Situație delicată pentru Răzvan Sava la Udinese! Anunț în presa italiană: „Nu oferă garanții”

Răzvan Sava a devenit titular în poarta lui Udinese după accidentarea lui Maduka Okoye din decembrie, dar formația italiană ar putea să aducă un nou goalkeeper în această iarnă.

Udinese dorește să transfere un portar

Sâmbătă, , dar succesul a fost unul complicat, obținut spre finalul jocului, după ce oaspeții au revenit de la 2-0. Prestația lui Răzvan Sava a fost dezamăgitoare, portarul român având o parte de vină la ambele goluri marcate de Venezia.

ADVERTISEMENT

În acest context, site-ul anunță faptul că Udinese dorește să aducă un portar în ultimele zile ale perioadei de transferuri.

„Chiar și în meciul cu Venezia, Sava nu a oferit garanții, greşind la ambele goluri înscrise de adversari. După plecarea lui Selvik la Watford, Udinese are nevoie inclusiv din punct de vedere numeric de un nou portar.

ADVERTISEMENT

Aşadar, în ultimele ore ale perioadei de transferuri se vor căuta variante, chiar dacă nu sunt prea multe, având în vedere că Audero semnează cu Palermo, iar Pau Lopez merge la Toluca. Chiar și așa, există încă puțin timp pentru a găsi o soluție”, notează sursa menționată.

În absența lui , Răzvan Sava îi are ca rivali pentru un loc de titular pe veteranul Daniele Padelli (39 de ani) și pe Edoardo Piana, un portar cotat la 50.000 de euro care are doar trei partide jucate în carieră la nivel de seniori, două dintre ele în Serie C.

ADVERTISEMENT

Răzvan Sava, achiziționat de Udinese de la CFR Cluj

Udinese a plătit 2,5 milioane de euro celor de la CFR Cluj pentru a-l transfera pe Sava în vara anului trecut, după ce portarul a impresionat prin evoluțiile din Superligă și de la echipa națională U21.

Născut la Timișoara, Sava a plecat în Italia la vârsta de 15 ani și a evoluat la nivel de juniori pentru Pro Sesto, Juventus, Pescara, Lecce și Torino, înainte să semneze cu CFR în 2022.

ADVERTISEMENT

În actuala stagiune, Sava a strâns 10 meciuri în tricoul lui Udinese, în care a primit 16 goluri. În următoarea etapă de campionat, friulanii vor avea un meci extrem de complicat, pe terenul liderului Napoli. Duelul va avea loc duminică, de la ora 21:45.