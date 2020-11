Situație disperată pentru Cornelia Catanga. Riscă să ajungă în stradă după ce banca i-a luat casa

Cornelia Catanga trece printr-o situați disperată. Banca i-a luat casa, iar întreținerea familiei devine tot mai grea.

Are noroc cu fiul ei, însă și acesta a ajuns la capătul răbdărilor și abia își mai permit să plătească lunar chiria.

Interpreta de muzică lăutărească a povestit prin ce trece, după ce fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, i-a promis o locuință.

Cornelia Catanga, în pragul disperării

Promisiunea nu s-a mai înfăptuit, iar Catanga ne-a povestit în urmă cu câteva luni tot procesul prin care a trecut pentru a avea o casă și cum a fost păcălită (vezi aici articolul).

De la ultima noastră discuție cu artista au trecut luni bune și se pare că lucrurile sunt în continuare destul de proaste din punct de vedere economic pentru aceasta.

„Fiul meu aduce bani în casă”

„Trăiesc din ajutorul fiului. Sunt disperată, dacă Banca mi-a luat casa. Dacă i-aș fi dat în judecată, câștigam eu. Am fost amenințată de la Bancă. Eu nu am știut ce înseamnă chestia asta și decât să vină ei să mă dea afară, am plecat eu. Nu mi-a fost ușor. Fiul meu aduce bani în casă. Dar acum nu mai are nici el. Am vreo putere, ne crede cineva?”, a mărturisit astăzi cântăreața la Antena Stars.

Catanga își dorește cu ardoare să cânte din nou pentru a-și putea întreține familia. Chiria unde locuiește alături de soțul și fiul ei o costă 800 de euro, iar această sumă este tot mai greu de plătit de la o lună la alta.

„El este absolvent de Conservator. A venit din cauza mamei lui. Este o situație delicată. Noi stăm în chirie, plătim 800 de euro pe lună. Nu puteam merge la bloc. Nu avem cum sta la bloc că băiatul nostru nu are cum să studieze. Speranța noastră este să se dea drumul imediat la cântări”, a povestit Aurel Pădureanu extrem de emoționat despre băiatul lor.