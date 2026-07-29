Situație delicată pentru Dan Șucu la Genoa! Italienii scriu că Danielle de Rossi și jucătorii sunt împotriva lui Răzvan Raț

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Dan Șucu are primele bătăi de cap la Genoa chiar înaintea startului noului sezon din Serie A. Motivul nu ține de transferuri sau de rezultatele din pregătire, ci de atmosfera din interiorul clubului. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, în vestiar ar fi apărut nemulțumiri legate de influența tot mai mare pe care o are Răzvan Raț, consilier sportiv al Consiliului de Administrație și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Dan Șucu.

Răzvan Raț, contestat în vestiarul de la Genoa

ocupă un rol-cheie în organigrama clubului. Raț a fost omul care a intermediat achiziționarea pachetului majoritar de acțiuni de către Dan Șucu, iar ulterior a devenit responsabil de coordonarea strategiei sportive. Practic, el reprezintă principala legătură dintre patronul român și conducerea executivă.

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Conform informațiilor apărute în Italia, unii membri ai vestiarului ar fi deranjați de faptul că și că influența sa asupra deciziilor sportive este din ce în ce mai mare. După ultimul amical, tehnicianul Danielle de Rossi a declarat: ”Nu este suficient să schimbi antrenorul după zece etape ca să rezolvi situația”.

Fanii sunt nemulțumiți de transferurile făcute de Genoa.

La fel ca în sezonul precedent, Genoa are ca obiectiv principal menținerea în Serie A. Dan Șucu nu a făcut nici în această vară investiții importante pentru întărirea lotului. Omul de afaceri român declara, în momentul în care a preluat clubul, că echipa are nevoie de o perioadă de liniște, în care problemele financiare să fie rezolvate și proiectul să poată fi construit pe baze solide.

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„Grifonii” au disputat în această vară două meciuri amicale, iar rezultatele nu au fost deloc convingătoare. Genoa a remizat, scor 2-2, cu Vicenza și a obținut o victorie în fața celor de la Trento. În prima etapă din noul sezon de Serie A, echipa patronată de Dan Șucu va întâlni campioana Napoli.