Situația nefericită în care a ajuns fiica lui Ilie Năstase. A lansat un apel disperat: ”Îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost”

Momente grele pentru fata adoptivă a lui Ilie Năstase. Charlotte, în vârstă de 35 de ani, a solicitat ajutor celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.
Alexa Serdan
19.01.2026 | 21:45
Situatia nefericita in care a ajuns fiica lui Ilie Nastase A lansat un apel disperat Imi puteti trimite bani pentru mancare si adapost
Fiica lui Ilie Năstase are probleme mari. Sursa foto: hepta.ro / Instagram. Colaj: Fanatik
În urmă cu ceva vreme a luat o decizie care să o ajute să depășească problemele financiare. Acum, fiica lui Ilie Năstase se confruntă cu o nouă situație nefericită. De ce a ajuns, de fapt, în acest impas extrem de neplăcut.

Fata lui Ilie Năstase trece prin momente grele

Charlotte este fata pe care Ilie Năstase a adoptat-o în timpul mariajului cu Alexandra King. Femeia care locuiește peste Ocean urmează să-și aniverseze ziua de naștere în luna martie a anunțat că trece prin momente grele.

Aceasta a făcut apel la cei care o urmăresc pe rețelele de socializare. A solicitat ajutor la câțiva ani după ce și-a deschis un cont pe o platformă pentru adulți. Se pare că nu a reușit să treacă peste dificultățile materiale.

De această dată nu mai are un acoperiș deasupra capului. Din păcate, a fost dată afară din casă de bărbatul cu care avea o relație. Fiica celebrului sportiv român a cerut bani pentru a supraviețui în aceste clipe în care nu are pe nimeni alături.

„Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”, este mesajul pe care l-a lăsat fiica lui Ilie Năstase, pe Instagram.

Ce relație are Ilie Năstase cu fiica sa

Până la ora actuală primul lider din istoria clasamentului ATP nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. În urmă cu puțin timp anunța că nu mai divorțează de actuala soție, Ioana Simion, venind cu dezvăluiri despre relația cu frumoasa brunetă.

În schimb, a făcut o mărturie ieșită din comun în cartea autobiografică. Ilie Năstase susține că a avut numeroase legături sentimentale, aspect care nu este de mirare având în vedere că are 5 copii din relațiile anterioare.

Revenind la fiica sa, Charlotte, aceasta a declarat la un moment dat că nu mai ține legătura cu figura paternă. Între cei doi a pornit un scandal major, femeia precizând că nu primește deloc spriin din partea tatălui său.

Mai mult decât atât, a anunțat că a fost blocată pe telefon de către Ioana Simion. Pe de altă parte, soția lui Ilie Năstase a acuzat-o că minte. Totodată, a spus că se bucură de bani din partea cunoscutului sportiv în fiecare săptămână.

