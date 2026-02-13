Situație bizară în grupa României din Liga Națiunilor! UEFA a intervenit și a schimbat adversarul „tricolorilor”: „Nu se poate!”

ADVERTISEMENT

Joi, 12 februarie, de la ora 19:00 a avut loc tragerea la sorți pentru ediția 2026/2027 a Ligii Națiunilor. România și-a aflat adversarii, însă „tricolorii” au întâlnit o situație bizară, UEFA intervenind în ultimul moment.

UEFA a schimbat adversarul României din Liga Națiunilor

În urma tragerii la sorți, România le va întâlni în grupa din Liga B a Ligii Națiunilor pe Suedia, Polonia și Bosnia Herțegovina. Totuși, „tricolorii” trebuiau să aibă o altă adversară.

La tragerea la sorți din urna a patra, ultimele două selecționate rămase au fost Kosovo și Suedia. Suedia a fost extrasă prima și, conform ordinii, ar fi urmat să ajungă în Grupa B3, alături de Austria, Israel și Irlanda.

Kosovo, rămasă ultima în urnă, trebuia să fie repartizată automat în Grupa B4, cea a României. Totuși, UEFA a intervenit și a decis să o plaseze în B3, iar Suedia a fost mutată în grupa României. Decizia a fost luată din motive extra-sportive, întrucât Kosovo și Bosnia nu pot disputa meciuri directe între ele.

În timpul ceremoniei de tragere la sorți, Giorgio Marchetti, oficialul UEFA care a condus evenimentul, a oferit explicații privind motivul pentru care Kosovo nu putea fi repartizată în Grupa B4.

„Pentru că nu se poate ca Bosnia și Kosovo să joace una împotriva alteia, Suedia nu poate fi repartizată în Grupa B3, ci merge în Grupa B4, cu Polonia, Bosnia, România. Așadar, Kosovo merge în Grupa B3”, a explicat Giorgio Marchetti.

România trebuia să joace din nou cu Kosovo

Dacă Suedia și Kosovo nu ar fi făcut rocada, România ar fi trebuit să joace din nou cu naționala kosovară. Ar fi fost pentru a doua ediție la rând a Ligii Națiunilor când cele două reprezentative s-ar fi aflat în aceeași grupă.

În ediția precedentă, când România a terminat cu maxim de puncte, Kosovo pierzând la „masa verde” duelul disputat pe Arena Națională. , în urma unor presupuse scandări ale suporterilor.

În urma acestui eveniment, UEFA a decis ca reprezentativa din Kosovo să piardă duelul cu 0-3 la „masa verde”, însă și .

Când vor avea loc meciurile din Liga Națiunilor

Ultima participare a României în Liga Națiunilor a rămas una de plăcută amintire. „Tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu au terminat Liga C cu punctaj maxim, iar grație acelei evoluții păstrează în continuare șanse de calificare la Campionatul Mondial.

Formațiile din Liga Națiunilor vor disputa șase partide într-un interval de aproape trei luni. Prima rundă este programată între 24 și 26 septembrie, iar ultimele confruntări se vor juca în perioada 15-17 noiembrie.