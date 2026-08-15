Situația cu care se confruntă Aryna Sabalenka din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina: ”Am ajuns să plâng isteric”

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Din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina mulți sportivi au parte de situații tensionate. Aryna Sabalenka intră în această categorie pentru că este născută în Belarus, națiune care s-a implicat în această luptă.

Cum e afectată Aryna Sabalenka de conflictul dintre Rusia și Ucraina

Războiul dintre Rusia și Ucraina care a pornit în data de 24 februarie 2022 continuă să afecteze oamenii și azi. Cel mai mare și mai sângeros război din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace aduce neplăceri în rândul sportivilor din întreaga lume, printre care se numără și Aryna Sabalenka (28 ani).

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Jucătorii dintre cele două țări au refuzat să dea mâna la finalul multor partide. Tensiunile au atins cote mari și în cazul numărului 1 mondial. a dezvăluit că se simte prinsă la mijloc. E acuzată de multe persoane de ceea ce se întâmplă, țara sa natală fiind un aliat al rușilor, fără a ieși pe câmpul de luptă.

În urmă cu aproximativ 4 ani liderul autoritar Aleksander Lukașenko anunța că a trimis tancuri, armament și muniție aliaților din est. Această decizie, precum și ordinul lui Vladimir Putin de a invada Ucraina au făcut-o pe jucătoare să plângă. A fost pusă la zid în repetate rânduri, mai ales de antrenori din domeniul în care activează.

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„Unii dintre antrenorii ucraineni îmi spuneau lucruri foarte, foarte, foarte răutăcioase. Nu vreau să le repet. Era ceva îngrozitor. Și am început să mă consum din cauza asta, am ajuns să plâng isteric. Nu vreau să vorbesc despre asta”, a declarat Aryna Sabalenka, pentru .

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„Mă bazam mult pe psihologul sportiv și uitam să mă concentrez pe tenis. Așa că am decis să mă îndepărtez de ea pentru a învăța singură cum să mă controlez. Nimeni altcineva nu mă înțelege mai bine decât mine”, a mai spus numărul 1 WTA, în cadrul aceluiași interviu.

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”A strigat la mine că eu arunc bombele”

Aryna Sabalenka nu discută pentru prima oară despre . A relatat și în urmă cu 3 ani respingerile și dezamăgirile de care s-a lovit. Campioana mondială a subliniat că nu susține conflictul dintre cele două națiuni. Mai mult decât atât, dorește pacea pentru a se concentra pe carieră.

„Într-o zi, un antrenor al unei jucătoare ucrainene mi-a spus: ‘Mă bucur că ai pierdut’. Am mers la biroul WTA. Am plâns ca un copil, nu puteam să vorbesc. M-a urmărit și a strigat la mine că eu arunc bombele. Noi nu susținem războiul. Așa că ce așteptați de la noi? Să strigăm fără război”, spunea în 2023 Aryna Sabalenka, relatează .