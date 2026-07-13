Sport

Situaţia explozivă a lui George Puşcaş la Dinamo! Motivul pentru care oficialii „câinilor” iau în calcul să rezilieze contractul

George Puşcaş are o situaţie complicată la Dinamo. Atacantul a fost transferat în luna februarie din postură de jucător liber, dar ar putea pleca încă din această vară de la echipă. Unde s-a produs ruptura.
Marian Popovici
13.07.2026 | 06:40
Situatia exploziva a lui George Puscas la Dinamo Motivul pentru care oficialii cainilor iau in calcul sa rezilieze contractul
EXCLUSIV FANATIK
Situaţia explozivă a lui George Puşcaş la Dinamo! Motivul pentru care oficialii "câinilor" iau în calcul să rezilieze contractul. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Dinamo şi-a prezentat lotul pentru noul sezon într-un meci amical cu Farul Constanţa, scor 1-3, disputat pe stadionul „Arcul de Triumf”. George Puşcaş se află în recuperare după operaţia de hernie inghinală, care l-a chinuit în finalul stagiunii precedente, atacantul luând hotărârea să forţeze pentru a putea să îşi ajute echipa.

George Puşcaş refuză să semneze prelungirea cu Dinamo!

Din informaţiile FANATIK, lucrurile s-au complicat în această vară între atacant şi conducerea clubului. George Puşcaş a intrat în ultimul an de contract cu Dinamo, iar oficialii „câinilor” i-au pus pe masă un nou contract, care să se prelungească pe încă doi ani. Doar că, surpriză! Atacantul nu a fost de acord, cel puţin deocamdată, cu prelungirea înţelegerii.

ADVERTISEMENT

Şefii lui Dinamo au fost dezamăgiţi de atitudinea fotbalistului, care se află în recuperare şi ar putea reveni pe teren în luna septembrie, în condiţiile în care clubul îl pune pe picioare, îi dă salariu şi câteva luni mai târziu poate să îl piardă gratis. După 31 decembrie 2026, Puşcaş poate semna cu oriciune din postura de jucător liber, având contract până în vara anului viitor.

Oficialii echipei iau în calcul rezilierea contractului

În aceste condiţii, FANATIK a aflat că oficialii clubului iau în calcul inclusiv să rezilieze încă de pe acum contractul cu atacantul, dacă Puşcaş refuză prelungirea înţelegerii cu actuala echipă. Atacantul în vârstă de 30 de ani s-a confruntat cu probleme medicale de când a semnat cu Dinamo, fiind indisponibil inclusiv în meciul de baraj pentru Conference League, cu FCSB, scor 1-2.

ADVERTISEMENT
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a...
Digi24.ro
Brațul lung al lui Putin ajunge până în Țara Soarelui Răsare. Cum a devenit Japonia un cuib pentru spionii ruși care vânează tehnologie

George Puşcaş a semnat cu Dinamo pe data de 24 februarie 2026. El a fost luat din postura de jucător liber, după ce ultima dată a fost legitimat la Bodrumspor, de care s-a despărţit în 2025. A avut nevoie de mai bine de o lună de pregătiri pentru a reintra în formă şi a debutat la Dinamo în confruntarea cu FC Argeş, de pe 4 aprilie, scor 1-1. A marcat un gol şi a dat o pasă decisivă, în meciul retur din play-off cu FC Argeş, acestea fiind singurele reuşite în tricoul „câinilor” până acum.

ADVERTISEMENT
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce...
Digisport.ro
Englezii au prezentat ”dovada că Norvegia a fost furată”! Reacția FIFA, după ce Anglia s-a calificat în semifinalele CM 2026

Când revine pe teren George Puşcaş: „Sper ca într-o lună şi jumătate să pot reintra la antrenamente”

Aflat în recuperare după operaţia de hernie inghinală, George Puşcaş a declarat după meciul de pregătire cu Ştefăneştii de Jos că îşi doreşte să revină cât mai repede pe teren, estimând că într-o lună şi jumătate să poată reintra la antrenamente:

ADVERTISEMENT

„Mă simt mult mai bine, sunt fericit. Recuperarea decurge foarte bine, încep să acumulez antrenamente și să mă simt din ce în ce mai bine. Când vii după o operație, trebuie să reintri în ritm și să-ți recapeți amplitudinea mișcărilor. Având mereu o durere, îmi era greu să-mi controlez mișcările și probabil alergam ușor diferit uneori.

Nu pot oferi o estimare, pentru că aș crea așteptări și n-aș vrea să existe dezamăgiri. Vreau ca recuperarea mea să decurgă lin și totul să fie în regulă. Dacă totul merge conform planului, nu mai durează mult. Într-o lună, o lună și jumătate, sper să pot reintra la antrenamente și apoi în jocuri”, a spus atacantul.

ADVERTISEMENT
  • 30 de ani are George Puşcaş
  • 750.000 de euro este cota de piaţă a lui Puşcaş
Dan Şucu, decizie fără precedent în perioada de transferuri! Veşti proaste pentru Daniel...
Fanatik
Dan Şucu, decizie fără precedent în perioada de transferuri! Veşti proaste pentru Daniel Pancu
Filipe Coelho anunță noi transferuri după ce U Craiova a câștigat și Supercupa...
Fanatik
Filipe Coelho anunță noi transferuri după ce U Craiova a câștigat și Supercupa României: „Fereastra e deschisă”
Alex Chipciu, mesaj dur după încă un trofeu pierdut în fața Craiovei: „Înnebunesc...
Fanatik
Alex Chipciu, mesaj dur după încă un trofeu pierdut în fața Craiovei: „Înnebunesc când văd asta”. Cum a reacționat Bergodi
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
S-a simțit 'supărat și trădat' și a plecat de la FCSB, dar spune...
iamsport.ro
S-a simțit 'supărat și trădat' și a plecat de la FCSB, dar spune că 'îl iubește' pe Gigi Becali: 'El poartă o mască în public! E un om deosebit, care te ascultă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!