Sport

Situație de necrezut în preliminariile Cupei Mondiale! Inclusiv FIFA a fost păcălită

Un meci din preliminariile Cupei Mondiale a produs confuzie în rândul fanilor din fotbalul mondial, inclusiv FIFA fiind păcălită de cele întâmplate pe gazon.
Bogdan Mariș
19.11.2025 | 22:25
Confuzie totală la un meci din preliminariile Cupei Mondiale. FOTO: colaj Fanatik
Trinidad-Tobago și Bermuda s-au întâlnit marți (miercuri în România) în ultima etapă a preliminariilor din zona CONCACAF (America de Nord, Centrală și Caraibe) pentru Cupa Mondială din 2026, iar duelul s-a încheiat la egalitate, 2-2, însă acest lucru s-a stabilit cu adevărat doar la câteva ore după finalul jocului, inclusiv site-ul FIFA afișând inițial faptul că gazdele s-au impus cu 2-1.

Confuzie în preliminariile Cupei Mondiale

Meciul dintre Trinidad-Tobago și Bermuda nu a avut o miză deosebită, deoarece cele două formații nu mai aveau nicio șansă la calificare, însă partida a făcut înconjurul lumii din cauza modului în care scorul a fost afișat pe tabela transmisiei. Gazdele au deschis scorul în prima repriză, prin Henry, iar oaspeții au egalat după pauză, prin Tucker.

În minutul 65, Parfitt-Williams a introdus balonul în poartă după un corner, iar reușita a fost validată de arbitru, însă comentatorii televiziunii, dar și cei care se ocupau de afișajul scorului pe ecran, au avut impresia că golul fusese anulat. De asemenea, momentul în care gazdele au reluat jocul de la mijlocul terenului nu a fost surprins de camere.

După doar un minut, James a punctat pentru Trinidad-Tobago, însă cei de pe stadion au fost singurii care știau că rezultatul de pe tabelă este 2-2, pe afișajul televiziunii scorul fiind 2-1. Până la final nu s-a mai înscris, dar nici eroarea nu a fost corectată, așadar inclusiv după ultimul fluier, pe tabela transmisiei apărea în continuare 2-1.

FIFA a afișat timp de mai multe ore un rezultat incorect

Nici comentatorii meciului nu erau la curent cu rezultatul real înregistrat pe gazon, unul dintre ei afirmând la final că „Trinidad-Tobago, cu golurile marcate de Henry și James, învinge Bermuda cu 2-1”. Comentariul de la final cu rezultatul greșit apare și pe rezumatul postat de canalul de YouTube al CBS Sports.

Confuzia nu a rămas însă doar la fața locului. Timp de mai multe ore, FIFA a afișat pe site-ul oficial scorul de 2-1, care a fost preluat și de alte site-uri importante de pe mapamond, precum cel al BBC. Într-un final, eroarea a fost corectată și scorul real, 2-2, a fost confirmat de raportul oficial al observatorului de joc.

Ce echipe s-au calificat la Cupa Mondială din zona CONCACAF

Pe lângă țările gazdă, Statele Unite, Mexic și Canada, zona CONCACAF va fi reprezentată la Cupa Mondială de cele trei câștigătoare de grupă din faza a treia a preliminariilor: Panama, Haiti și Curacao, cea din urmă fiind cea mai mică țară calificată vreodată la un turneu final mondial.

Numărul echipelor din această zonă ar putea crește însă, deoarece alte două formații, Jamaica și Surinam, au avansat la barajul inter-continental, unde vor înfrunta alte patru echipe, Bolivia, Noua Caledonie, Republica Democratică Congo și Irak, pentru două locuri la turneul final din 2026. Naționala Irakului a ajuns în această fază după ce a eliminat dramatic formația antrenată de Cosmin Olăroiu, Emiratele Arabe Unite.

