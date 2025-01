Situație absurdă la centrul de înmatriculări auto din Bragadiru. Ce a pățit un bărbat care s-a dus să-și modifice talonul: ”M-au pus să mă rog de cineva de la coadă să mă lase în fața lui”

Situația absurdă la centrul de înmatriculări din Bragadiru. Cetățenii care vin pentru servicii, pentru care nu se poate face programare, cum este de exemplu pierdere talon auto sau schimbare date talon, sunt nevoiți să se roage de cei cu programare pentru a-și rezolva problemele. Autoritățile spun că pentru astfel de servicii urgente nu au dorit să introducă necesitatea programării, pentru ca oamenii să nu aștepte câteva zile pentru un serviciu care durează câteva minute. În realitate însă, cum centrul are un singur ghișeu, au prioritate cei veniți cu programare, iar oamenii veniți pentru o urgență, pentru care nu au putut să-și facă o programare, trebuie să se roage de primii să le dea voie la rând.

Cei fără programare, puși să se milogească

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Ilfov are un sediu secundar, pe lângă cel din Bulevardul Pipera, în comuna Bragadiru, inaugurat în septembrie 2022. Problema este că, la acest sediu, se pot face programări online doar pentru un număr limitat de servicii, nu pentru toate. De exemplu, se poate face programare online pentru înmatriculare vehicul, dar nu și pentru schimbarea de date din certificatul de înmatriculare.

ADVERTISEMENT

Deși, teoretic, aceste servicii pentru care nu se poate face programare online sunt oferite persoanelor care ajung la sediul din Bragadiru, practic, cei care vin aici fără programare, pentru că nu există posibilitatea, constată că nu au un ghișeu specific și că, mai mult, pentru a le fi rezolvată problema, funcționarii de la ghișeu îi îndeamnă să se roage de cei sosiți cu programări online pentru alte spețe pentru a-i lăsa și pe ei să-și depună actele.

Este exact situația absurdă pe care o relatează tot mai mulți cetățeni. Un bărbat din județul Ilfov ne-a relatat experiența kafkiană prin care a trecut la sediul din Bragadiru al serviciului de permise și înmatriculări vehicule. Acesta trebuia să-și schimbe datele din talonul auto și a intrat online să-și facă o programare. Cum locuiește într-o localitate din sudul județului, a zis să profite de noul sediu deschis în Bragadiru .

ADVERTISEMENT

Pentru schimbarea de date însă nu se poate face programare online la Bragadiru. Programarea se pot face doar pentru înmatriculare, transcriere, radiere, autorizare provizorie sau preschimbare permis, iar pentru celelalte servicii există opțiunea de „fără programare”. Ajuns la sediul de înmatriculări, acesta s-a lovit de situația în care exista doar un singur ghișeu, unde erau luați doar cei cu programare. Practic, în acest moment, singura opțiune care i-a fost oferită de la unicul ghișeu a fost aceea de a se ruga de cineva care venise cu programare, să îl lase în față.

„Mi-am schimbat adresa din actul de identitate și am fost obligat să îmi schimb și alte acte, printre care și certificatul de înmatriculare al autoturismului. Pentru a nu fi în ilegalitate, mi-am dorit să fac aceste modificări cât mai repede și am intrat pe site-ul instituției pentru a mă programa online, ca să evit cozile. Spre uimirea mea, am constatat că nu îmi pot face programare online pentru modificare de date în certificatul de înmatriculare și că va trebui să mă duc direct la sediu pentru un astfel de serviciu. Totuși, recunosc că m-am bucurat că există un punct de lucru la Bragadiru, eu stând în apropiere, nu mai trebuia să străbat Bucureștiul pentru a face o simplă modificare.

ADVERTISEMENT

Însă odată ce am ajuns la sediul din Bragadiru, am constatat că nu există decât un singur ghișeu care era destinat atât celor cu programări, cât și celor fără programări. Nu m-a deranjat prea tare, pentru că mă așteptam să fie coadă, însă surpriza a venit abia acum. Când am întrebat la ghișeu cum trebuie să procedez în acest caz, adică să îmi depun actele pentru modificările în certificatul de înmatriculare, eu neavând programare, pentru că nu se poate face, mi s-a spus ca singura posibilitate este aceea de a ruga pe cineva de la coadă să mă lase în fața lui. Efectiv m-am blocat. Am întrebat de bon de ordine sau o alta soluție, orice altceva care să nu mă pună în situația jenantă de a întreba toți oamenii de la coadă dacă mă lasă în fața lor. Din păcate, singura soluție pe care mi-a oferit-o funcționarul a fost aceea de a mă ruga eu de cineva cu programare.

