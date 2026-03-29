Situația medicală a lui Mircea Lucescu a făcut înconjurul lumii. Toată presa internațională a scris despre gigantul antrenor român

Ciprian Păvăleanu
29.03.2026 | 15:30
Ce a scris presa internațională despre Mircea Lucescu după incidentul medical de la Mogoșoaia.
Mircea Lucescu a speriat un întreg popor în dimineața de duminică, 29 martie. Selecționerul României a acuzat o stare de rău, după care a leșinat și a primit primul ajutor din partea medicilor naționalei. Între timp, un membru din staff a sunat la 112, iar selecționerul a fost transportat la Spitalul Universitar, acolo unde va rămâne internat. Întreaga presă internațională a scris deja despre alarmantul eveniment.

Presa internațională a explodat! În ce țări s-a scris despre starea lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai mari antrenori ai lumii. În această afirmație nu poate fi vorba de subiectivism, întrucât el este unul dintre cei mai titrați antrenori ai lumii, câștigând numeroase trofee în România, Turcia și Ucraina. În vasta sa carieră, el a antrenat și în Italia, echipe precum Pisa, Brescia sau Inter, dar a avut și experiență pe băncile echipelor naționale, pentru România și Turcia.

Toate aceste performanțe îl fac să fie unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români din toate timpurile, iar acest lucru s-a putut observa și în reacția presei străine, care a scris despre incidentul medical din cantonamentul de la Mogoșoaia cu puțin timp după ce informația a apărut la noi în țară.

Printre marile publicații care l-au pus pe prima pagină pe Mircea Lucescu se regăsesc Gazzetta dello Sport (Italia), A Bola (Portugalia), Metrosport (Grecia), Mundo Deportivo (Spania), Footmercato (Franța), Fanatik.tr (Turcia), dar și multe altele. Presa din Grecia a apelat imediat la Răzvan Lucescu, fiul lui Mircea Lucescu, pentru a le oferi mai multe detalii. Antrenorul lui PAOK a ținut să-i liniștească și să explice că starea de sănătate a tatălui său este una stabilă în acest moment.

Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii...
Digi24.ro
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă

Galatasaray, comunicat de încurajare pentru Mircea Lucescu

Mircea Lucescu este foarte iubit în Turcia, iar acest lucru s-a putut vedea chiar în meciul de baraj de la Istanbul, când la finalul partidei mai mulți fotbaliști ai turcilor, printre care și căpitanul Calhanoglu, au venit direct la „Il Luce” pentru a-i mulțumi pentru tot ce a făcut pentru fotbalul din Turcia, mai ales în perioada petrecută ca selecționer, între anii 2017-2019.

Un bărbat a anunțat că-și închiriază balconul, dar nu se aștepta la ceea...
Digisport.ro
Un bărbat a anunțat că-și închiriază balconul, dar nu se aștepta la ceea ce avea să urmeze: ”S-a mers prea departe”

El a antrenat și două dintre cele mai bune cluburi din Turcia: Galatasaray și Beșiktaș. Formația „Cimbom” a emis un comunicat pe X prin care îi transmite toate gândurile bune lui Mircea Lucescu: „Îi transmitem cele mai bune urări lui Mircea Lucescu, antrenorul principal al echipei naționale a României și fostul nostru antrenor, care a fost internat în spital după ce s-a îmbolnăvit în cantonamentul echipei naționale, și sperăm că își va reveni cât mai curând posibil”, au transmis cei de la Galatasaray.

Mircea Lucescu, internat la ATI! Familia selecționerului și-a făcut apariția la Spitalul Universitar....
Fanatik
Mircea Lucescu, internat la ATI! Familia selecționerului și-a făcut apariția la Spitalul Universitar. Update exclusiv
Reacția elevului de suflet a lui Mircea Lucescu atunci când a aflat că...
Fanatik
Reacția elevului de suflet a lui Mircea Lucescu atunci când a aflat că e internat. Exclusiv
Mircea Rednic, dezvăluiri șoc despre Mircea Lucescu: „Nu era coerent! Mi-am făcut griji...
Fanatik
Mircea Rednic, dezvăluiri șoc despre Mircea Lucescu: „Nu era coerent! Mi-am făcut griji serioase”
A fost în TOP 30 tineri din Europa. Românul care a făcut furori...
iamsport.ro
A fost în TOP 30 tineri din Europa. Românul care a făcut furori la 20 de ani, în străinătate: 'Pentru ei, a fost cea mai mare sumă de transfer'
