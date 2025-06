Situație complicată pentru Edi Iordănescu! Legia Varșovia nu are bani de transferuri

Fostul selecționer al echipei naționale a României a intrat deja în pâine, însă se pare că antrenorul nu este într-o situație deloc confortabilă.

Edi Iordănescu s-a înțeles cu Legia, dar clubul nu are bani să aducă jucători

Oficialii clubului speră ca Edi Iordănescu să reușească să redreseze situația prin care trece echipa. Deși este o formație de tradiție în Polonia, Legia Varșovia nu a mai câștigat un titlu de ani buni.

Presa poloneză anunță că situația financiară a clubului este una precară. Deși atât antrenorul român, cât și oficialii clubului urmăresc mai mulți jucători, nu sunt bani pentru a oficializa transferurile.

„Situația e atât de gravă, încât din primăvară au existat întârzieri la plățile către jucători. Antrenor nou, probleme vechi. Legia e copleșită de probleme”, au scris jurnaliștii polonezi de la Przegląd Sportowy.

Legia Varșovia este deținută de miliardarul polonez Dariusz Mioduski. Totuși, se pare că banii nu sunt suficienți. În ultimii ani, investițiile nu au fost deloc ridicate, iar Edi Iordănescu va avea o misiune extrem de complicată în lupta la titlu.

„Legia Varșovia are nevoie de timp”

Edi Iordănescu a abordat pe scurt problema transferurilor. Antrenorul român a dat de înțeles că nu ține neapărat să facă o reconstrucție totală la Legia, ci ar prefera să aibă cât mai mult timp la dispoziție pentru a-și impune filosofia de joc.

„Nu am nevoie de zece jucători noi. Totuși, aceasta este cea mai scurtă perioadă de pregătire din activitatea mea de până acum. Acesta este și motivul pentru care am amânat un amical. Legia Varșovia are nevoie de timp”, a declarat Edi Iordănescu.