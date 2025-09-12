Sport

Situație de necrezut pentru Florinel Coman! Ce s-a întâmplat la ultimul meci al lui Al-Gharafa

Revenit în această vară la formația qatareză Al-Gharafa, Florinel Coman traversează un moment nefast, iar viitorul său este incert.
Bogdan Mariș
13.09.2025 | 00:51
Florinel Coman a fost „uitat” din nou pe bancă de antrenorul celor de la Al-Gharafa. FOTO: Hepta

Florinel Coman a dezamăgit în perioada petrecută la Cagliari, iar gruparea din Serie A nu a luat în considerare varianta unui transfer definitiv. Așadar, fotbalistul a revenit în Qatar, la Al-Gharafa, unde se află într-o situație nefastă în acest start de sezon.

Florinel Coman, „uitat” pe bancă la Al-Gharafa

Lăsat în afara lotului lui Al-Gharafa în primele două etape din noul sezon, Florinel Coman a fost rezervă neutilizată în runda a treia. Internaționalul român și-a făcut apariția pe gazon în meciul cu Al-Sadd din Cupă, fiind integralist în duelul care s-a încheiat la egalitate, scor 3-3.

Coman a avut o evoluție pozitivă, oferind pasa decisivă la reușita prin care palestinianul Jamal Hamed a deschis scorul, însă acest lucru nu l-a impresionat pe tehnicianul portughez Pedro Martins. La duelul cu Al-Sailiya din etapa a patra a Qatar Stars League, disputat pe 12 septembrie și câștigat cu 2-0 de Al-Gharafa, fostul jucător de la FCSB a fost din nou lăsat pe bancă, un semn clar al faptului că nu este un jucător de bază.

Pe parcursul verii s-a discutat despre o posibilă plecare a lui Florinel Coman de la Al-Gharafa, însă acest lucru nu s-a concretizat și fotbalistul a rămas la formația qatareză. Printre echipele interesate s-a numărat și fosta formație a fotbalistului, FCSB, patronul Gigi Becali confirmând acest aspect într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK.

Momente de panică pentru Florinel Coman la Doha

Cu trei zile înainte de meciul dintre Al-Gharafa și Al-Sailiya, Florinel Coman a trecut prin momente dificile în Qatar. Hotelul în care se afla internaționalul român a fost zguduit de bombele lansate de Israel. Soția fostului jucător de la FCSB, Ioana, a fost cea care a dezvăluit public situația prin care a trecut fotbalistul.

Pentru Al-Gharafa urmează primul duel din acest sezon de AFC Champions League, contra fostei echipe a lui Cosmin Olăroiu, Al Sharjah. Partida va avea loc marți, 15 septembrie, de la ora 16:45, pe terenul formației din Emiratele Arabe Unite. În sezonul trecut, actuala echipă a lui Florinel Coman a fost eliminată în faza grupelor, după ce a terminat pe locul 10 în seria de vest.

  • 5 milioane de euro este cota actuală a lui Florinel Coman
  • 3 goluri a marcat internaționalul român pentru Al-Gharafa
