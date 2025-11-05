Situație critică la PNL: partidul premierului Bolojan, acuzat că nu și-a plătit chiria. Riscă evacuarea dintr-o clădire istorică

ADVERTISEMENT

Situație explozivă în PNL, care pare să întâmpine probleme financiare. Partidul condus de Ilie Bolojan a fost chemat în instanță pentru întârzieri la plata chiriei.

PNL, datorii de zeci de mii de euro la o firmă din subordinea Primăriei Capitalei

Probleme pentru Partidul Național Liberal, formațiune politică aflat la guvernare și care îl are în frunte pe premierul Ilie Bolojan. PNL se confruntă cu o situație neprevăzută, fiind chemat în instanță în mai multe procese distincte de Administrația Fondului Imobiliar, pentru restanțe la plata chiriei unor sedii din București.

ADVERTISEMENT

Administrația Fondului Imobiliar, instituție aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului București, a deschis în lunile august și septembrie 2025 două procese împotriva Partidului Național Liberal prin care solicită plata unor sume importante de bani provenite din întârzieri și penalități la plata chiriei.

Ambele litigii au ca obiect ”pretenții” și vizează plata a 147.152 de lei, respectiv 12.443 de lei. În total, PNL ar fi dator cu aproape 160.000 de lei, adică 32.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns PNL la un pas să fie evacuat din sediu

Într-un al treilea litigiu aflat în faza de recurs la Curtea de Apel București, AFI a solicitat obligarea PNL la plata sumei de 68.301 lei și evacuarea partidului din sediul de pe strada Hristo Botev nr 31 (sediul PNL sector 3). După primele două faze ale confruntării în instanță, scorul este egal: pe fond a câștigat Administrația Fondului Imobiliar iar la apel a avut câștig de cauză Partidul Național Liberal.

ADVERTISEMENT

Povestea sediului din Hristo Botev este ceva mai complicată. Imobilul a fost cumpărat de PNL în 2008, însă tranzacția a fost anulată de instanță după ce clădirea a devenit . Până la finalizarea acesteia, PNL a rămas în imobil urmând să achite lunar o sumă mai degrabă simbolică, de 1.625 de lei. AFI s-a plâns în instanță că și aceasta era ”plătită sporadic”, motiv pentru care a început demersurile pentru rezilierea contractului.

Alte procese, aceleași probleme pentru partidul lui Ilie Bolojan

La Judecătoria Sectorului 3 se află pe rol un al patrulea dosar, prin care PNL solicită constatarea prescripției într-un dosar de executare silită pornită tot de către Administrația Fondului Imobiliar. Litigiul a fost suspendat în perioada grevei judecătorilor și urmează să se reia abia în ianuarie 2025.

ADVERTISEMENT

În fine, AFI se mai luptă cu PNL și la Judecătoria Sectorului 1, pentru 14.960 de lei. Procesul a început în 2023 iar o primă decizie în acest caz ar putea fi luată la mijlocul lunii noiembrie.

Ilie Bolojan ar fi preluat PNL cu datorii de 20 de milioane euro

În ianuarie 2025, președintele PNL că a comandat un audit intern, după ce vechea conducere în frunte cu Nicolae Ciucă a lăsat o datorie de 20 de milioane de euro, a scris .

Partidul Național Liberal a primit de la Autoritatea Electorală Permanentă suma de 122 de milioane lei (24 milioane euro) cu titlu de subvenție. Doar PSD a încasat mai mult în decursul anului 2024, cu 162,9 milioane lei.

PNL s-a clasat doar pe locul al treilea la alegerile parlamentare din decembrie 2024, cu 14,2%, procent care i-a permis totuși să înscrie 56 de liberali în Camera Deputaților și Senat. Partidul a intrat la guvernare după ce a format o coaliție cu PSD și USR. Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, a ocupat funcția de președinte interimar, după demisia lui Klaus Iohannis, iar în prezent pe cea de prim-ministru.