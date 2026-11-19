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Situația lui Ianis Hagi (28 de ani) la echipa națională a României provoacă tot mai multe discuții, după înfrângerea suferită de tricolori în fața Bosniei, scor 1-2. Alegerea lui Gică Hagi de a-l titulariza pe fiul său, care este și căpitan la prima reprezentativă, a fost analizată în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj explică problemele lui Ianis Hagi: „Cel mai bun antrenament în fotbal e meciul oficial”

Cristi Balaj l-a pus sub lupă pe Ianis Hagi, care a avut o . Fostul arbitru FIFA e convins că fiul „Regelui” nu dă cel mai bun randament din cauza lipsei de jocuri pe care o are la Alanyaspor. În acest sezon a bifat doar 9 partide și a dat o pasă de gol.

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„Ianis e jucătorul care își dorește sau își dorește cel mai mult. Nu există jucător care să își dorească mai mult decât Ianis să fi câștigat și asta pentru că tatăl său e antrenor și nu ai cum să nu suferi când nu apar relizări. Dar trebuie să și poți. Revenind la Bîrligea. Fac o comparație. Cât de important e să muncești, să te pregătești. În fotbal, pregătirea nu e totul, dar fără pregătire e nimic. Am jucat împotriva unei echipe, care a făcut multe schmbări. Să protejeze jucătorii în perspectiva meciului de baraj, care e prioritar pentru ei. Jucătorii care au intrat au demonstart cî merită să fie în primul 11.

Bîrligea joacă, se pregătește și are meciuri în picioare. Ianis nu poate deoarece nu joacă atât cât ar trebui la echipa de club. Cel mai bun antrenament în fotbal e meciul oficial”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Avertisment pentru Gică Hagi

Marius Mitran a atras atenția că insistența selecționerului de a-l utiliza pe Ianis Hagi poate produce efectul opus celui dorit. este expus gratuit unor critici suplimentare. „Dacă Ianis ar fi zis așa cum ai zis tu, Horia, ‘Tată, nu pot!’ Ar fi obținut efectul invers. Cu atât mai mult evidența ne arată asta. Pentru că eu cred că dacă Hagi a făcut o mare gafă, e asta. Bă, dacă l-ai avut cu Polonia, ți-a câștigat meciul cu Polonia, căpitan, cu 47.000 de locuri, nu îl mai expune, nu îl mai băga și cu Bosnia. E clar că e obosit, fără rimt, nepregătit. Tragi de el prea mult”, a adăugat Marius Mitran.

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„Eu nu am pregătirea necesară, dar, totuși, de ce îl bagi pe Ianis pe un astfel de gazon. Oricât ar fi de tehnic. Jur că asta a fost senzația la Ianis. Mi se părea că înoată. Nu pot să înțeleg”, a intervenit Horia Ivanovici.

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„Eu cred că Ianis era mai important în ultimele 20-30 de minute, când știe ce să facă cu mingea. Are experiență. Aveam nevoie mai mare de el în ultimele 20-30 de minute”, a completat Adrian Ilie.