Situație critică la Rapid! 5 probleme pe care le ascunde lotul lui Daniel Pancu

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S-a discutat de multe ori despre modul în care lotul Rapidului ar putea fi îmbunătățit. Eu însumi am scris în diverse contexte despre absența unei concurențe reale la Stojilkovic și Moruțan, despre lista unor interi capabil să facă ambele faze într-un sistem 4-3-3, sau despre faptul că în vară clubul nu a reușit să acopere plecarea lui Christensen. Acestea sunt însă chestiuni de ordin tehnic, deja uzuale la un club ca Rapid, aflat într-o permanentă reconstrucție a lotului.

Rapid, un lot în continuă reconstrucție. Cele 5 probleme cu care se confruntă Daniel Pancu

Celebra bazilică din Barcelona este încă nefinalizată, deși construcția sa a început în 1882. Păstrând proporțiile comparației, Rapidul se află la rândul său într-un etern șantier sportiv, poate și pentru că nu a identificat încă, după 5 sezoane, un Gaudi căruia să-i încredințeze proiectul. Aflat astăzi în rolul arhitectului, Marius Bilașco încearcă să acopere lipsurile și să clădească conform propriei viziuni, dar iarna vine cu provocări specifice, derivate din vechea și actuala strategie sportivă a clubului.

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Există trei tipuri de situații contractuale în lot care dau bătăi de cap – jucători care intră în ultimile 6 luni (contractul expiră în vara viitoare), jucători împrumutați în această vară, cu opțiune de cumpărare și jucători împrumutați de la Genoa fără această opțiune. Această stare de fapt l-a făcut pe Pancu să declare că până în decembrie trebuie clarificată situația lotului. Pentru că un jucător aflat la 6 luni distanță de încetarea relației cu clubul e preocupat de viitorul său mai mult decât de prezent. Iar antrenorul trebuie să știe pe cine se bazează în a doua parte a sezonului.

1. Onea, Manea, Pașcanu, Dobre – jucători al căror contract expiră în vară

Onea e fundaș dreapta cu evoluții în general bune în acest sezon, fost căpitan, cel mai vechi jucător din lotul Rapidului. El a fost adus la Rapid în epoca Miță Iosif, în iarna de după promovare. A avut evoluții fluctuante, dar este un tip de caracter și un om de vestiar. Speculez spunând că și el își dorește să continue la Rapid și clubul ar vrea să îl păstreze pentru că este deja de-al casei, deși în ultimul timp

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Manea este tot fundaș dreapta, jucător cu mare experiență, venit la Rapid în vara lui Lennon. Trebuia să fie, prin prisma experienței și valorii titular indiscutabil. Accidentările și contextul de la Rapid i-au pus acest statut sub semnul întrebării. Faptul că în acest sezon a jucat foarte puțin îl face probabil să se gândească la alte opțiuni.

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În cazul ambilor, Rapid trebuie să ia în calcul și strategia de under din sezonul viitor. Pentru că nici Vulturar și nici Sălceanu (singurii cu valențe de titulari) nu mai îndeplinesc criteriul. Iar Senciuc – fundaș dreapta adus de la CFR tocmai în această idee – ar putea reprezenta o variantă de luat în calcul. Mai ales că este fundaș lateral, o poziție preferată de antrenori pentru under.

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Despre Pașcanu și Dobre s-a scris. Dacă pentru Pașcanu există în lot variantele Sinyan și Ciobotariu, în cazul lui Dobre va fi probabil nevoie de înlocuitor. Pentru că știm din playoff-ul precedent cum arată jucătorul Dobre neconectat 100% la fotbal și obiectivele clubului. Desigur, este dreptul jucătorilor să caute variante financiare cât mai bune, iar Problema este că, iată, clubul se afla în aceasta situație cu doi jucători de bază.

2. Doumbia, Latif, Celik – jucători care aparțin de Genoa

Trei jucători cu aceeași situație contractuală, dar cu statut diferit în lotul Rapidului. Doumbia a venit pe cai mari, lăudat de Pancu, cu aura tânărului fotbalist care a confirmat în pregătiri cu Genoa și pe care De Rossi ar fi vrut să îl păstreze în lotul italienilor. Nu a convins pe deplin în nici un meci, iar cu FCSB a infirmat și calitățile care îl recomandau totuși – aport defensiv și poziționare. Greoi la construcție și mediocru tehnic, nu poate spera astăzi la un post de titular.

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Latif e la polul opus. A venit la pachet cu Doumbia și a fost considerat de Pancu a treia opțiune pe post (după Annan și Sălceanu). Deși Transfermarkt spunea altceva, el valorând deja 1 milion de euro la venirea la Rapid, peste Doumbia. Băiatul a confirmat algoritmul și este astăzi titularul postului pe valoare, infirmând intuiția lui Pancu. Cu toate că l-a folosit pe Annan din primul moment, având încredere în calitățile sale (în ciuda minusului de pregătire și istoricului de accidentări recente), Latif a demonstrat calitate atât defensiv, cât și ofensiv. O eventuală plecare în vară nu cred că îi va influența randamentul totuși în a doua parte a sezonului, pentru că Latif pare să își cunoască interesul – acela de a folosi minutele oferite pentru a crește.

