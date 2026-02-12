Situație bizară în SuperLiga! Clubul care abia și-a inaugurat stadionul, obligat din nou să joace pe alt teren

Fotbalul din România se lovește din nou de o situație bizară. Deși un club și-a inaugurat stadionul în debutul lui 2026, acesta trebuie să își dispute din nou meciurile de „acasă” pe alt teren. Despre ce echipă este vorba și care este motivul din spatele deciziei.
În ciuda faptului că sezonul 2025/2026 este al doilea pentru Unirea Slobozia în SuperLiga, arena din oraș s-a aliniat la cerințele LPF abia în debutul acestui an calendaristic.
Primul meci disputat pe stadionul „1 Mai” a avut loc în data de 17 ianuarie. Debutul pe propria arenă nu a fost unul de bun augur, Unirea Slobozia a pierdut cu UTA, scor 1-2, prilej oferit presei arădene de a ridiculiza terenul din Slobozia.
Deși forma echipei pe teren propriu s-a îmbunătățit, Unirea Slobozia ieșind învingătoare în duelul cu Farul din etapa 26, ialomițenii trebuie din nou să revină pe stadionul din Clinceni.
Meciul cu Universitatea Craiova, din etapa 28, este programat la ora 20:00. În ciuda faptului că stadionul „1 Mai” a fost inaugurat la începutul acestui an, nocturna nu este încă funcțională, astfel că Unirea Slobozia se vede nevoită să își dispute partida cu oltenii pe arena din Clinceni.
După un început bun de campionat, rezultatele obținute de Unirea Slobozia s-au degradat semnificativ, ialomițenii fiind pe loc de baraj după 26 de etape disputate în SuperLiga.
Cum Unirea Slobozia își propune să rămână în continuare pe primul eșalon, cuplul Andrei Prepeliță și Ion Vlădoiu a fost înlăturat. FANATIK a anunțat în exclusivitate că ialomițenii s-au înțeles cu Claudiu Niculescu pentru a prelua echipă.
Fostul atacant dinamovist a revenit la cârma unei formații din SuperLiga după 9 ani, iar debutul acestuia a fost de bun augur. Unirea Slobozia s-a impus cu scorul de 2-1 în fața Farului la primul meci al lui Claudiu Niculescu pe bancă.