Sport

Situație delicată pentru Dan Șucu la Genoa! Italienii scriu că Danielle de Rossi și jucătorii sunt împotriva lui Răzvan Raț

Primele probleme pentru Dan Șucu înainte de debutul noului sezon din Serie A. Jurnaliștii italieni dezvăluie motivul tensiunilor din interiorul clubului.
Alex Bodnariu
29.07.2026 | 19:57
Situatie delicata pentru Dan Sucu la Genoa Italienii scriu ca Danielle de Rossi si jucatorii sunt impotriva lui Razvan Rat
ULTIMA ORĂ
Presa din Italia a aflat! Primele tensiuni la Genoa lui Dan Șucu înainte de startul sezonului
ADVERTISEMENT

Dan Șucu are primele bătăi de cap la Genoa chiar înaintea startului noului sezon din Serie A. Motivul nu ține de transferuri sau de rezultatele din pregătire, ci de atmosfera din interiorul clubului. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, în vestiar ar fi apărut nemulțumiri legate de influența tot mai mare pe care o are Răzvan Raț, consilier sportiv al Consiliului de Administrație și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Dan Șucu.

Răzvan Raț, contestat în vestiarul de la Genoa

Fostul internațional român ocupă un rol-cheie în organigrama clubului. Raț a fost omul care a intermediat achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni de către Dan Șucu, iar ulterior a devenit responsabil de coordonarea strategiei sportive. Practic, el reprezintă principala legătură dintre patronul român și conducerea executivă.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor apărute în Italia, unii membri ai vestiarului ar fi deranjați de faptul că Răzvan Raț este prezent foarte des în jurul primei echipe și că influența sa asupra deciziilor sportive este din ce în ce mai mare. După ultimul amical, tehnicianul Danielle de Rossi a declarat: ”Nu este suficient să schimbi antrenorul după zece etape ca să rezolvi situația”.

Fanii sunt nemulțumiți de transferurile făcute de Genoa.

La fel ca în sezonul precedent, Genoa are ca obiectiv principal menținerea în Serie A. Dan Șucu nu a făcut nici în această vară investiții importante pentru întărirea lotului. Omul de afaceri român declara, în momentul în care a preluat clubul, că echipa are nevoie de o perioadă de liniște, în care problemele financiare să fie rezolvate și proiectul să poată fi construit pe baze solide.

ADVERTISEMENT
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul...
Digi24.ro
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident

„Grifonii” au disputat în această vară două meciuri amicale, iar rezultatele nu au fost deloc convingătoare. Genoa a remizat, scor 2-2, cu Vicenza și a obținut o victorie în fața celor de la Trento. În prima etapă din noul sezon de Serie A, echipa patronată de Dan Șucu va întâlni campioana Napoli.

ADVERTISEMENT
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda -...
Digisport.ro
E oficial: Ștefan Târnovanu a ratat transferul! Confirmat chiar înainte de Auda - FCSB
Doi dintr-o lovitură! Echipa de tradiție din SuperLiga și-a fortificat lotul înaintea meciului...
Fanatik
Doi dintr-o lovitură! Echipa de tradiție din SuperLiga și-a fortificat lotul înaintea meciului cu echipa campioană
Dezastru pentru Dinamo! Probleme mari cu George Puşcaş: „E frustrant şi pentru noi...
Fanatik
Dezastru pentru Dinamo! Probleme mari cu George Puşcaş: „E frustrant şi pentru noi şi pentru el”
Atmosferă incendiară la Craiova! Oltenii și bulgarii au cântat la unison înaintea meciului...
Fanatik
Atmosferă incendiară la Craiova! Oltenii și bulgarii au cântat la unison înaintea meciului de pe „Ion Oblemenco”
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A refuzat invitația lui Măruță la podcast, apoi l-a făcut praf: 'Nu ai...
iamsport.ro
A refuzat invitația lui Măruță la podcast, apoi l-a făcut praf: 'Nu ai avut caracter cât ai făcut televiziune, nu ai talent, pentru ce să vin?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!