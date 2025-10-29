Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Situația accidentaților de la FCSB înaintea meciului de la Bistrița: „Sper să-l recuperăm”

Mihai Stoica s-a întors din Portugalia cu vești importante pentru fanii FCSB. Care e situația jucătorilor accidentați înaintea meciului cu Gloria Bistrița din Cupa României Betano
Cristian Măciucă
29.10.2025 | 10:00
Situatia accidentatilor de la FCSB inaintea meciului de la Bistrita Sper sal recuperam
ULTIMA ORĂ
Dezvăluiri de culise din infirmeria FCSB. Situația accidentaților înaintea meciului de la Bistrița. FOTO: sportpictures.eu
Continuă problemele la FCSB, care are în continuare jucători accidentați. Campioana en-titre se chinuie să încropească un prim „11” pentru debutul în Cupa României Betano, pe terenul Gloriei Bistrița.

Care e situația jucătorilor accidentați de la FCSB

FCSB face parte din Grupa B din Cupa României Betano, acolo unde va juca toate meciurile pe teren străin. Prima deplasare e la Bistrița, acolo unde va avea loc meciul cu Gloria. Partida este programată miercuri, 29 octombrie, de la ora 21:00.

Revenit din Portugalia, acolo unde a fost să urmărească jucători pentru a îi transfera la FCSB, Mihai Stoica a dezvăluit care e programul campioanei. În următoarea perioadă pe roș-albaștri îi așteaptă nu mai puțin de 4 deplasări.

„Se merge la Cluj de la Bistrița. Nu e niciun avantaj, jucătorii nu iubesc cantonamentul. Există vreun fotbalist care să se bucure că de la Bistrița merge la Cluj? Nu e ok, dar nu avem ce să facem, avem 4 meciuri în deplasare. N-avem nicio șansă să ne întoarcem pentru că prea complicat. Le legăm pe astea două, după care legăm Basel de Sibiu”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport 1.

Când revine Juri Cisotti

Juri Cisotti (32 de ani) este ultimul fotbalist pe care l-a pierdut campioana României. Mijlocașul italian s-a accidentat în finalul primei reprize din victoria cu 4-0 în fața celor de la UTA Arad. În rest, Elias Charalambous îi mai are accidentați pe Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș și Valentin Crețu.

(n.r. – Emoții la play-off?) Gigi a spus deja că ia campionatul. Bineînțeles că am emoții. Mă așteptam la orice, doar la meciul cu Metaloglobus nu. Nu am văzut niciodată așa ceva. Craiova a făcut egal, a ratat niște ocazii rarisime. Noi nu am avut nicio ocazie, am avut o ocazie în prelungiri. Thiam, atât. A fost un meci inexplicabil.

Bine că la fotbal, mai ales când joci la 3 zile, nu ai timp să te gândești la un eșec din ăsta.  Sper să-l recuperăm pe Cisotti. A fost o lovitură la genunchi, ligamente în niciun caz. Crețu nu vor fi și nici Chiricheș. Dawa se apropie, Mihai Popescu e sezon terminat. Avem meciuri și în Europa și avem meciuri”, a mai spus președintele C.A. de la FCSB.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
