Situație bizară în cariera lui Cristiano Ronaldo! Ce se întâmplă cu starul portughez înainte de CM 2026

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Portugalia este a patra favorită la câștigarea Cupei Mondiale și a deplasat în SUA un lot plin de vedete, în frunte cu liderul echipei, Cristiano Ronaldo. Aflat la al șaselea mondial, CR7 se confruntă cu situație bizară în cariera sa.

Cristiano Ronaldo n-a dat niciun gol la națională în 2026

2026 este primul și singurul an din cariera sa la echipa națională, în care n-a marcat niciun gol. A trecut deja o jumătate de an, și Ronaldo n-a înscris încă pentru lusitani, rămânând cu 143 de goluri în 228 de partide jucate pentru Portugalia.

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Cu el în echipă, Portugalia a învins Nigeria, în ultimul meci dinaintea debutului la Cupa Mondială. S-a terminat 2-1 pentru lusitani, prin golurile înscrise de Pedro Neto și Francisco Conceicao, respectiv Adams.

a jucat 65 de minute, după care a fost înlocuit cu Goncalo Ramos, atacantul lui PSG. CR7 nu s-a lipit de gol și n-a ieșit în evidență într-o echipă în care mijlocul format din Joao Neves – Vitinha – Bruno Fernandes a arătat care va fi atu-ul echipei la CM.

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Roberto Martinez l-ar putea trece pe bancă

anul 2022 rămâne cel mai prolific la echipa națională. El a marcat atunci 12 goluri și a ajuns cu Portugalia în sferturile de finală. Cea mai bună performanță a fotbalistului de 41 de ani la un CM este clasarea pe locul 4 la CM 2006, mondialul său de debut.

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Înaintea Mondialului, selecționerul Roberto Martinez a avertizat că CR 7 ar putea să nu fie titular. ”Lucrăm cu Cristiano Ronaldo, fotbalistul care încearcă să prindă un loc în echipa națională pentru Mondialul din 2026, nu cu figura legendară a lui Cristiano.

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Vârsta este doar un număr. La echipa națională putem evalua exact ce se întâmplă în ziua meciului și să luăm deciziile pentru ziua următoare.

Acum avem cinci schimbări în timpul meciului. Este aproape ca și cum am avea o echipă pentru începutul meciului și o echipă pentru finalul său. Pentru mine nu există nicio diferență. Avem roluri diferite, iar Cristiano își va accepta rolul, oricare ar fi acesta.

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Portugalia debutează cu RD Congo

Un om care a câștigat totul are apetitul unui om care încă nu a câștigat un trofeu. Această foame de succes și de trofee l-a transformat într-o figură foarte importantă în vestiar, dar și în afara lui. Este fantastic în aceste mișcări, aceste sprinturi, deschiderea de spații, destabilizarea fundașilor centrali. Este disciplinat să ocupe pozițiile corecte și execută întotdeauna schemele noastre ofensive”, a declarat Roberto Martinez

Portugalia va debuta la World Cup 2026 pe 17 iunie, contra RD Congo, la Houston. Meciul al doilea este programat pe 23 iunie, tot la Houston, cu Uzbekistan, iar ultima partidă din grupă se va juca pe 26 iunie, la Miami, contra Columbiei. Cristiano Ronaldo a marcat 973 de goluri în cariera sa și vizează să marcheze 1000 de goluri.

Lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial:

Portari: Diogo Costa (FC Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara)

Fundași: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica)

Milocași: Ruben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Maiorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City)

Atacanți: Joao Felix (Al-Nassr), Francisco Trincao (Sporting), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)