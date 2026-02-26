Sport

Situație critică pentru Blănuță la Dinamo Kiev! Ce scrie presa din Ucraina despre atacantul român

Vladislav Blănuță traversează o perioadă dificilă la Dinamo Kiev. Atacantul român a devenit a treia opțiune în ofensivă, iar presa din Ucraina susține că șansele sale de a mai juca în acest sezon sunt foarte mici.
Alex Bodnariu
26.02.2026 | 22:45
Blănuță, OUT din planurile lui Dinamo Kiev? Verdict dur din Ucraina
Vladislav Blănuță nu trece deloc printr-o perioadă bună. Atacantul român de la Dinamo Kiev pare trecut pe linie moartă de antrenor. Presa din Ucraina anunță că sunt șanse mici ca vârful de 24 de ani să mai prindă vreun meci până la finalul acestui sezon.

Ultimul meci jucat de Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a avut loc la începutul lunii noiembrie. Atunci, atacantul a prins 10 minute în tricoul echipei din Ucraina, în înfrângerea cu 0-1 din campionat, în fața celor de la LNZ Cherkasy.

De atunci, Blănuță fie a fost lăsat în afara lotului, fie a fost uitat pe banca de rezerve. Antrenorul celor de la Dinamo Kiev pare că nu mai are de gând să se bazeze pe serviciile atacantului român, care riscă să nu mai prindă nici măcar un meci până la finalul acestui sezon.

Ce spune presa din Ucraina despre situația lui Blănuță

Mai mult, presa din Ucraina întărește această idee. Jurnalistul Igor Țîganik a vorbit despre situația lui Blănuță. Fotbalistul este abia a treia opțiune în atac, iar antrenorul lui Dinamo Kiev nu are în plan să schimbe sistemul de joc pentru a-i face loc acestuia.

„Ați văzut și voi ce a declarat Igor Kostiuk despre faptul că Blănuță este, în acest moment, sub contract cu Dinamo Kiev și nu există niciun motiv să credem că nu va juca. Totuși, din câte înțeleg, la ora actuală prima opțiune în atac este Ponomarenko, a doua Guerrero, iar abia apoi vine Blănuță. Are el șanse reale să prindă minute? Probabil doar în situația în care atacanții de bază vor fi suspendați sau accidentați. În alte condiții, cred că ar putea primi cel mult câteva minute, eventual în Cupa Ucrainei.

Din informațiile mele, Dinamo Kiev a căutat totuși un atacant pentru a întări acest compartiment. Însă, în acest moment, Blănuță este în lot. Va primi o șansă? Din nou, doar dacă vor apărea probleme medicale sau suspendări în rândul titularilor. Ponomarenko este prima opțiune, Guerrero a doua, iar Kostiuk intenționează, cel puțin deocamdată, să joace cu un singur vârf și nu ia în calcul folosirea a doi atacanți. Din acest motiv, cred că șansele lui Blănuță de a evolua în acest sezon la Dinamo Kiev nu sunt foarte mari”, a afirmat Țîganik pe canalul său de YouTube.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
