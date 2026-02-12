Sport

Situație bizară în SuperLiga! Clubul care abia și-a inaugurat stadionul, obligat din nou să joace pe alt teren

Etapa 28 din SuperLiga scoate în relief o situație bizară. Deși o echipă și-a inaugurat stadionul în 2026, aceasta este nevoită să joace pe altă arenă. Care e motivul din spatele deciziei.
Iulian Stoica
12.02.2026 | 11:37
Situatie bizara in SuperLiga Clubul care abia sia inaugurat stadionul obligat din nou sa joace pe alt teren
SPECIAL FANATIK
Situație bizară în SuperLiga! Clubul care și-a inaugurat stadionul în 2026, nevoit să joace pe alt teren. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Fotbalul din România se lovește din nou de o situație bizară. Deși un club și-a inaugurat stadionul în debutul lui 2026, acesta trebuie să își dispute din nou meciurile de „acasă” pe alt teren. Despre ce echipă este vorba și care este motivul din spatele deciziei.

Unirea Slobozia, din nou la Clinceni pentru meciul cu Universitatea Craiova

În ciuda faptului că sezonul 2025/2026 este al doilea pentru Unirea Slobozia în SuperLiga, arena din oraș s-a aliniat la cerințele LPF abia în debutul acestui an calendaristic.

ADVERTISEMENT

Primul meci disputat pe stadionul „1 Mai” a avut loc în data de 17 ianuarie. Debutul pe propria arenă nu a fost unul de bun augur, Unirea Slobozia a pierdut cu UTA, scor 1-2, prilej oferit presei arădene de a ridiculiza terenul din Slobozia.

Deși forma echipei pe teren propriu s-a îmbunătățit, Unirea Slobozia ieșind învingătoare în duelul cu Farul din etapa 26, ialomițenii trebuie din nou să revină pe stadionul din Clinceni.

ADVERTISEMENT
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de...
Digi24.ro
Trenuri de tezaur ajunse adăposturi de pisici. Cum își bate joc statul de propriul patrimoniu național: „Doar executăm ce ni se spune”

Meciul cu Universitatea Craiova, din etapa 28, este programat la ora 20:00. În ciuda faptului că stadionul „1 Mai” a fost inaugurat la începutul acestui an, nocturna nu este încă funcțională, astfel că Unirea Slobozia se vede nevoită să își dispute partida cu oltenii pe arena din Clinceni.

ADVERTISEMENT
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digisport.ro
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn

Claudiu Niculescu, noul antrenor de la Unirea Slobozia

După un început bun de campionat, rezultatele obținute de Unirea Slobozia s-au degradat semnificativ, ialomițenii fiind pe loc de baraj după 26 de etape disputate în SuperLiga.

Cum Unirea Slobozia își propune să rămână în continuare pe primul eșalon, cuplul Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu a fost înlăturat. FANATIK a anunțat în exclusivitate că ialomițenii s-au înțeles cu Claudiu Niculescu pentru a prelua echipă.

ADVERTISEMENT

Fostul atacant dinamovist a revenit la cârma unei formații din SuperLiga după 9 ani, iar debutul acestuia a fost de bun augur. Unirea Slobozia s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Farului la primul meci al lui Claudiu Niculescu pe bancă.

Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața. Echipa lui a tras...
Fanatik
Ce nebunie! Și-au dat afară antrenorul la 2 dimineața. Echipa lui a tras la poartă de 35 de ori în ultimul meci
Tensiuni la Rapid după eliminarea din Cupa României. Victor Angelescu, primele reproșuri pentru...
Fanatik
Tensiuni la Rapid după eliminarea din Cupa României. Victor Angelescu, primele reproșuri pentru Gâlcă. Ce a transmis acționarul
El este jucătorul de la FCSB tras pe linie moartă de Charalambous. Are...
Fanatik
El este jucătorul de la FCSB tras pe linie moartă de Charalambous. Are 50 de selecții la națională
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
iamsport.ro
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă la meciul cu Turcia. Gică Hagi ar fi refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!