România, vulnerabilă în fața dezastrului. Locuințele statului, fără polițe obligatorii de asigurare în zeci de orașe importante

Doar 25% dintre locuințele publice sunt asigurate! În 21 de municipii, printre care Blaj și Sebeș, gradul de acoperire este zero. Cum e posibil ne explică Cosmin Tudor, director general adjunct PAID România.

Legea obligă, dar statul ignoră: de ce nu sunt asigurate toate locuințele publice

FANATIK a realizat o analiză detaliată a cifrelor referitoare la gradul de asigurare a locuințelor din România pentru fondul locativ public, adică acele locuințe aflate în proprietatea statului sau a administrațiilor locale, gestionate prin diverse forme. Datele privind numărul total al locuințelor existente în fiecare Unitate Administrativ-Teritorială (UAT) provin din baza de date a Institutului Național de Statistică (INS), mai exact din platforma Tempo Online.

Aceste informații ne-au fost puse la dispoziție de PAID România, care a centralizat cifrele și le-a corelat cu datele deținute de ei. Cosmin Tudor, director adjunct, a precizat că, în unele cazuri, gradul de asigurare al fondului locativ public depășește 100%, respectiv în 8 municipii.

Acest lucru nu semnalează o eroare în datele locuințelor nu sunt întotdeauna actualizate. Prin urmare, poate apărea o discrepanță între numărul de locuințe raportat de INS și cel efectiv asigurat.

De ce doar 25% dintre imobile sunt acoperite de poliță

Deși legislația impune clar obligativitatea încheierii poliței PAD pentru toate locuințele, cifrele arată o realitate îngrijorătoare: un procent semnificativ dintre proprietari, fie persoane fizice, fie instituții publice, ignoră această obligație.

Cosmin Tudor subliniază, totodată, că nivelul de asigurare al locuințelor publice este important nu atât prin cifrele în sine, cât prin exemplul pe care statul ar trebui să îl dea în respectarea legii. Realitatea este însă îngrijorătoare: doar aproximativ 25% dintre locuințele de stat sunt asigurate, ceea ce face, spune el, mai dificilă transmiterea unui mesaj clar de conformare către cetățeni.

„Din păcate, nici la nivelul statului, gradul de cuprindere nu este mai mare. Locuințele în proprietatea statului sunt asigurate în proporție de 25%, cele private în proporție de 24% la nivel național. Deci statul este primul care încalcă legea”, a ținut să puncteze, pentru FANATIK, Cosmin Tudor, director general adjunct PAID România.

Cum se face că unele municipii nu au nicio locuință de stat asigurată

Revenind la analiza datelor, aceastea scot în evidență o realitate îngrijorătoare, confirmată mai sus de directorul PAID: doar aproximativ o locuință din patru aflate în proprietatea statului este asigurată, ceea ce înseamnă că majoritatea locuințelor publice nu beneficiază de protecția polițelor PAD.

Situația devine și mai alarmantă în anumite localități, respectiv în 21 la număr, unde gradul de asigurare este efectiv zero. Printre acestea se numără municipiile Blaj și Sebeș (Alba), Marghita (Bihor), Oltenița (Călărași), Caransebeș (Caraș-Severin), Dej, Tâmpia Turzii și Gherla (Cluj), Moreni (Dâmbovița), Băilești și Calfat (Dolj), Gheorgheni și Toplița (Harghita), Lupeni și Orăștie (Hunedoara), Urziceni (Ialomița), Orșova (Mehedinți), Reghin (Mureș), Caracal (Olt), Câmpina (Prahova) și Fălticeni (Suceava). În aceste localități, niciuna dintre locuințele de stat nu este asigurată, potrivit datelor raportate.

Situația nu este deloc încurajatoare în multe zone ale țării. Nu mai puțin de 18 municipii nu ating nici măcar pragul de 1% locuințe de stat asigurate. În plus, alte 21 de municipii se situează sub 10%, ceea ce înseamnă că doar o mică parte dintre imobilele aflate în proprietatea statului beneficiază de o minimă formă de protecție în caz de dezastru.

Care este realitatea asigurării caselor deținute de instituțiie publice

De asemenea, am realizat un top al municipiilor din România cu cele mai multe locuințe de stat asigurate. Dintr-un total de 103 municipii, doar 22 au reușit să depășească pragul de 50% locuințe asigurate.

Pe primul loc se află Turda (Cluj), cu o rată de 98,45% locuințe de stat asigurate, urmată îndeaproape de Pitești (Argeș), care înregistrează 97,95%. Podiumul este completat de Timișoara (Timiș), cu 93,79%.

În top zece se mai regăsesc Satu Mare (93,65%), Odorheiu Secuiesc (91,04%), Zalău (83,20%), Tulcea (81,89%), Ploiești (81,07%), Slatina (80,67%) și Miercurea-Ciuc (80,29%). Toate aceste municipii depășesc pragul de 80%.

Urmează o serie de localități cu procente bune, dar aflate sub acest prag: Turnu Măgurele (75,17%), Bistrița (74,86%), Câmpulung Moldovenesc (74,36%), Deva (69,65%) și Lugoj (68,50%). În a doua jumătate a clasamentului se află Săcele (60,82%), Curtea de Argeș (60,66%), Alexandria (60,00%), Mediaș (59,40%), Alba Iulia (55,00%) și Drăgășani (51,97%).

