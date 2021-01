Situație critică în Liga 2. Încă o echipă cu pretenții este gata să se retragă din campionat

După Turris Turnu Măgurele, care a anunțat că se retrage din campionatul ligii secunde, a venit rândul formației Gloria Buzău să ia aceeași decizie.

Aflați pe locul 10, la doar două puncte de ultima poziție ce asigură participarea în play-off, buzoienii nu vor mai lua evolua în eșalonul secund începând cu startul returului actualei stagiuni.

Totul ar fi pornit de la scandalul în care a fost implicat Marius Ioniță, fotbalistul buzoienilor acuzat că ar fi pariat pe meciurile propriei echipe. Ilie Stan, antrenorul Gloriei, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre acel caz.

Situație critică în Liga 2. Se retrage și Gloria Buzău!

Turris a fost prima formație care și-a anunțat retragerea din campionatul Ligii 2. Managerului general Silviu Bogdan a declarat în exclusivitate pentru FANATIK, în urmă cu mai puțin de o săptămână, că gruparea din Turnu Măgurele a luat această decizie din cauza problemelor financiare.

„În urma retragerii sponsorului principal, am luat decizia să ne despărţim de comun acord. Am încercat să vin cu soluţii, să terminăm campionatul cu copii, însă nu nu am ajuns la un acord cu Consiliul Director”, a spus Silviu Bogdan.

La doar câteva zile după anunțul șocant al celor de la Turris, o altă grupare din Liga 2 este pe cale să renunțe să mai joace. Este vorba despre Gloria Buzău, grupare aflată pe locul 10, la doar două puncte de locurile de play-off. Sport.ro anunță că buzoienii au luat decizia de a se retrage din campionat, ca urmare a scandalului de pariuri în care a fost implicat Marius Ioniță.

Totuși, primarul orașului Buzău anunțase că ia în calcul desființarea echipei de fotbal, în cazul în care promovarea nu va fi posibilă, din punct de vedere regulamentar. Amenințarea lui Constantin Toma nu a avut efecte, iar FRF nu a „umblat” la regulament, astfel că dispariția Gloriei Buzău ar putea fi conectată cu acest detaliu.

Antrenorul Ilie Stan a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK, după ce a auzit vestea că echipa pe care o pregătește s-ar putea desființa înainte de reluarea stagiunii din Liga 2.

„Sunt surprins. O să avem o ședință în care vom discuta și mai multe detalii pot da mai târziu. Eu sper să nu fie adevărat. Nu îmi vine să cred și mai multe de atât nu pot să spun”, a declarat Stan.

Ce spunea Ilie Stan despre fotbalistul parior: „Am fost șocat”

Fotbalistul acuzat că ar fi pariat împotriva echipei la care evoluează, Marius Ioniță, joacă pe postul de fundaș la Gloria Buzău și a fost deconspirat chiar de către fosta sa iubită. Totul spre stupefacția antrenorului Ilie Stan. Acesta a vorbit cu FANATIK despre modul în care a primit vestea că Ioniță ar fi pariat împotriva Gloriei.

„Nu am întâlnit așa ceva în toată cariera mea de antrenor. Și nici ca jucător! Am fost șocat, mai ales că am aflat din presă. Nu am vorbit cu Marius Ioniță. Și nici nu am ce să vorbesc cu el. Vreau să cred că nu e adevărat! Decizia finală e la conducere. Eu sunt doar antrenor. Dacă va fi găsit vinovat, cel mai probabil nu va mai face parte din lot

Deocamdată ancheta internă e încă în desfășurare, iar la finalul săptămânii se va lua o decizie. Momentan e suspendat. Noi pe 11 ianuarie ne reunim. Eu nu am avut ce să îi reproșez nici la antrenamente, nici pe teren. Nu am avut probleme cu el, însă eu mă concentrez pe echipă, nu pe un jucător anume”, declara Ilie Stan în data de 6 ianuarie.