Situația bizară pentru Cristiano Bergodi! Doi titulari s-au accidentat în prima repriză din U Cluj – Metaloglobus

Cristiano Bergodi a fost instalat pe banca tehnică a celor de la U Cluj după ce acordurile dintre Ioan Ovidiu Sabău și club a ajuns la final. Antrenorul italian a revitalizat echipa, însă prima repriză din meciul cu Metaloglobus i-au adus probleme.
De la momentul în care Cristiano Bergodi a fost instalat, U Cluj a bifat o serie foarte bună. „Șepcile” roșii au înregistrat două succese și un eșec, cu FCSB. Forma bună a echipei a continuat și în duelul cu Metaloglobus.
Partida cu nou-promovata a început cât se poate de bine pentru U Cluj. „Șepcile roșii” au punctat de trei ori în primul act, Dan Nistor reușind o „dublă”, ca ulterior Ovidiu Bic să bifeze scorul pauzei, scor 3-0.
Ei bine, deși echipa sa a condus la scor de neprezentare, Cristiano Bergodi are și motive de îngrijorare. Dan Nistor și Dino Mikanovic au fost înlocuiți în prima repriză, ambii fiind accidentați.
Dacă veteranul Dan Nistor înregistrează al patrulea sezon la U Cluj, Dino Mikanovic a fost transferat în această vară. Rămâne de văzut ce perioadă de indisponibilitate vor avea cei doi, însă un lucru e clar, situația nu este deloc una fericită pentru Cristiano Bergodi.
Universitatea Cluj a fost echipa „revelație” a sezonului trecut. Jucătorii conduși la acel moment de Ioan Ovidiu Sabău au încheiat sezonul pe treapta a 4-a din campionat și astfel că au revenit în cupele europene după o pauză de câteva decenii.
După ce au fost eliminați din cupele europene, „șepcile roșii” nu au „redresat corabia” în campionat, astfel că Ioan Ovidiu Sabău a plătit cu demisia. De la instalarea lui Bergodi, U Cluj și-a regăsit forma din sezonul trecut și, cu victoria obținută în fața lui Metaloglobus, echipa se apropie la doar două puncte de ultimul loc care asigură prezența în play-off.