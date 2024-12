. Fostul conducător de club a făcut o analiză complexă asupra campionatului intern.

Situația critică de la Oțelul lui Dorinel Munteanu, analizată în direct: „Cine v-a pus să jucați cu 10 străini?”

Problemele financiare din acest sezon de la Oțelul Galați par a fi ajuns într-un moment critic. Formația condusă de Dorinel Munteanu nu , așa cum a procedat în iarna trecută.

Robert Niță a atins un subiect sensibil în cadrul emisiunii „Suflet de Rapidist”. Moderatorul a recunoscut că nu știe câte primării își vor mai permite să bage bani în fotbal, iar „sportul rege” ar putea avea de suferit, având în vedere că comunitățile locale susțin în multe cazuri echipele din ligile inferioare.

„Să vedem câte primării își vor mai permite să dea bani la fotbal. Asta este situația. Divizia B și C sunt susținute, în mare majoritate, de către primării”, a spus Robert Niță la „Suflet de Rapidist”.

Invitatul lui Robert Niță a reacționat prompt și a transmis că știe prea bine cum sunt situațiile de acest gen. Grigore Sichitiu consideră că acest lucru este un dezastru pentru fotbalul românesc, însă acesta mărturisește că și strategia cluburilor este una greșită.

Fostul conducător de club a afirmat că Oțelul Galați și-a „făcut-o cu mâna ei”, pentru că are mulți străini în lot. Totodată, Grigore Sichitiu aplaudă planul FCSB-ului, care se bazează în mare parte pe jucători români.

„Eu am fost atâția ani conducător la Rapid, la Iași, la Ceahlău. Am o experiență de la bine la dezastru. Mă uit la Oțelul Galați, joacă cu 10 străini și spun că nu au bani să meargă la Cluj.

Păi cine v-a pus să luați 10 străini? Au 12 străini! Și noi am avut o perioadă în care cineva a vrut să frizeze ridicolul și aveam 15 străini la Rapid, în perioada în care era Taher cu Copos.

Era pur și simplu incredibil! Aveam jucători care aveau 3-400.000 de euro salariu pe an. Au fost niște lucruri care au drenat extraordinar asupra bugetului clubului. Cesinha și mulți alții erau niște jucători normali, comuni.

„E de apreciat ce face Gigi Becali”

În toată treaba asta trebuie să te gândești cum gestionezi bugetul. Din punctul acesta de vedere, 170 și ceva de jucători străini evoluează în prima ligă la noi, sunt echipe de liga a 2-a care au jucători străini, în loc să-și formeze jucători români, pe care poate să-i vândă.

Nea Mircea are dreptate, e de apreciat ce face Gigi Becali, pentru că el are 8+2, are 7+3. Din punctul acesta de vedere, dacă echipele mari nu formează jucători pentru echipa națională, să nu ajungem ca arabii, unde un vârf de atac din echipa națională evolua în liga a 2-a pentru că toate echipele din prima ligă aveau jucători străini”, a spus Grigore Sichitiu în direct la „Suflet de Rapidist”.

Grigore Sichitiu, critic la adresa Oțelului Galați