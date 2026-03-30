Situația fermierilor din România în era scumpirilor: unele pământuri rămân nelucrate, altele sunt vândute străinilor. „Este un lucru păcătos”

ADVERTISEMENT

Prețurile ridicate la combustibil, energie și gaze au lovit și în fermierii români. Costurile de producție sunt tot mai ridicate, așa cum arată și o analiză recentă a Asociației Energia Inteligentă (AEI). Astfel, instituția anunță că vor rămâne bucăți de teren nelucrate și există riscul unei „agriculturi de compromis”. În același timp, și îngrășămintele s-au scumpit, iar ceea ce produce România este insuficient. Care este situația fermierilor din România.

Prețurile îi fac pe fermieri să nu-și mai lucreze pământurile

O analiză a Asociației Energia Inteligentă (AEI) arată că fermierii încep să renunțe la lucrările agricole, în special la arat, din cauza costurilor ridicate la combustibil. De asemenea, aceștia sunt descurajați și de faptul că nu își pot scoate investițiile, ceea ce ar putea duce la neutilizarea a până la 10-30% din suprafețe.

ADVERTISEMENT

„Fermierii decid conștient să nu mai lucreze pământul: ‘Nu mai pot să bag 1.300-1.800 lei/ha într-o lucrare care nu se mai întoarce’. Nu se vede la televizor, nu e panică în piețe și nu sunt rafturi goale, dar, în câmp, se întâmplă ceva mult mai serios: România începe să producă mai puțin nu pentru că nu poate, ci pentru că nu mai merită. Iar totul pornește de la o variabilă aparent banală: motorina”, a explicat președintele AEI, Dumitru Chisăliță.

De asemenea, el a afirmat că arătura de primăvară se efectuează în februarie sau martie, iar după data de 15 aprilie este deja riscant. Potrivit sursei menționate, doar 70-75% din lucrările de teren vor fi efectuate în martie 2026, 10-15% ar putea fi făcute în prima parte a lunii aprilie, iar sub 5% după această dată. În același timp, între 10% și 30% din suprafață ar putea rămâne nelucrată. Chisăliță a menționat, totuși, că agricultura nu intră în colaps.

ADVERTISEMENT

„Problema reală nu este că producem puțin mai puțin, ci că toate verigile cresc simultan ca preț: motorină, transport, energie și inputuri. Așa ajungem la paradoxul românesc: producem suficient, dar plătim mai mult ca niciodată. Nu vorbim de penurie, ci de o criză de acces la alimente”, susține președintele AEI.

ADVERTISEMENT

În același timp, războiul din Iran a dus și la o creștere de 30-40% a costului îngrășămintelor minerale, ceea ce reprezintă o amenințare la prețurile alimentelor pe plan mondial, spun experții germani. Acest lucru este generat de prețurile ridicate ale energiei, care duc la majorarea costului îngrășămintelor, preţurile gazelor fiind responsabile pentru până la 90% din costurile cu producţia de amoniac şi azot, a explicat Asociaţia industriei agrare germane.

ADVERTISEMENT

Care este situația fermierilor în această eră a scumpirilor

Pentru a ne face o imagine asupra situației fermierilor din România, din urma acestor scumpiri, FANATIK a luat legătura cu președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta), Dragoș Frumosu. Acesta a declarat că toate aceste majorări de prețuri au avut un impact negativ asupra fermierilor și asupra procesării din .

„Foarte mulți fermieri, câteva mii de fermieri și au închis afacerile pentru că nu au rezistat impactului. Pe de altă parte, din cauza prețului mare al produselor alimentare și din cauza puterii de cumpărare scăzute a românilor, vânzările vor scade, ceea ce va conduce și la pierderi pentru procesare și nu, în ultimul rând, la reducerea personalului, la creșterea numărului șomerilor.

ADVERTISEMENT

Deci impactul este negativ și riscăm ca în perioada următoare și când spun următoare, mă refer ca peste 4-5 luni de zile să asistăm la existența alimentelor de pe rafturile magazinelor într-un procent peste 80-85% din import. Sigur că avem câteva firme puternice care vor produce în continuare, dar avem și câteva firme care produc în România, care sunt multinaționale, însă, din nefericire, politica hipermarketurilor stimulează foarte mult și avantajează produsele acestor firme care vin din alte state”, a declarat președintele Sindalimenta.

De asemenea, acesta a afirmat că și prețurile la îngrășământ au crescut, iar ceea ce producem în România, prin Azomureș, este insuficient. Chiar în această lună compania a făcut concedieri masive. Aproximativ 2.500 de angajați au fost dați afară prin procedura de concediere colectivă, din cauza prețului gazului care a tot crescut în ultimii ani. Astfel, societatea nu-și mai permite costul de producție și platforma industrială va intra în conservare.

Președintele Sindalimenta a confirmat faptul că avem, în momentul de față, 30% din suprafața arabilă nelucrată din cauza costurilor ridicate. El pune acest lucru și pe seama lipsurilor anumitor facilități la apă și energie electrică. Cu toate acestea, un alt motiv ar fi îmbătrânirea forței de muncă.

Străinii cumpără terenurile agricole din România

În același timp, Dragoș Frumosu susține că vom asista la închiderea unor ferme din cauza situației generate de măsurile luate de Guvern, dar și din cauza războaielor internaționale. Mai multe decât atât, președintele Sindalimenta a menționat că tot mai mulți străini cumpără .

„Oamenii mari de afaceri din Europa cumpără aceste terenuri agricole. Au beneficii de bani și avantaje bancare, și mă refer la credite cu dobânzi foarte mici din statele din care provin. Pot investi și face chiar sisteme de irigație pe suprafețele mari agricole pe care le cumpără și le dețin. Nu e un lucru rău, dar a-ți vinde terenul arabil este un lucru păcătos pentru că există riscul că aceste firme străine, care cumpără și care investesc, să vândă acele produse către statele lor. Ori noi să rămânem la stadiul de a importa la prețuri mult mai mare. Adică să nu ne producem mâncarea, spus așa direct, pe terenurile arabile pe care le are România, ele fiind vândute.

Suntem siguri că dacă fermierul străin găsește terenul unde poate vinde puțin mai scump produsul respectiv, vorbim de grâu, vorbim de porumb, vorbim de orice alt produs agricol, atunci vom asista la exporturi masive, el va câștiga, dar statul român, ca să fabrice pâine, mălai, făină, griș, pesmet, etc., va importa materie, prima la prețuri mult mai mari”, a subliniat președintele Sindalimenta, Dragoș Frumosu, pentru FANATIK.