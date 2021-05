Situația financiară continuă să fie dificilă la Dinamo: „Nu a intrat niciun ban!”. Exclusiv

Banii rămân principala problemă la Dinamo, iar conturile clubului sunt din ce în ce mai goale, singurii care țin clubul în viață fiind suporterii din programul DDB.

Constantin Eftimescu a avut un mesaj extrem de clar pentru Pablo Cortacero, Rufo Collado și acoliții săi, despre care spune că nu au ce să caute în Ștefan cel Mare.

Cu toate astea, situația financiară a clubului rămâne neschimbată, iar suporterii sunt nevoiți să achite salarii pe care Dinamo nu și le mai permite.

Constantin Eftimescu e îngrijorat de situația financiară a clubului: „Nu s-a îmbunătățit!”

Constantin Eftimescu a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK pe data de 8 mai că Dinamo are nevoie urgentă de cel puțin 200.000 de euro pentru plata ratei ANAF, a salariilor angajaților și jucătorilor, a utilităților și a altor cheltuieli, însă lucrurile nu s-au îmbunătățit foarte mult de atunci.

„Problema financiară nu s-a îmbunătățit. Singurii bani vin de la DDB în continuare. Deocamdată nimic din altă parte, dar aștept în continuare surprize”, a spus îngrijorat oficialul „câinilor”.

Se pare că în acest moment nu există nicio sursă importantă de bani, iar speranțele conducerii clubului se leagă și de accederea în cupele europene: „Nu avem nicio promisiune. Sperăm să rezolvăm această problemă și cu jocul împotriva celor de la Chindia Târgoviște și să jucăm în cupele europene”.

Viitorul lui Dinamo e în mâinile suporterilor: „O să avem o discuție și cu DDB-ul și o să vedem ce de făcut”

Constantin Eftimescu spune că Dinamo va implica în strategia pentru sezonul viitor și DDB-ul, singurul sprijin financiar în aceste momente dificile: „O să avem o discuție chiar și cu DDB-ul, să vedem cum stau lucrurile și ce e de făcut în continuare. Legat de Săftica și de rata ANAF, sunt reeșalonări pe care clubul trebuie să le plătească în fiecare lună. Nu e vorba de 50.000 de euro, e o sumă mai mică”, a mai explicat dinamovistul.

Eftimescu nu crede până nu vede: „Asemenea vorbe legate de noul stadion au mai fost!”

CS Dinamo tocmai a câștigat procesul cu Nicolae Badea cu privire la construcția noului stadion Dinamo, însă Constantin Eftimescu nu se entuziasmează după anunțul ministrului de Interne, care a anunțat că nu mai există opreliști în acest sens: „Sunt niște vorbe ale domnului ministru. Asemenea vorbe legate de noul stadion au mai fost! Ar trebui să știe cei de la CS Dinamo dacă sunt vești noi legate de stadion, pentru că ei sunt cei care vor lua în primire stadionul. La fel s-a întâmplat și la FCSB și așa mai departe”.

Oficialul lui FC Dinamo e dezamăgit că nimeni din cadrul clubului nu a fost invitat la sărbătoarea de 73 de ani organizată de cei de la Clubul Sportiv, ceea ce nu s-a mai întâmplat niciodată: „E un lucru îmbucurător, dar sunt doar vorbe, fiindcă nu am participat la acestă aniversare. Cred că e prima la care din partea fotbalului nu a fost invitat nimeni. Puteau să invite o persoană și nu mă refer la mine. Probabil au considerat că Danciu e tot la FC Dinamo”, a mai spus dinamovistul dezamăgit.

„Eu îmi doresc să înceapă lucrările la stadion până la finalul anului, dar nu am nicio informație. Când am văzut primul buldozer în „Sala Dinamo”, mi s-a furnicat pielea. Am zis că nu se poate așa ceva!”, își aduce aminte fostul mare portar despre construcția Sălii Dinamo din complexul din Ștefan cel Mare.

Constantin Eftimescu îi ia apărarea lui Nicolae Badea: „Nu are nicio vină!”

Constantin Eftimescu se transformă în avocatul lui Nicolae Badea, acuzat de suporterii lui Dinamo că este principalul vinovat pentru întârzierea construcției noului stadion Dinamo din cauza litigiului: „M-am întâlnit cu un colonel și mi-a spus că o să fie o sală nouă și uite că s-a realizat în cele din urmă. Eu nu cred că Nicolae Badea are vreo vină legată de construcția stadionului. Dânsul a spus tot timpul că își dorește un nou stadion Dinamo”, a spus Constantin Eftimescu în exclusivitate pentru FANATIK.

„În ceea ce ne privește, FC Dinamo (n.r- societatea deținută de Badea), niciodată nu s-a opus construirii unui nou stadion! Dimpotrivă, comunicările scrise și demersurile pe care le-am făcut și-n relația cu Ministerul de Interne și în relația cu CNI-ul sunt o probă clară că lucrul ăsta nu a existat. Este imposibil ca un dinamovist sau ca FC Dinamo să nu dorească să se construiască un stadion nou”, s-a apărat Nicolae Badea.

Ministrul de Interne, Lucian Bode, e optimist cu privire la noul stadion Dinamo: „Nu mai avem niciun fel de opreliște!”

Construcția noului stadion Dinamo se pare că e mai aproape ca niciodată, chiar dacă va fi dura multe luni până când primul buldozer va apărea în Ștefan cel Mare. Cu toate astea, ministrul de Interne este foarte optimist și a declarat că nu mai există obstacole juridice în acest sens: „Aşa cum ştiţi, blocajul a existat în realizarea unui complex sportiv la Dinamo, în pachetul mare cu celelalte stadioane, Steaua, Rapid şi Arcul de Triumf, şi a fost generat de aceste litigii în instanţă.

În luna aprilie, am primit din partea Curţii de Apel o comunicare definitivă şi irevocabilă, că nu mai avem niciun fel de oprelişte în ceea ce priveşte construirea unui complex sportiv aici (n.r. – pe locul actualului stadion Dinamo) din punct de vedere al litigiilor juridice. În consecinţă, terenul pe care ne aflăm astăzi, pe actualul amplasament al stadionului, aparţine statului român şi putem să luăm în calcul construirea unui complex sportiv pe actualul amplasament.

Eu am evitat să comunic foarte mult pe acest subiect, dintr-un motiv simplu, sunt un om care încearcă să facă lucruri şi să comunice ce a făcut. De prea multe ori, se vorbeşte de ceea ce se doreşte să se facă. După ce primim confirmarea de la Compania Naţională de Investiţii, pentru că va trebui să ne introducă în lista sinteză, să apară un nou ordin de ministru, cu o listă reactualizată, atunci cu siguranţă voi comunica public foaia de parcurs. Dar, da, este este veste foarte bună pentru suporterii dinamovişti”, a spus ministrul MAI, Lucian Bode.