului 2026-2027, care va fi marcat duminică, 12 iulie, cu Supercupa României, Universitatea Craiova – U Cluj.

ADVERTISEMENT

Noua colaborare, dintre FRF și compania germană Sportec Solutions AG va fi valabilă timp de șapte sezoane și are ca scop îmbunătățirea arbitrajului din SuperLiga și Cupa României. Astfel, SuperLiga va fi la standardele din cele mai importante campionate ale lumii. Anunțul Federației vine la scurt timp după ce CCA, forul condus de Kyros Vassaras, a .

„Prin această investiție, Federația Română de Fotbal și EAD, deținătorul de drepturi TV pentru Superliga României și Cupa României, consolidează în mod specific calitatea și transparența managementului meciurilor și se aliniază standardelor tehnice ale principalelor ligi europene. Sportec Solutions va furniza sistemul VAR complet începând din această vară. Pachetul de servicii include toate componentele hardware și software necesare, configurarea inițială a sistemului, instruirea operatorilor și mentenanța continuă.

ADVERTISEMENT

În plus, soluția include tehnologia Accelerated Virtual Offside Line PRO (AVOL PRO) dezvoltată de Sportec Solutions, o tehnologie de ultimă generație concepută pentru a accelera semnificativ procesul de luare a deciziilor privind pozițiile de ofsaid. Tehnologia generează date poziționare pe teren a jucătorilor prin combinarea mai multor perspective existente ale camerelor de transmisie și plasează automat linia de ofsaid pentru confirmarea de către arbitrii VAR. Pentru a susține AVOL PRO, pe fiecare stadion din Superligă vor fi instalate șase camere 4K fixe dedicate. Acestea completează camerele de transmisie HD existente, oferind arbitrilor VAR unghiuri de vizualizare 4K suplimentare și îmbunătățind analiza altor incidente cheie din timpul meciului, prin capacități avansate de zoom și perspective adiționale”, se arată într-un comunicat postat de

ADVERTISEMENT

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

HUB centralizat la Mogoșoaia cu 4 camere VAR

„Soluția VAR se bazează pe tehnologia proprie de codare și decodare a Sportec Solutions, ‘View Technology’, permițând transmiterea semnalului cu latență ultra-redusă de la stadioane către centrul operațional central, calitate optimizată a imaginii și sincronizare precisă la nivel de cadru.

ADVERTISEMENT

De asemenea, împreună cu partenerul său Sportec Solutions AG, care furnizează soluția tehnică VAR, FRF a construit un HUB VAR centralizat la Mogoșoaia, unde se găsesc 4 camere VAR. Un astfel de hub reprezintă o facilitate dedicată în care arbitrii video pot analiza și gestiona incidentele din toate meciurile disputate în România dintr-o singură locație, similar hub-urilor VAR utilizate în marile ligi europene, unde oficialii monitorizează și evaluează jocurile în timp real într-un mediu centralizat. Astfel, arbitrii video nu vor mai fi nevoiți să călătorească la stadioane din întreaga țară, ci vor opera din acest hub modern din Mogoșoaia, crescând eficiența operațională și optimizând logistica și costurile.

Prin dezvoltarea acestui HUB VAR, România devine un model de bune practici în regiune, atât din punct de vedere tehnologic, cât și operațional. Infrastructura modernă și expertiza acumulată vor permite nu doar gestionarea eficientă a competiției interne, ci și extinderea serviciilor VAR către piețe externe, precum competițiile europene disputate pe teritoriul României sau pentru partide organizate în alte țări din regiune, România devenind astfel furnizor regional de excelență în arbitraj video.”, a mai adăugat FRF.

ADVERTISEMENT