Situația accidentaților de la FCSB înaintea meciului de la Bistrița: „Sper să-l recuperăm”

Continuă problemele la FCSB, care are în continuare jucători accidentați. Campioana en-titre se chinuie să încropească un prim „11” pentru debutul în Cupa României Betano, pe terenul Gloriei Bistrița.

Care e situația jucătorilor accidentați de la FCSB

FCSB face parte din Grupa B din Cupa României Betano, acolo unde va juca toate meciurile pe teren străin. Prima deplasare e la Bistrița, acolo unde va avea loc meciul cu Gloria. Partida este programată miercuri, 29 octombrie, de la ora 21:00.

Revenit din Mihai Stoica a dezvăluit care e programul campioanei. În următoarea perioadă pe roș-albaștri îi așteaptă nu mai puțin de 4 deplasări.

„Se merge la Cluj de la Bistrița. Nu e niciun avantaj, jucătorii nu iubesc cantonamentul. Există vreun fotbalist care să se bucure că de la Bistrița merge la Cluj? Nu e ok, dar nu avem ce să facem, avem 4 meciuri în deplasare. N-avem nicio șansă să ne întoarcem pentru că prea complicat. Le legăm pe astea două, după care legăm Basel de Sibiu”, a declarat Mihai Stoica la

Când revine Juri Cisotti

Juri Cisotti (32 de ani) este ultimul fotbalist pe care l-a pierdut campioana României. Mijlocașul italian s-a accidentat în finalul primei reprize din În rest, Elias Charalambous îi mai are accidentați pe Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș și Valentin Crețu.

„(n.r. – Emoții la play-off?) Gigi a spus deja că ia campionatul. Bineînțeles că am emoții. Mă așteptam la orice, doar la meciul cu Metaloglobus nu. Nu am văzut niciodată așa ceva. Craiova a făcut egal, a ratat niște ocazii rarisime. Noi nu am avut nicio ocazie, am avut o ocazie în prelungiri. Thiam, atât. A fost un meci inexplicabil.

Bine că la fotbal, mai ales când joci la 3 zile, nu ai timp să te gândești la un eșec din ăsta. Sper să-l recuperăm pe Cisotti. A fost o lovitură la genunchi, ligamente în niciun caz. Crețu nu vor fi și nici Chiricheș. Dawa se apropie, Mihai Popescu e sezon terminat. Avem meciuri și în Europa și avem meciuri”, a mai spus președintele C.A. de la FCSB.