Mi se pare ireal! Deci programare online pentru acest serviciu nu pot să îmi fac, nu îmi permite sistemul, dar nici când ajung sediu, nu pot depune actele civilizat, trebuie să mă milogesc de cineva să mă lase în fața lui. Păi, cine ar vrea să mă lase? Omul are programare, nu are timp de pierdut, că de asta și-a și făcut programare. Mai mult, de ce să fiu pus eu în situația de a mă ruga de cineva? Cum e posibil ca asta să fie singura soluție pe care să mi-o ofere? Eu nu înțeleg de ce nu există posibilitatea de a face programare online sau de ce nu există un ghișeu separat pentru cei fără programări, așa cum există la Pașapoarte, de exemplu. De ce acolo se poate, iar aici nu? Sau dacă nu există posibilitatea de face programări online și nici ghișeu separat, că nu au funcționari, de ce nu pun măcar un aparat cu bonuri de ordine și să ia printre cei cu programări și pe cei cărora nu li se dă posibilitatea de a se programa. De ce să mă oblige să mă rog eu de cineva să mă lase în fața lui?!”, a povestit un bărbat din Ilfov, pentru FANATIK

ADVERTISEMENT

Situația nu este singulară. Pe pagina de Facebook a Prefecturii Ilfov, sunt primiți doar cei cu programare și, dacă ajungi acolo pentru o altă problemă, pentru care nu a fost posibil să-ți faci programare, bați drumul degeaba.

„Rușine! Este inadmisibil, după 3 săptămâni de concediu la sediul din Bragadiru al înmatriculărilor auto, ești întâmpinat cu nu mai primit decât cu programare on line, dar care nu este disponibila nici pe drpciv, unde se fac programări doar pentru sediul din Pipera, nici pe cel menționat în anunț cu hab…., deoarece nu este funcțional! Deci întrebarea este mai este operațional sediul din Bragadiru pentru toată lumea sau doar pentru cine vor ei!?”, a comentat un bărbat anunțul prefecturii, care invita oamenii la sediul de înmatriculări din Bragadiru.

FANATIK a intrat în contact cu autoritățile din Ilfov și așteaptă un răspuns oficial cu privire la situația de la sediul din Bragadiru.

Cum s-a lăudat Prefectura Ilfov cu noul sediu din Bragadiru

În urmă cu mai bine de doi ani, atunci când sediul din Bragadiru era deschis pentru cetățenii din sudul județului, autoritățile se lăudau despre cât de mult va ușura acest nou punct de lucru viața cetățenilor, scutiți astfel de un drum în nordul Capitalei.

„Măsura deschiderii sediului secundar din orașul Bragadiru reprezintă un pas important pentru dezvoltarea serviciului public, oferind cetățenilor care solicită derularea de operațiuni specifice posibilitatea de a alege între sediul din București, Șos. Pipera, nr. 49 și cel din Bragadiru, Șos. Alexandriei, nr. 478, ceea ce va însemna diminuarea distanțelor parcurse și reducerea aglomerației”, subliniau în septembrie 2022.

Inspectorul Mihai Niță, șef Serviciu Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Ilfov, preciza că până atunci, la sediul din Bragadiru, doar se preluau actele care erau apoi completate la sediul din Pipera, iar din septembrie 2022, ar fi urmat să fie adus personal din sediul central în funcție de nevoile și volumul de lucru. „Aici vor veni lucrători de la sediul principal și, în funcție de nevoi, personalul poate fi suplimentat sau diminuat. Activitățile de lucru cu publicul la ghișeu se vor desfășura de regulă pe baza unei programări online, care poate fi efectuată prin intermediul paginii de internet a Instituției Prefectului – Județul Ilfov”, preciza acesta.