Sport

Situația bizară pentru Cristiano Bergodi! Doi titulari s-au accidentat în prima repriză din U Cluj – Metaloglobus

Cristiano Bergodi are motive de îngrijorare! Doi titulari s-au accidentat în prima repriză din Universitatea Cluj - Metaloglobus. Despre cine este vorba.
Iulian Stoica
07.11.2025 | 20:00
Situatia bizara pentru Cristiano Bergodi Doi titulari sau accidentat in prima repriza din U Cluj Metaloglobus
ULTIMA ORĂ
Cristiano Bergodi, probleme cu jucătorii accidentați după U Cluj - Metaloglobus. Sursă foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a fost instalat pe banca tehnică a celor de la U Cluj după ce acordurile dintre Ioan Ovidiu Sabău și club a ajuns la final. Antrenorul italian a revitalizat echipa, însă prima repriză din meciul cu Metaloglobus i-au adus probleme.

Probleme mari pentru Cristiano Bergodi! Nistor și Mikanovic, ieșiți accidentați din U Cluj – Metaloglobus

De la momentul în care Cristiano Bergodi a fost instalat, U Cluj a bifat o serie foarte bună. „Șepcile” roșii au înregistrat două succese și un eșec, cu FCSB. Forma bună a echipei a continuat și în duelul cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Partida cu nou-promovata a început cât se poate de bine pentru U Cluj. „Șepcile roșii” au punctat de trei ori în primul act, Dan Nistor reușind o „dublă”, ca ulterior Ovidiu Bic să bifeze scorul pauzei, scor 3-0.

Ei bine, deși echipa sa a condus la scor de neprezentare, Cristiano Bergodi are și motive de îngrijorare. Dan Nistor și Dino Mikanovic au fost înlocuiți în prima repriză, ambii fiind accidentați.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

Dacă veteranul Dan Nistor înregistrează al patrulea sezon la U Cluj, Dino Mikanovic a fost transferat în această vară. Rămâne de văzut ce perioadă de indisponibilitate vor avea cei doi, însă un lucru e clar, situația nu este deloc una fericită pentru Cristiano Bergodi.

ADVERTISEMENT
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea,...
Digisport.ro
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România

U Cluj se apropie de locurile de play-off

Universitatea Cluj a fost echipa „revelație” a sezonului trecut. Jucătorii conduși la acel moment de Ioan Ovidiu Sabău au încheiat sezonul pe treapta a 4-a din campionat și astfel că au revenit în cupele europene după o pauză de câteva decenii.

După ce au fost eliminați din cupele europene, „șepcile roșii” nu au „redresat corabia” în campionat, astfel că Ioan Ovidiu Sabău a plătit cu demisia. De la instalarea lui Bergodi, U Cluj și-a regăsit forma din sezonul trecut și, cu victoria obținută în fața lui Metaloglobus, echipa se apropie la doar două puncte de ultimul loc care asigură prezența în play-off.

ADVERTISEMENT
Turneul Campioanelor 2025. Elena Rybakina, prima finalistă după un meci de senzație
Fanatik
Turneul Campioanelor 2025. Elena Rybakina, prima finalistă după un meci de senzație
Simona Halep are o nouă pasiune în care vrea să investească! De ce...
Fanatik
Simona Halep are o nouă pasiune în care vrea să investească! De ce sport s-a apucat: ”E chiar dificil”
Ce spune Zeljko Kopic despre transferuri înainte de Dinamo – Csikszereda
Fanatik
Ce spune Zeljko Kopic despre transferuri înainte de Dinamo – Csikszereda
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!