Situația neașteptată în care a ajuns Ianis Hagi la naționala României. Ce se va întâmpla la meciul cu Austria

România – Austria, duminică, ora 21.45, este meciul care va decide soarta naționalei României în această grupă de calificare la Campionatul Mondial de la anul. Tricolorii întâlnesc liderul grupei, naționala Austriei având punctaj maxim din cinci meciuri.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi va fi cel mai experimentat fotbalist din lotul României

Deși România joacă pe teren propriu, Austria pornește ca favorită. Și nu doar pentru că vine după un scor fluviu cu San Marino, pe care a învins-o cu 10-0. Austriecii au un lot superior valoric și mult mai experimentat față de are la dispoziție Mircea Lucescu.

Forțat de absențe, Il Luce are la dispoziție un lot în care fotbaliștii cu cele mai multe selecții la națională sunt Ianis Hagi și Alex Chipciu. Primul a revenit bine după o absență de câteva luni, cel de-al doilea este o soluție de avarie, în condițiile absenței lui Bancu, suspendat.

ADVERTISEMENT

Hagi și Chipciu au fiecare câte 48 de selecții pentru România, în cazul foarte probabil, al utilizării, Ianis urmând a deveni cel mai selecționat român din lotul pe care se bazează Lucescu. S-a ajuns la această situație și pentru că Stanciu (84 selecții) și Răzvan Marin (67 selecții) sunt accidentați. Iar Chiricheș (77 selecții) nu a mai fost convocat.

La 26 de ani, Gică Hagi avea cu 20 de selecții mai mult

Ianis Hagi va împlini 26 de ani pe 22 octombrie și joacă acum la Alanyaspor. La aceeași vârstă, tatăl său, Gică Hagi avea 69 de selecții și 16 goluri pentru România. Regele a debutat la 18 ani pentru prima reprezentativă, în vreme ce Ianis a făcut-o la 20 de ani.

ADVERTISEMENT

Faptul că Ianis a ajuns cel mai experimentat fotbalist al României i-a adus acestuia banderola de căpitan cu Moldova. Partidă în care a marcat un gol, ajungând la șapte reușite pentru tricolori, respectiv al doilea gol în 2025.

ADVERTISEMENT

Selecționerul ar miza pe formula: Târnovanu- Rațiu, M. Popescu, Burcă, Ciubotaru- Screciu, M. Marin- Man, Hagi, Mihăilă- Bîrligea.

Italianul Davide Massa va arbitra România – Austria

El a condus, în urmă cu aproape doi ani, și meciul câștigat de România, cu Elveția, scor 1-0, rezultat care a consfințit atunci câștigarea grupei din preliminariile pentru EURO 2024.

ADVERTISEMENT

„Brigadă din Italia la România – Austria duminică seară pe Arena Națională. Davide Massa la centru, Meli și Alassio asistenți, al patrulea oficial Simone Sozza. Și cei doi arbitri VAR sunt tot din Italia, Michael Fabbri cu Abisso.

În cele două meciuri pe care naționala României le-a disputat cu Davide Massa central, România – Ucraina 3-4 într-un amical în 2016, 29 mai. Și recent, România – Elveția 1-0 pe Arena Națională, meciul prin care în am câștigat grupa. Ne calificasem la EURO oricum de pe locul 2, dar meciul prin care am câștigat și grupa, după victoria din 21 noiembrie cu Elveția”, a informat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.