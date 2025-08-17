Sport

Situație disperată înaintea duelului cu echipa lui Ionuț Radu. Antrenorul se poate baza pe doar 13 jucători!

Dezastru pentru un club din La Liga înainte de startul noului sezon! Antrenorul se poate baza pe doar 13 jucători. Cum s-a ajuns aici.
Alex Bodnariu
17.08.2025 | 17:03
Situatie disperata inaintea duelului cu echipa lui Ionut Radu Antrenorul se poate baza pe doar 13 jucatori
ULTIMA ORĂ
Echipa din La Liga se află într-o situație disperată înainte de meciul din prima etapă! A ajuns la doar 13 jucători valizi

Situație disperată pentru o echipă din La Liga. Getafe debutează în această seară în noul sezon, pe terenul celor de la Celta Vigo, iar antrenorul grupării de pe „Coliseum Alfonso Pérez” are la dispoziție doar 13 jucători disponibili.

ADVERTISEMENT

Getafe, în criză înainte de primul meci al sezonului!

Criza este atât de serioasă, încât clubul madrilen nici măcar nu a anunțat lista de convocați pentru meci. Situația este cauzată de restricțiile impuse de fair-play-ul financiar, care au blocat procesul de înscriere a fotbaliștilor transferați în această vară.

În total, doar 15 fotbaliști din lotul primei echipe au fost înregistrați la LaLiga până în acest moment, dar problemele nu se opresc aici. Unul dintre ei, Domingos Duarte, este suspendat, iar altul, Borja Mayoral, se află pe lista accidentaților.

ADVERTISEMENT

Astfel, Bordalás rămâne cu doar 13 nume disponibile pentru duelul de la Vigo. Situația este cu atât mai delicată cu cât doi dintre ei sunt portari — David Soria și Letacek — iar alți doi, Peter Federico și Álex Sola, nu par să aibă un rol important în planurile tactice ale antrenorului. Ionuț Radu portarul român e anunțat titular pentru Celta. El și-ar putea face debutul în La Liga.

Clubul a adus 9 jucători, dar doar 2 au fost înregistrați

Problemele devin și mai vizibile dacă privim spre campania de transferuri. În această vară, Getafe a reușit nu mai puțin de nouă achiziții, dar doar doi dintre noii veniți — Mario Martín și Liso — au fost înscriși oficial. Restul jucătorilor transferați, printre care Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abqar, Neyou și Javi Muñoz, nu au primit încă undă verde pentru a juca.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Se anunță un start de sezon extrem de complicat pentru Getafe. Cel mai probabil, în prima echipă își vor face loc jucători de la juniori, dar e greu de crezut că vor reuși să facă față nivelului ridicat din prima ligă a Spaniei.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Scenariul nu este unul nou pentru Getafe. Și în sezonul precedent, echipa a început LaLiga în condiții dificile, având la dispoziție doar 18 jucători pentru meciul de debut cu Athletic Bilbao, dintre care trei erau portari. Se pare că oficialii clubului nu s-au învățat minte.

ADVERTISEMENT
Gafe peste gafe în FK Csikszereda – U Craiova: autogol de cascadorii râsului...
Fanatik
Gafe peste gafe în FK Csikszereda – U Craiova: autogol de cascadorii râsului încasat de olteni și eroare uriașă în defensiva gazdelor. Video
FK Csikszereda – Universitatea Craiova 1-1, live video în etapa 6 din SuperLiga....
Fanatik
FK Csikszereda – Universitatea Craiova 1-1, live video în etapa 6 din SuperLiga. Ocazii importante la poarta lui Silviu Lung Jr.
Se anunță atmosferă incendiară la derby-ul Rapid – FCSB! Câți fani ai celor...
Fanatik
Se anunță atmosferă incendiară la derby-ul Rapid – FCSB! Câți fani ai celor două rivale sunt așteptați pe Arena Națională
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!