Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran

Site-ul Camerei Deputaților a fost atacat luni, 16 martie 2026, în prima zi a dezbaterii bugetului României. Website-ul oficial al instituției a întâmpinat primele dificultăți de accesare în jurul orei 10:30, persistând ore bune, problema fiind în curs de cercetare de către experții IT angajați ai Parlamentului.

Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în timpul dezbaterilor pe legea bugetului

Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de FANATIK, se pare că atacul nu a avut loc întâmplător în ziua de luni, când bugetul României e subiect principal de discuție în plenul Camerei Deputaților. Precizăm că bugetul României va fi votat joi, 19 martie 2026, iar până atunci se dezbate amendamentele depuse de membrii Parlamentului, urmând că proiectul să sufere modificări, după caz.

Reprezentanți ai Camerei Deputaților ne-au declarat, la aproximativ o oră și jumătate după ce FANATIK a semnalat problema, că site-ul cdep.ro nu este accesibil doar pe rețelele Digi și Orange, însă, în realitate, nu a mai funcționat, pe parcurs, în nicio altă rețea.

Ulterior, reprezentanții Camerei au recunoscut că este vorba despre un atac cibernetic, dar nu pot spune, deocamdată, de unde ar veni acesta. Totodată, un expert IT a analizat problema și a declarat, pentru FANATIK, că se confirmă, într-adevăr

„Suntem atacați”

„Suntem atacați. Nu știm de unde s-a făcut atacul, suntem în verificări, nu avem alte informații. N-aș putea să spun cu exactitate din ce loc vine, să zic că s-a făcut dintr-un loc, dar să fie din alt loc. De obicei când e bugetul, cam tot timpul pe noi ne atacă, pentru că aici se țin dezbaterile. În sala de la plen se ține ședința, în sălile de comisii se țin ședințele reunite, de aceea, în astfel de situații suntem, de obicei, atacați”, ne-a spus un angajat al Camerei Deputaților.

Un expert IT dezvăluie ce fel de atac a suferit site-ul Camerei

FANATIK a stat de vorbă și cu specialistul IT Alexandru Panait, care ne-a spus ce fel de atac este cel pe care l-a suferit site-ul Camerei Deputaților și cât de ușor pot avea loc astfel de acțiuni. Situația pare a fi îngrijorătoare având în vedere că acum câteva zile două site-uri ale Ministerului Afacerilro Externe au fost ținte. Totodată, site-ul ANAF a fost atacat de un grup de hackeri pro-iranieni.

„Având în vedere că site-ul nu mai funcționează este vorba cel mai probabil despre un atac de tip DDoS, care e menit să blocheze funcționarea site-ului prin trimiterea unui număr foarte mare de accesări în așa fel încât serverele site-ului să nu mai poată să facă față la a redirecționa răspunsuri către utilizatorii reali. Un astfel de atac e foarte ușor de făcut, există și mecanisme de apărare împotriva unor astfel de tipuri de atacuri. Din păcate, observăm că site-urile autorităților din România nu folosesc astfel de metode de apărare”, a explicat Alexandru Panait, pentru FANATIK.

ANAF, ținta hackerilor pro-iranieni. Și MAE a fost în vizorul infractorilor cibernetici

Așa cum precizam mai sus, MAE și ANAF au fost, recent, ținta atacurilor. În cazul situației de la Ministerul de Externe, vizate au fost site-urile eViza și eConsulat. „Echipamentele de protecţie, împreună cu specialiştii MAE, au acţionat prompt şi au reuşit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcţionează normal”, a precizat MAE, pe 14 martie, după ce a ieșit la iveală atacul cibernetic.

Cu referire la atacul asupra , acesta a fost revendicat de un grup pro-iranian din Irak: „Rezistența Cibernetică Islamică în Irak – Echipa 313 revendică responsabilitatea pentru un atac cibernetic care a vizat site-ul oficial al ANAF. Operațiunea a fost efectuată ca răspuns la remarcile președintelui român care susțineau utilizarea bazelor americane din România pentru atacuri împotriva Iranului”.