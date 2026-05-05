Situație bizară la una dintre echipele de tradiție, a cărui situație s-a complicat în lupta pentru evitarea retrogradării

Fotbaliștii unei echipe din SuperLiga României au pus mâna pe minge în propriul careu de patru ori în cele șapte echipe derulate până acum în play-out
Catalin Oprea
05.05.2026 | 06:45
Fotbaliștii Petrolului obișnuiesc să facă henț în careu FOTO sportpictures
Petrolul a remizat cu UTA, obținând un punct in-extremis, după de Gicu Grozav a egalat dintr-un penalty transformat în minutele de prelungire. Arădenii au avut însă un gol anulat pentru ofsaid, dar și un penalty ratat de Alin Roman, care a șutat pe lângă poartă.

Petrolul a făcut patru penaltyuri, în șapte etape

Partida de duminică a confirmat o situție ciudată, care afectează echipa ploieșteană aproape la fiecare meci. Petrolul a făcut al patrulea henț în careu în șapte etape din play-out. Nicio altă echipă din campionat nu are acest bilanț nefavorabil. Au fost loviți de minge, în propria suprafață de pedeapsă, Alin Boțogan (Metaloglobus – Petrolul 1-0, penalty transformat), Yohan Roche (Petrolul – Hermannstadt 1-1, penalty transformat), Yohan Roche (FCSB – Petrolul 3-1, penalty transformat) și Danel Dongmo (Petrolul – UTA 1-1, penalty ratat).

Petrolul este una dintre echipele împotriva căreia s-au dictat cele mai multe penaltyuri – 7. Doar Metaloglobus – 11, UTA -10 și Csikszereda – 8 au fost sancționate mai mult decât echipa ploieșteană, care este lider însă în play-out.

În mod bizar, Alin Roman, care este unul dintre cei mai buni executanți de lovituri libere din SuperLigă, a ratat la Ploiești primul penalty executat în acest sezon. De regulă, Valentin Costache, plecat în Armenia, la Noah, este cel care executa de la punctul cu var.

Topal recunoaște că Petrolul a avut noroc

După meciul cu UTA, Mehmet Topal le-a cerut fanilor să rămână aproape de echipă. „Înțelegem supărarea suporterilor, dar orice se întâmplă e important să fie alături de noi. Voiam să le aducem trei puncte suporterilor, dar nu stăm să plângem ca și un copil, mai avem două meciuri. Fiecare trebuie să dea totul. Ne-am grăbit mult, dar și norocul a fost cu noi.

Am greșit anumite lucruri care nu ar fi trebuit să se întâmple și am pierdut foarte ușor anumite baloane. Trebuia să riscăm, am făcut anumite schimbări și am găsit golul. Poate acest punct o să fie un avantaj pentru noi în ultimele două etape. Dacă vrem să scăpăm din zona roșie trebuie să câștigăm ultimele două meciuri”, a spus tehnicianul turc după meci.

Clasament play-out

7. FCSB 36 puncte (7 meciuri)
8. UTA 33 puncte (7 meciuri)
9. FC Botoșani 32 puncte (7 meciuri)
10. Csikszereda 30 puncte (7 meciuri)
11. Oțelul 29 puncte (7 meciuri)
12. Farul 25 puncte (7 meciuri)
13. Petrolul 24 puncte (7 meciuri)
14. Hermannstadt 21 puncte (7 meciuri)
15. Unirea Slobozia 21 puncte (7 meciuri)
16. Metaloglobus 12 puncte (7 meciuri)

Etapa viitoare în play-out

UTA – Csikszereda
Oțelul – Farul
FC Botoșani – Petrolul
Metaloglobus – Hermannstadt
FCSB – Unirea Slobozia

