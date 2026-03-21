Situație de necrezut la Tottenham! Colegul lui Radu Drăgușin se operează și va fi înlocuit de fotbalistul care s-a făcut de râs în Champions League

Tottenham se află într-o situație extrem de dificilă în Premier League, iar antrenorul Igor Tudor a primit o nouă veste extrem de neplăcută. Titularul din poartă, Guglielmo Vicario, 29 de ani, se va opera în următoarele zile de hernie, iar locul său între buturi ar urma să fie luat de Antonin Kinsky, goalkeeper-ul care s-a făcut de râs în meciul cu Atletico Madrid (2-5), fiind schimbat în minutul 17 după două gafe uriașe.

Guglielmo Vicario se operează. Cine va apăra poarta lui Tottenham

Tottenham a avut nu mai puțin de 10 absenți pentru meciul cu Atletico Madrid din returul optimilor UEFA Champions League, însă 3 dintre ei ar urma să revină pentru partida extrem de importantă cu Nottingham Forest. Este vorba despre Joao Palhinha și Dominic Solanke, care s-au confruntat cu accidentări, și Richarlison, care a fost suspendat. Din păcate pentru antrenorul Igor Tudor, londonezii vor avea și o nouă absență după acest joc.

Este vorba despre portarul Guglielmo Vicario, care se va opera săptămâna viitoare, deoarece se confruntă cu o hernie. „Putem confirma că Guglielmo Vicario se va opera săptămâna viitoare pentru o hernie. Procedura minoră pentru internaționalul italian a fost programată pentru a avea un impact cât mai mic asupra sezonului nostru. Guglielmo va începe recuperarea imediat alături de staff-ul nostru medical şi există speranţe că va reveni pe gazon în următoarea lună”, au anunțat cei de la Tottenham pe .

Așadar, Igor Tudor nu se va putea baza pe Vicario după pauza internațională, iar principala variantă pentru a-l înlocui este Antonin Kinsky, portarul care a „îngropat-o” pe Tottenham în meciul cu Atletico Madrid din prima manșă a optimilor Champions League. , decizie pentru care tehnicianul a fost criticat de mai multe nume importante din fotbalul mondial. În lot se mai află și portarul american Brandon Austin (27 de ani), care a strâns doar 3 prezențe în cei 7 ani petrecuți la Spurs.

Ce meciuri va rata Guglielmo Vicario

, dar și din ambele cupe interne, Tottenham se poate concentra exclusiv pe campionat până la finalul sezonului. Dacă Guglielmo Vicario va absenta timp de o lună, cum preconizează clubul londonez, acesta va rata două partide, în deplasare cu Sunderland (12 aprilie) și pe teren propriu contra lui Brighton (18 aprilie). Italianul se va opera la începutul săptămânii viitoare, așadar va putea să joace în partida cu Nottigham Forest de duminică. Tottenham ocupă locul 16 în Premier League, fiind la doar 2 puncte distanță de zona retrogradării.

Din nefericire pentru selecționerul Italiei, Gennaro Gattuso, Vicario va rata și cele două partide pe care „azzurrii” le vor disputa în martie. Mai întâi, Italia va primi vizita Irlandei de Nord în semifinala barajului pentru Cupa Mondială, iar dacă se va impune, va juca în deplasare contra învingătoarei din duelul Țara Galilor – Bosnia. Colegul lui Radu Drăgușin nu ar fi fost însă titular, deoarece postul de portar îi „aparține” căpitanului naționalei, Gianluigi Donnarumma.