Situație disperată înaintea duelului cu echipa lui Ionuț Radu. Antrenorul se poate baza pe doar 13 jucători!

. Getafe debutează în această seară în noul sezon, pe terenul celor de la Celta Vigo, iar antrenorul grupării de pe „Coliseum Alfonso Pérez” are la dispoziție doar 13 jucători disponibili.

Getafe, în criză înainte de primul meci al sezonului!

Criza este atât de serioasă, încât nici măcar nu a anunțat lista de convocați pentru meci. Situația este cauzată de restricțiile impuse de fair-play-ul financiar, care au blocat procesul de înscriere a fotbaliștilor transferați în această vară.

În total, doar 15 fotbaliști din lotul primei echipe au fost înregistrați la LaLiga până în acest moment, dar problemele nu se opresc aici. Unul dintre ei, Domingos Duarte, este suspendat, iar altul, Borja Mayoral, se află pe lista accidentaților.

Astfel, Bordalás rămâne cu doar 13 nume disponibile pentru duelul de la Vigo. Situația este cu atât mai delicată cu cât doi dintre ei sunt portari — David Soria și Letacek — iar alți doi, Peter Federico și Álex Sola, nu par să aibă un rol important în planurile tactice ale antrenorului. Ionuț Radu portarul român e anunțat titular pentru Celta. El și-ar putea face debutul în La Liga.

Clubul a adus 9 jucători, dar doar 2 au fost înregistrați

Problemele devin și mai vizibile dacă privim spre campania de transferuri. În această vară, Getafe a reușit nu mai puțin de nouă achiziții, dar doar doi dintre noii veniți — Mario Martín și Liso — au fost înscriși oficial. Restul jucătorilor transferați, printre care Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abqar, Neyou și Javi Muñoz, nu au primit încă undă verde pentru a juca.

Se anunță un start de sezon extrem de complicat pentru Getafe. Cel mai probabil, în prima echipă își vor face loc jucători de la juniori, dar e greu de crezut că vor reuși să facă față nivelului ridicat din prima ligă a Spaniei.

Scenariul nu este unul nou pentru Getafe. Și în sezonul precedent, echipa a început LaLiga în condiții dificile, având la dispoziție doar 18 jucători pentru meciul de debut cu Athletic Bilbao, dintre care trei erau portari. Se pare că oficialii clubului nu s-au învățat minte.