Situația lui Radu Drăgușin la Tottenham naște îngrijorare înaintea barajului Turcia – România: ”Crezi că i-a picat bine?”

Fundașul român a revenit după o teribilă accidentare care l-a ținut aproape un an departe de teren, însă a jucat destul de puțin la Tottenham. Iar acest lucru este îngrijorător pentru echipa națională în vederea barajului Turcia – România.

Radu Drăgușin, subiect de contre înaintea barajului Turcia – România

Deși Radu Drăgușin se află pe convocați în vederea meciului de baraj cu Turcia, Mihai Stoichiță a avertizat că este posibil ca fundașul să nu joace la echipa națională dacă nu se impune la Tottenham.

Afirmația directorului tehnic al Federației Române de Fotbal l-a scos din sărite pe Florin Manea, impresarul lui Drăgușin, care a amintit de tratamentul pe care l-a primit Ianis Hagi la prima reprezentativă nu cu mult timp în urmă.

”Uite o declarație, nu trebuia să o spun, a lui Mihai Stoichiță: ‘Să vedem dacă îl luăm pe Radu la națională, dacă joacă la Tottenham’. Nu am nimic cu ea, poate pertinentă, dar când Ianis Hagi nu avea echipă spunea că trebuia luat. Eu vorbesc faptic. De ce luăm mereu ce e mai rău despre Radu?

Tu crezi că i-a picat bine dacă a văzut declarația lui Mihai Stoichiță? Nu mi-a zis nimic, dar crezi că i-a picat bine. ‘Să vedem, domne, dacă îl luăm?’. Și totuși este din staff-ul naționalei. Crezi că i-a picat bine?”, a declarat Manea, pentru .

Drăgușin, cifre modeste de la revenirea la Tottenham

De la revenirea sa pe teren, petrecută în ultimele zile ale anului trecut, Radu Drăgușin a jucat doar 7 meciuri la Tottenham. Este adevărat că cele mai multe apariții le-a avut în luna februarie, atunci când a profitat de o suspendare drastică primită de Cristian Romero în Premier League.

Însă, rezultatele lui Spurs au fost dezamăgitoare și internaționalul român , nemulțumiți că formația favorită a ajuns să se lupte pentru salvarea de la retrogradare.

Odată cu întoarcerea căpitanului Romero, Drăgușin a fost trecut pe banca de rezerve la meciul cu Atletico, din prima manșă a optimilor de finală ale Champions League. , cu trei goluri în casate în primele 15 minute, după trei erori colosale.

Probleme mari cu meciul Turcia – România

Întâlnirea Turcia – România, din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, este programat să se desfășoare joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul Beșiktaș Park din Istanbul.

Însă, există semne mari de întrebare că partida va putea să se joace, după ce deasupra Turciei, în zona orașului Gaziantep. În urma acestor probleme, Ministerul Afacerilor Externe a ridicat Alerta de Călătorie pentru Turcia la nivelul 5 din 9.