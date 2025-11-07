Situația bizară pentru Cristiano Bergodi! Doi titulari s-au accidentat în prima repriză din U Cluj – Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Cristiano Bergodi a fost instalat pe banca tehnică a celor de la U Cluj după ce acordurile dintre Ioan Ovidiu Sabău și club a ajuns la final. Antrenorul italian a revitalizat echipa, însă prima repriză din meciul cu Metaloglobus i-au adus probleme.

Probleme mari pentru Cristiano Bergodi! Nistor și Mikanovic, ieșiți accidentați din U Cluj – Metaloglobus

De la momentul în care Cristiano Bergodi a fost instalat, U Cluj a bifat o serie foarte bună. „Șepcile” roșii au înregistrat două succese și un eșec, cu FCSB. Forma bună a echipei a continuat și în duelul cu Metaloglobus.

Partida cu nou-promovata a început cât se poate de bine pentru U Cluj. „Șepcile roșii” au punctat de trei ori în primul act, Dan Nistor reușind o „dublă”, ca ulterior Ovidiu Bic să bifeze scorul pauzei, scor 3-0.

Ei bine, deși echipa sa a condus la scor de neprezentare, . Dan Nistor și Dino Mikanovic au fost înlocuiți în prima repriză, ambii fiind accidentați.

Dacă veteranul Dan Nistor înregistrează al patrulea sezon la U Cluj, Dino Mikanovic a fost transferat în această vară. Rămâne de văzut ce perioadă de indisponibilitate vor avea cei doi, însă un lucru e clar, situația nu este deloc una fericită pentru Cristiano Bergodi.

U Cluj se apropie de locurile de play-off

Universitatea Cluj a fost echipa „revelație” a sezonului trecut. Jucătorii conduși la acel moment de Ioan Ovidiu Sabău au încheiat sezonul pe treapta a 4-a din campionat și astfel că au revenit în cupele europene după o pauză de câteva decenii.

După ce au fost eliminați din cupele europene, „șepcile roșii” nu au „redresat corabia” în campionat, astfel că Ioan Ovidiu Sabău a plătit cu demisia. De la instalarea lui Bergodi, U Cluj și-a regăsit forma din sezonul trecut și, cu , echipa se apropie la doar două puncte de ultimul loc care asigură prezența în play-off.