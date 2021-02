Situație dramatică în România. Cazurile de cancer aproape s-au dublat într-un an. “E fără precedent!”

La Institutul Regional de Oncologie din Iași ajung zilnic tineri bolnavi de cancer în stadii terminale pentru care nu se mai poate face nimic.

“Ceea ce am văzut în ultimul an este ceva fără precedent pentru noi. Este o modificare dramatică a numărului de pacienţi care ajung în stadii extrem de avansate”, a explicat doctorul, Gabriel Dimofte, directorul medical al IRO.

Medicii trag un semnal de alarmă după ce au observat o creștere dramatică a numărului de cazuri de cancer depistate pentru prima dată în regim de urgență.

Tot mai mulți oameni se îmbolnăvesc de cancer în România

„Descoperim în urgenţă, pentru prima dată, o neoplazie la un pacient care nu avea cunoştinţă de această boală. Despre asta e vorba. Despre acest lucru a fost vorba în 2020 şi continuă şi în 2021. Au fost foarte multe astfel de cazuri. Acestea apar însă la pacienţi tineri. Am avut ieri o pacientă de 29 de ani la care am diagnosticat o leucemie acută, o boală neoplazică severă, care are însă tratament. După efectuarea testului RT PCR, am dirijat-o spre IRO. În alte cazuri, sunt pacienţi care se prezintă pentru dureri abdominale, şi astfel descoperim neoplazii în zona digestivă care, din păcate, prezintă de cele mai multe ori complicaţii”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU/SMURD Iaşi, conform Ziarul de Iași.

„Ceea ce am văzut în ultimul an este ceva fără precedent pentru noi. Este o modificare dramatică a numărului de pacienţi care ajung în stadii extreme de avansate. Avem săptămâni de când noi toţi ne minunăm de câte cazuri mai ajung curabile în ziua de azi. Pacienţii noştri stau acasă foarte mult timp şi, astfel, ajung uneori cu stări importante de agravare şi complicaţii, chiar înainte de a fi diagnosticată boala. Ajung în stadii în care ceea ce putem face noi este nimic sau foarte, foarte puţin. Această frică de spital este foarte periculoasă. Oamenii nu înţeleg că la orice magazin la care te duci, te expui mai mult decât într-un spital unde riscurile acum sunt extrem, extrem de mici” , a completat medicul Gabriel Dimofte.

Pentru a responsabiliza tinerii, DSP Iași încearcă să implice medicii de familie într-o acțiune de conștientizare a populației. „Incidenţa cazurilor cu neoplazii terapeute sau în stadii avansate este mai mare decât în alţi ani. De aceea, în colaborare cu medicii de familie, vom promova o acţiune de conştientizare a populaţiei privind modul în care să aibă grijă de propria sănătate. Este soluţia pentru a încerca să reconversăm această atitudine a cetăţenilor”, a declarat Vasile Cepoi, directorul Direcţiei de Sănătate Iaşi, conform ziaruldeiasi.ro.

Conform datelor oficiale, în România în 2020 au fost înregistrate 98,886 cazuri de cancer, majoritatea fiind de cancer la colon (12.938). Situația e dramatică, în condițiile în care media cazurilor pe ultimii 5 ani e de 52.000 de cazuri.

