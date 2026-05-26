Situație disperată la Petrolul! E gata să-și vândă toate vedetele pentru a face rost de bani

ADVERTISEMENT

Petrolul Ploiești nu poate savura liniștită evitarea directă a retrogradării din SuperLiga. în luna mai, după ce nu a reușit să respecte obligațiile asumate în planul de concordat preventiv, aprobat în ianuarie 2025. Până la aprobarea planului de insolvență, care ar putea să se oficializeze în toamna acestui an, „lupii” caută urgente, între care și trei salarii restante.

În condițiile în care oficialitățile locale nu au dat vreun leu Petrolului în ultimii cinci ani, situație extrem de rară în fotbalul românesc, singura soluție pentru obținerea de fonduri este vânzarea de jucători.

ADVERTISEMENT

Dulca, Dongmo, Dumitrescu și Jyry pot fi vânduți de Petrolul

Pentru a face rost de bani, clubul Petrolul Ploiești este dispus să-i vândă pe toți jucătorii cu cotă din echipă, potrivit informațiilor FANATIK. Aceștia sunt mijlocașii Marco Dulca (27 ani), Tommi Jyry (26 ani), Danel Dongmo (25 ani) și fundașul stânga Andres Dumitrescu (25 de ani), toți oameni de bază în sezonul recent încheiat.

Dulca și Dongmo au fost deja propuși de antrenorul Mehmet Topal unor cluburi din Turcia. În timp ce Jyry s-ar putea întoarce în țara natală, Finlanda, iar Dumitrescu tatonează noi piste din Cehia, unde a mai jucat.

ADVERTISEMENT

Cifrele celor patru jucători pe care Petrolul vrea să-i vândă pentru a face rost de de bani

Fost internațional de juniori și tineret, Marco Dulca, format de U Cluj și Swansea, a venit la Ploiești în octombrie 2025, de la NK Celje (Slovenia), după ce trecuse și pe la Chindia, Farul și FCSB. În acest sezon, închizătorul cotat de Transfermarkt la 250.000 de euro a adunat 23 de meciuri, două goluri și două pase de gol.

ADVERTISEMENT

Jyry are deja doi ani și jumătate de când a ajuns la Ploiești. Venit din Finlanda, în februarie 2024, a jucat 91 de meciuri în tricoul „lupilor”, 40 dintre ele bifate în stagiunea recent încheiată. Mijlocașul central a izbutit să înscrie 3 goluri și să ofere 6 pase decisive.

ADVERTISEMENT

De aceleași cifre nu se poate bucura colegul său din linia mediană. Fost internațional de tineret al Camerunului, Danel Dongmo, a venit vara trecută de la Vardar Skopje, din Macedonia. A înregistrat 30 de partide la gruparea de pe „Ilie Oană”, fără a marca vreun gol sau a oferi un assist.

Andres Dumitrescu se bucură de cel mai bogat CV. Fundașul stânga trecut pe la juniorii lui Padova și Lugano a fost cumpărat în 2023 de Slavia Praga cu 1 milion de euro de la Sepsi. Între timp, a mai evoluând în Cehia și la Olomouc. La Ploiești, fundașul stânga cotat la 300.000 de euro a sosit în ianuarie și a jucat 16 meciuri pentru Petrolul, pentru care a marcat un gol, în victoria cu FC Argeș, 2-1.