Lista se încheie cu Medgidia (Constanța), care atinge pragul minim de 50,52%.

Ce clădiri trebuie să fie asigurate obligatoriu în România

Tragedia cu privire la polițele de asigurare, atât cele obligatorii, cât și cele facultative. Mulți se întreabă ce tipuri de clădiri trebuie să fie asigurate, care sunt drepturile și obligațiile proprietarilor și cât de protejați suntem în caz de evenimente neprevăzute.

Pentru a lămuri aceste aspecte, am discutat cu Cosmin Tudor, director adjunct PAID România, care ne-a explicat detaliat ce clădiri intră sub incidența asigurării obligatorii și ce implicații are neîndeplinirea acestei obligații.

Se aplică polița obligatorie tuturor clădirilor?

Mulți cetățeni au ridicat întrebări cu privire la alte tipuri de clădiri, cum ar fi școli, spitale sau instituții publice, însă reprezentantul PAID a clarificat că polița obligatorie se aplică strict spațiilor de locuit.

„Polița obligatoriei de asigurare PAD se referă numai și numai la locuințe. Deci nu la orice fel de clădiri, ci la locuințe. Deci numai acele clădiri care au destinația exclusivă de locuință. Deci apartamente, case de locuit. Nu licee, nu școli, nu spitale, nu grădinițe, nu primării.

Menționez asta pentru că au fost foarte multe întrebări în sensul ăsta dacă există o asigurare obligatorie și pentru acele clădiri. Nu există prin lege o asigurare obligatorie pentru astfel de clădiri”, a explicat, pentru FANATIK, Cosmin Tudor.

Ce tipuri de daune asigură PAD

Conform informațiilor de pe site-ul ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară) în România, toate construcțiile cu destinația de locuință trebuie să fie asigurate împotriva dezastrelor naturale. Această asigurare obligatorie, cunoscută sub denumirea de PAD (polița de asigurare a dezastrelor), trebuie încheiată de toți proprietarii de locuințe.

PAD acoperă daunele produse locuințelor de cele trei riscuri principale de catastrofe naturale care pot apărea în țară: inundații, cutremure și alunecări de teren. De asemenea, sunt incluse și daunele care apar ca efect indirect al acestor fenomene. Despăgubirile se acordă exclusiv pentru daunele rezultate din manifestarea unuia sau mai multor dintre aceste riscuri, nu și pentru alte evenimente naturale sau cauzate de om.

Ce locuințe sunt protejate

Polițele PAD sunt emise de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) fie în mod direct, fie prin intermediul societăților de asigurare sau a brokerilor autorizați de ASF. Pentru acoperirea altor riscuri sau pentru sume mai mari decât limitele oferite de PAD, proprietarii pot încheia asigurări facultative pentru locuințe.

Asigurarea PAD se aplică pentru diverse tipuri de locuințe: locuințe obișnuite, sociale, de serviciu, de intervenție, de necesitate, de protocol sau case de vacanță. În cazul locuințelor aflate în condominii, polița acoperă atât spațiile deținute în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spațiilor și elementelor comune ale clădirii.

Pot fi clădirile publice protejate fără obligație legală

Cosmin Tudor a precizat că, deși anumite clădiri publice nu intră sub incidența asigurării obligatorii, ele pot fi totuși protejate prin polițe facultative, în funcție de decizia fiecărei instituții. În schimb, statul are o responsabilitate clară în ceea ce privește locuințele aflate în proprietatea sa.

„Pot fi asigurate, asigurătorii pun la dispoziție polițe de asigurare pentru asemenea edificii, dar nu este nicio obligație legală a instituțiilor de stat să le asigure.

În schimb, instituțiile de stat care dețin locuințe, pentru că există 120.000 de locuințe în proprietatea statului, prin diverse forme de proprietate, fie ANL, fie locuințe de serviciu, fie locuințe sociale, fie gestionate de primării, au obligativitatea să aibă PAD ca orice altă locuință din proprietatea privată”, a dezvăluit directorul general adjunct PAID România, pentru FANATIK.

Statul, proprietarul sau chiriașul – cine încheie asigurarea locuinței

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), obligația de a încheia o poliță de asigurare pentru locuință revine, în primul rând, proprietarului acesteia.

Dacă locuința se află în proprietatea statului sau a unei unități administrativ-teritoriale, responsabilitatea încheierii asigurării aparține persoanelor sau autorităților desemnate să o administreze, conform prevederilor legale. În cazul în care locuința face obiectul unui contract de leasing financiar, obligația de a încheia polița PAD revine locatorului.

Pentru persoanele fizice care beneficiază de ajutor social, plata primei de asigurare este suportată de agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, care virează direct sumele în contul PAID, conform reglementărilor în vigoare.

ASF precizează că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a-și asigura împotriva dezastrelor naturale locuințele din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea lor și înregistrate în evidențele fiscale. Dovada existenței asigurării obligatorii PAD o reprezintă polița emisă, care poate fi solicitată de autoritățile abilitate în cadrul controalelor.