În fine, Celik nu a debutat încă la Rapid în meci oficial. Deci orice discuție despre o eventuală continuare e inutilă în acest moment. Fizicul îl recomandă și ar merita probabil să i se acorde minute.

3. Annan, Stojilkovic și Bubanja – împrumutați cu opțiune de cumpărare

Dacă Annan nu va începe să confirme (probabil are nevoie de un cantonament de iarnă pentru asta), Rapid va trebui să caute din nou fundaș stânga la vară, pentru că e greu de crezut că Genoa îl va lăsa pe Latif să continue la Rapid. Chiar dacă nu va fi reținut de italieni, probabil va fi trimis să crească la un nivel superior SuperLigii. Acesta e riscul împrumuturilor fără opțiune. Iar Annan pentru a rămâne nu va trebui să confirme la nivel de Sălceanu, ci la nivelul sumei de transfer pe care Rapid s-a angajat să o achite în vară dacă vrea să îl păstreze.

Stojilkovic e titular de drept nu doar pentru că are valoare, ci și pentru că nu are contracandidat. Între timp încep să-l ajute și cifrele (4 goluri, 1 assist) și execuțiile de fotbalist. În cazul său problema e de ordin financiar. Dacă Rapid nu se va califica în cupele europene, probabil că suma de transfer din vară va fi greu de justificat. În mod normal, pentru a evita astfel de incertitudini, clubul ar trebui să clarifice din iarnă, măcar la nivel de angajament, situația lui Stojilkovic. Dar suma de transfer s-ar putea să facă angajamentul greu de luat din iarnă, fără certitudinea bugetului din vară. Buget care depinde de calificarea în cupele europene. Greu de spus cum va reacționa Filip la astfel de incertitudini.

Bubanja e un caz special la rândul său. În primul rând, nu e clar care e postul său de bază. Recunosc că mă număr printre cei care își pun o astfel de întrebare. Când ai acest gen de dileme după 13 etape, e greu să activezi o clauză de cumpărare. Mai ales dacă suma nu e insignifiantă. Bubanja are calități fizice indiscutabile, dar pare jucătorul care ajută echipa în anumite contexte de joc. Și atunci e greu să iți asumi o sumă importantă. Și el vă începe să își pună întrebări de sărbători.

La FANATIK SUPERLIGA, , menționând ca posturi vârf (dublură pentru Stojilkovic) și mijlocaș ofensiv. Totuși, sunt convins că lucrurile sunt mai complexe și mai complicate decât atât. Pentru că în iarnă, în funcție de situațiile de mai sus, Rapid va trebui să înlocuiască jucătorii care vor pleca, sau pe cei despre care clubul va considera că nu se mai poate baza, chiar dacă vor rămâne în lot.

4. Rapid trebuie să completeze și minusurile lotului actual

Dincolo de aceste probleme contractuale, chiar presupunând că acestea nu ar exista, Rapid are de reparat un lot incomplet. Aioani, Manea, Senciuc, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Bubanja, Șucu, Alin Kumer Celik, Jambor, Petrilă – acestea au fost rezervele Rapidului cu FCSB.

La 1-2, Pancu a introdus în teren Kodor, Annan și Sinyan. Atacant de 20 de ani, fără meciuri la seniori, fundaș stânga și stoper! După ieșirea lui Moruțan, Rapid juca (si trebuia să atace FCSB) într-un 4-3-3, cu Grameni, Doumbia și Bubanja mijlocași. O linie de mijloc a cărei contribuție și calitate ofensivă ridică semne de întrebare chiar și despre playoff.

5. Gestionarea opțiunilor actuale – fă Rai din ce ai!

Desigur, Rapid plătește tribut erorilor (sau ororilor?) din trecut, care au afectat atât lotul, cât și bugetul. Dar pe lângă lipsurile evidente, Rapid are și o problemă a alegerilor pentru banca de rezerve (lotul de meci). (titularul Doumbia); Bubanja nu este număr 6, lar Tape, transferat ca mare speranță, nu a prins lotul.

Evoluția lui Doumbia a demonstrat că se impunea schimbarea lui; doar că nu existau variante pe bancă. În schimb, Rapid a ocupat locuri pe bancă cu jucători despre care era evident că nu vor călca iarba în meci indiferent de contextul acestuia: unul dintre Senciuc și Manea (pentru ce era nevoie de ambii?), Celik (cum să debuteze fix cu FCSB?!), Jambor (serios?!) și Andrei Sucu.

Așadar, multe probleme pe ordinea de zi în lotul și gândurile Rapidului. Care pare să aibă nevoie, mai mult ca oricând, de un Gaudi. Altfel, construcția, reconstrucția și reparația riscă să se transforme într-un proiect etern.