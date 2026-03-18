Situația disperată în care se află soția lui Florinel Coman, fostul jucător de la FCSB. Ioana a rămas blocată în Qatar

Ioana, soția lui Florinel Coman, a vorbit deschis despre situația disperată în care se află din cauza bombardamentelor care au loc la ora actuală în Orientul Mijlociu. Tânăra a rămas blocată în Qatar, unde se află alături de fiica sa, Kasia. Frumoasa șatenă este însoțită și de mama ei.

Mesajul transmis de partenera lui Florinel Coman

Florinel Coman a primit o . Mijlocașul celor de la Al-Gharafa a fost nevoit să se întoarcă la club, în ciuda conflictului care planează în această parte a lumii. Antrenamentele echipei sale au fost reluate în urmă cu puțin timp.

Problemele nu s-au terminat pentru fotbalistul în vârstă de 27 de ani. . Soția sa, Ioana, a transmis un mesaj emoționant pe o rețea de socializare, unde este activă și foarte atentă cu comunitatea ce o urmărește.

Frumoasa vedetă a dezvăluit că se află într-un moment delicat al vieții sale. Totul este incert în jurul său și nu știe care este alegerea cea mai bună pentru a-și proteja familia și persoanele dragi pe care le are aproape. Mama și fiica sa îi sunt alături în aceste clipe tensionate.

„Imaginează-ți că, într-o zi, trebuie să alegi. Să rămâi într-un oraș în care se aud zilnic alerte și rachete interceptate, cu soțul și copilul tău? Dar copilul este deja speriat și nu mai vrea să iasă din casă.

Sau să pleci înapoi în țara ta cu copilul și să îți lași soțul singur?”, a scris soția lui Florinel Coman, în dreptul unei filmări pe care a încărcat-o pe TikTok. Ioana nu mai este activă de ceva vreme pe contul de Instagram, preferând să se concentreze pe situația din prezent.

Ioana Coman: ”Acasă este locul unde suntem toți”

„Pe 26 februarie, cu două zile înainte să înceapă războiul, Florin a trebuit să facă o scurtă călătorie în România (doar pentru două zile). Pe 28 februarie, avea biletul de întoarcere, dar a fost anulat din cauza conflictului.

A reușit să ajungă înapoi la noi abia acum două zile (10 martie), iar acum… noi trebuie să plecăm. Până când? Nu se știe. Poate o săptămână, poate două, poate trei, poate o lună, două (până se termină campionatul aici).

Dar cum o să stau atât de departe de el, știind ce tensiune este în întreaga zonă? Când știu deja sunetul enervant al alertelor primite la 3 dimineața, urmate de zgomotele rachetelor interceptate?

Eu nu am putut să aleg, dar el a luat hotărârea de a ne trimite acasă. Este groaznic să te trezești peste noapte că trebuie să te «readaptezi» la viață. Și aveam atâtea planuri pentru următoarele trei luni…

Măcar vom fi «acasă», dar acasă este locul în care suntem toți. Deci… ce sens are?”, a completat Ioana Coman. De această dată mesajul său a fost scris într-un comentariu, soția lui Florinel Coman primind numeroase aprecieri de la fanii săi.