Sport

Situația bizară a campioanei României înaintea meciului cu echipa invincibilă pe teren propriu din acest sezon al SuperLigii

Hunedorenii sunt o surpriză plăcută în acest sezon, în care oltenii, campioni, câștigători ai Cupei României și Supercupei, au arătat că rămân o forță
Catalin Oprea
13.09.2026 | 10:35
Situatia bizara a campioanei Romaniei inaintea meciului cu echipa invincibila pe teren propriu din acest sezon al SuperLigii
SPECIAL FANATIK
Universitatea Craiova joacă azi, în deplasare, la Corvinul FOTO sportpictures
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Universitatea Craiova joacă în această seară, de la ora 20.30, contra Corvinului Hunedoara, o echipă care n-a cunoscut înfrângerea pe teren propriu, în acest sezon. O performanță remarcabilă, în contextul în care hunedorenii joacă la Arad.

Niciun jucător de la U Craiova nu era născut la data ultimei confruntări cu Corvinul

Corvinul are până acum două succese (3-0 cu FK Csikszereda, 3-0 cu CFR Cluj) și două remize (1-1 cu Sepsi OSK, 1-1 cu Dinamo). Iar meciul cu Universitatea Craiova readuce în prim-plan un duel cu tradiție înainte de 1990.

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O situație care pune Universitatea Craiova într-o postură bizară. Ultimele meciuri în prima divizie dintre Corvinul și Universitatea Craiova a avut loc în sezonul 1991-1992. În tur a fost Corvinul – Universitatea Craiova 0-3 (6 octombrie 1991), iar la retur Universitatea Craiova – Corvinul 1-0 (19 aprilie 1992).

La ora ultimei dispute dintre Corvinul și Craiova niciunul dintre jucătorii campioanei nu era născut. La câteva zile, pe 24 aprilie 1992, s-a născut Alexandru Crețu, iar în toamnă, la 18 septembrie 1992, a apărut și Nicușor Bancu.

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Hunedorenii eu cel mai restrâns lot din SuperLigă

De partea cealaltă, Alexandru Neacșa (35 ani) și Florin Ilie (34 de ani) erau născuți la momentul ultimului meci dintre Corvinul și Craiova. Hunedorenii au cel mai retrâns lot din actuala ediție a SuperLigii. Doar 21 de jucători au utilizat Corvinul în campionatul curent, dintre care 12 au debutat în Superligă chiar pe durata stagiunii în curs. Gruparea din Bănie s-a bazat pe 25 de fotbaliști, 14 dintre ei contribuind la reușitele oltenilor cu cel puțin un gol și / sau o pasă decisivă.

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Deși e campioană, craiovenii nu au mai câștigat în Superligă din postura de vizitatori din 27 aprilie 2026, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la FC Argeș. Au urmat, în deplasare, patru rezultate de egalitate și o înfrângere.

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Coelho și-a pus elevii în gardă

Va fi un meci foarte dificil împotriva unei echipe foarte bune, foarte bine organizată, la care lucrează de mult același antrenor. Până acum, în acest sezon, nu au pierdut acasă, așa că va fi foarte dificil, cu siguranță.

Se descurcă foarte bine, au rezultate bune. Au un proces foarte bun, sunt foarte organizați în cele 6 momente ale jocului. Trebuie să fim la un nivel bun pentru a obține cele trei puncte..

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Atmosfera este bună. După ce am câștigat este și mai bine. Dar nu trebuie să se schimbe din cauza unui singur rezultat, este un drum lung și important este să ne concentrăm la următorul adversar.

Încă avem ceva probleme de efectiv. Nu vom avea toți jucătorii disponibili, să vedem dacă vom primi vești bune duminică dimineața. Trebuie să așteptăm”, a afirmat antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, înaintea plecării spre Arad.

 

 

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