Situație disperată la Hermannstadt, după patru înfrângeri consecutive: ”Nu mai e vreo șansă să ne salvăm direct”

Trupa lui Dorinel Munteanu a ajuns la a patra înfrângere consecutivă în campionat, după ce a cedat și la Miercurea Cius, scor 1-2. Jucătorii de la Hermannstadt sunt conștienți că va fi aproape imposibil să se mai salveze direct de la retrogradare.

Jucătorii de la Hermannstadt, distruși după eșecul cu Csikszereda

Imediat după încheierea partidei din , atacantul Aurelian Chițu, autorul singurului gol al celor de la Hermannstadt, a acuzat faptul că unor jucători le tremură piciorul din cauza situației grele prin care trece echipa.

”Nici nu știu cum să încep. E o perioadă oribilă pentru noi. Nu reușim să facem un măcar un egal, să scoatem un punct. Credeam că după meciul de la Slobozia ne vom reveni puțin. Nu am făcut-o, dar nici nu meritam mai mult ca joc. Jucăm cu teamă, știu că nu e ușor să joci la retrogradare, am mai fost acolo, dar trebuie să fim bărbați.

Nu merge așa, să ne tremure piciorul și se vede asta. Eu, unul, o simt. Nu avem încredere, greșim foarte multe mingi simple. Fără ca adversarul să ne pună probleme, noi greșim. Asta ține doar de neîncredere și presiunea de a juca la retrogradare”, a declarat Chițu, la flash-interviu.

Cum mai poate prinde FC Hermannstadt barajul

Atacantul formației sibiene a mărturisit că nu vor depune armele și se vor lupta până la final, însă a admis faptul că este greu ca FC Hermannstadt să se mai salveze direct de la retrogradare și a explicat cum se poate ajunge pe loc de baraj.

”Nu avem de ce să nu încercăm în continuare. E în sport, dacă nu lupți până la capăt mai bine te duci acasă și te apuci de altceva. Trebuie să mergem înainte, să încercăm să scoatem tot ce putem. Eu cred că încă se poate.

Dacă vom câștiga în play-out cu Slobozia și Csikszereda, avem o șansă să prindem barajul. Să ne salvăm direct nu cred că mai este vreo șansă. Cu siguranță toți tragem. Nu avem discuții, nu ne certăm. Simplul fapt este că nu e ușor să joci la retrogradare. Dacă nu știi să gestionezi aceste momente nu e deloc ușor”, a spus Aurelian Chițu.

Soluția ca Hermannstadt să iasă din criză

Fundașul Tiberiu Căpușă a fost extrem de demoralizat după înfrângerea suferită în întâlnirea cu Csikszereda, mai ales că este conștient de faptul că FC Hermannstadt are un lot valoros și un .

”Stăm, ne gândim la ce putem face mai bine, dar când intrăm pe teren nu găsim soluțiile de a ieși din această pasă. V-am spus, nici nu știu ce pot să mai spun. Stau și mă gândesc acasă să văd ce soluții.

Cred că soluția este ca fiecare să ne gândim că am ajuns în situația asta din cauza noastră. Când intrăm pe teren fiecare să dea 100%. Avem un lot valoros, dar… trebuie să arătăm asta pe teren, nu să trăim în trecut”, a afirmat Căpușă.

Mesaj pentru coechipieri

Întrebat dacă situația este una disperată pentru FC Hermannstadt, jucătorul care are și o selecție la echipa națională a României a tras un semnal de alarmă și le-a cerut colegilor săi să realizeze că trebuie să tragă tare pentru a scoate echipa din subsolul clasamentului.

”E o situație din care parcă nu vedem luminița de la capătul tunelului, dar eu vreau să mă gândesc la fiecare meci ca și cum ar fi o finală și vreau să cred că fiecare se gândește la acest lucru. Să scoatem echipa din situația asta.

Nu merită locul în clasament și v-am spus. Toți trebuie să ieșim din situația asta și chiar dacă ar veni altceva nu ar fi mare diferență. Nu e vorba că nu tragem toți. Spun toți pentru că toți suntem în echipa asta. Nu e unul mai presus decât celălalt. E vina noastră.

Vina tuturor care am participat până acum la acest fenomen. Toți suntem implicați și tot noi trebuie să o scoatem la capăt. Trebuie să fim bărbați, chiar dacă sunt multe înfrângeri, să jucăm fotbal. În situația dată, ne trebuie să adunăm puncte”, a precizat Tiberiu Căpușă.