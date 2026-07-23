Situație critică la o echipă de tradiție! Cea mai longevivă formație din prima ligă, la un pas să nu se înscrie în campionat

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Liga Națională de handbal feminin va începe pentru al doilea sezon consecutiv în formulă incompletă. , iar o altă echipă a fost la un pas să nu se înscrie, din același motiv.

HC Zalău, la un pas să se retragă din campionat! Activitatea clubului, pusă sub semnul întrebării

FANATIK a aflat că HC Zalău a fost foarte aproape să se retragă din campionat, după ce și-a asigurat prezența în Liga Naţională . Echipa lui Gheorghe Tadici este cea mai longevivă formaţie de pe prima scenă, cu 42 de sezoane consecutive în Liga Florilor.

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Dar HC Zalău se confruntă cu mari probleme financiare. Din informaţiile noastre, bugetul echipei de handbal a fost tăiat cu 400.000 de lei în şedinţa Consiliului Judeţean, adică 76.000 de euro. În aceste condiţii, activitatea clubului este pusă sub semnul întrebării.

Echipa lui Tadici, buget de 720.000 de euro!

Cu cel mai mic buget din Liga Naţională, de 720.000 de euro, HC Zalău s-a înscris în campionat, dar viitorul este incert pentru echipa antrenată de Gheorghe Tadici. Rămâne de văzut dacă formaţia va putea să ducă la bun sfârşit acest sezon, având în vedere problemele financiare de la echipă.

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HC Zalău este cea mai longevivă formaţie de pe prima scenă din handbalul românesc, cu 42 de sezoane consecutive pe prima scenă. Formaţia lui Gheorghe Tadici a câştigat trei titluri în Liga Naţională, în 2001, 2004 şi 2005.

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Campionatul începe cu 13 echipe

Noua ediţie de campionat începe în weekend-ul 29-30 august şi va avea la start 13 echipe, după retragerea Ştiinţei Bucureşti. Astfel, în fiecare etapă, una dintre formaţii va sta, în condiţiile în care numărul formaţiilor este impar. În prima etapă, HC Zalău primeşte vizita Coronei Braşov, locul 3 în sezonul precedent.

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Echipele care vor participa în noul sezon din Liga Florilor: Gloria Bistriţa, CSM Bucureşti, Corona Braşov, SCM Râmnicu Vâlcea, Dunărea Brăila, CSM Slatina, Rapid Bucureşti, Minaur Baia Mare, SCM Craiova, CSM Tg. Jiu, HC Zalău, CSM Iaşi şi CSM Târgu Mureş.